Cómo se ha degradado la “relación estratégica” que mantienen Venezuela y Cuba desde hace años tras la captura de Maduro

Ángel Bermúdez

Título del autor,BBC News Mundo

El reciente discurso de Delcy Rodríguez ante la ONU fue el primero en 20 años en el que el representante de Venezuela en el debate de la Asamblea General no mencionó Cuba ni una sola vez.

No es un dato menor si se considera que Hugo Chávez llegó a decir que ambos países eran “una misma nación” y que tenían “un mismo gobierno”.

En 2009, ante ese mismo foro, Chávez hizo 11 referencias a Cuba, mientras que su sucesor, Nicolás Maduro, lo hizo 13 veces en su discurso de 2015.

La omisión de la presidenta interina de Venezuela es un signo del complejo estado en el que quedaron las relaciones con La Habana desde la incursión militar del 3 de enero, cuando Estados Unidos detuvo a Maduro.

Menos de dos semanas más tarde, Rodríguez reivindicó el derecho de su país a mantener relaciones diplomáticas autónomas.

“Tenemos derecho a tener relaciones diplomáticas con China, con Rusia, con Irán, con Cuba, con todos los pueblos del mundo. También con los Estados Unidos. Somos una nación soberana”, dijo en un discurso ante la Asamblea Nacional.

Casi nueve meses después, sin embargo, el vínculo entre Caracas y La Habana da muestras de debilitamiento.

“[Venezuela] es un país amigo. Aliado es una palabra muy fuerte”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, cuando en una entrevista reciente con Bloomberg le preguntaron por la relación con Caracas.

Se trata de la primera admisión oficial de que la “relación estratégica” forjada inicialmente por Chávez y Fidel Castro se ha degradado.

Médicos pero también agentes

Desde su llegada al poder en 1999, Chávez impulsó un acercamiento a Cuba que evolucionó hasta un punto que él llegó a describir como una “alianza estratégica”, una “hermandad” y una “unidad histórica”.

Ese vínculo comenzó a forjarse con un acuerdo para vender petróleo venezolano a la isla en condiciones preferenciales a cambio del envío a Venezuela de personal cubano para cooperar en áreas como salud, educación, cultura y deporte, entre otras.

La presencia cubana en Venezuela fue especialmente visible en el área de salud, con la incorporación de miles de médicos a la Misión Barrio Adentro, un programa social que buscaba llevar atención primaria a las comunidades más necesitadas.

Aunque los médicos fueron el símbolo más evidente de la cooperación cubana, los expertos consideran que el verdadero factor diferencial de la relación fue la vinculación de agentes cubanos con los cuerpos de seguridad de Venezuela.

“Yo diría que el elemento más importante, la presencia más importante que tenía Cuba en Venezuela y ya no la tiene es en el área de contrainteligencia”, le dice a BBC Mundo Frank Mora, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Señala que después de abril de 2002, Fidel Castro habría empezado a enviar a agentes desde la isla para tratar de proteger a Chávez y prevenir conspiraciones dentro de las Fuerzas Armadas.

“Hubo una penetración bastante profunda dentro de las fuerzas armadas y de la seguridad del Estado de Venezuela por parte de Cuba, hasta el punto de que Venezuela incorporó como propia la doctrina militar de Cuba de ‘la guerra de todo el pueblo’. Esta cooperación se profundizó de una forma extraordinaria, al punto que alguna gente hablaba de la ‘cubanización’ de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela”, agrega Mora, quien también fue embajador y funcionario del Pentágono.

El experto explica que los agentes cubanos no solamente capacitaron a las fuerzas de contrainteligencia venezolanas sino que tenían presencia e injerencia en todo lo relacionado con contrainteligencia y represión.

Exfuncionarios de seguridad venezolanos, así como personas que han estado presas en ese país por razones políticas han dado testimonio de la presencia y participación de agentes cubanos en labores de inteligencia y represión, en especial a través en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Durante años, La Habana negó que hubiera agentes de seguridad suyos en Venezuela, algo que habría quedado desmentido durante la captura de Maduro, cuando fallecieron al menos 32 cubanos entre los cuales había miembros tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) como del Ministerio del Interior (MININT).

Entre los cubanos fallecidos había dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes, lo que sugeriría que no cumplían labores de seguridad de bajo nivel.

En la rueda de prensa ofrecida tras esa operación estadounidense, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que Cuba “básicamente intentó colonizar Venezuela desde el punto de vista de la seguridad”.

Casi tres semanas después, el 22 de enero, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, informó en un mensaje de X que había tenido una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, durante la cual le manifestó su respaldo y solidaridad, “así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”.

Nueve meses más tarde, ¿cuál es el estado de las relaciones entre La Habana y Caracas?

“Ha cambiado casi todo”

Luego del 3 de enero, estando Delcy Rodríguez al mando, Washington asumió el control sobre la venta de petróleo venezolano y mantuvo cerrado el grifo para Cuba, país que no recibía crudo venezolano desde finales de 2025 debido al bloqueo marítimo impuesto por EE.UU. sobre las costas de Venezuela.

En relación con la presencia de agentes de seguridad cubanos en Venezuela no ha habido información oficial por parte de ninguno de los gobiernos implicados.

A mediados de enero, la web cubana 14ymedio informó de al menos seis viajes realizados entre Caracas y La Habana por el Ilyushin IL-96-300 de Cubana de Aviación, la aeronave que había sido usada para trasladar a la isla a los militares heridos durante la operación estadounidense.

Según ese medio cubano, este avión cuatrimotor tiene una capacidad para unos 300 pasajeros ampliable a 400, por lo que estimaban que unos 2.500 cubanos podían haber sido repatriados desde Venezuela.

Un mes más tarde, la agencia Reuters publicó un reportaje basado en el testimonio de 11 fuentes distintas con conocimiento del tema, según las cuales agentes de seguridad y médicos cubanos estaban siendo evacuados de Venezuela debido a presiones de Washington sobre Delcy Rodríguez.

Una de esas fuentes aseguraba que los funcionarios cubanos habían sido removidos de sus puestos dentro de la DGCIM. Otras fuentes apuntaban que no estaba claro si los cubanos estaban siendo expulsados por el gobierno de Rodríguez, si estaban siendo llamados por La Habana o si se marchaban por voluntad propia.

“Es todo muy opaco. Resulta interesante que no haya mucha información pública por parte de EE.UU. sobre los cambios que se están realizando en el aparato de seguridad o en el Estado. Todo se basa en comunicados de prensa cuidadosamente orquestados”, dice John Polga-Hecimovich, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Academia Naval de EE.UU., quien publicó en 2020 una investigación sobre las relaciones entre Cuba y Venezuela.

El experto destaca que la “descubanización” de la seguridad estatal de Venezuela es una prioridad para la inteligencia estadounidense y apunta que “todo parece indicar que han tenido éxito en esa tarea”.

Frank Mora, de FIU, le comentó a BBC Mundo que miembros del Pentágono le habían dicho que efectivamente los agentes de seguridad cubanos habían abandonado Venezuela.

En respuesta a una consulta de BBC Mundo, un portavoz del Departamento de Estado no ofreció ninguna información concreta sobre este tema, pero indicó que desde el 3 de enero había ocurrido “un cambio drástico en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”.

“Lo que antes era un país dominado por el socialismo, que priorizaba las relaciones bilaterales con adversarios de Occidente, es ahora una nación con la democracia en el horizonte, a medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, llenando a estadounidenses y venezolanos de esperanza ante la perspectiva de una región próspera”, agregó.

Lo que no parece haber cambiado tanto es la presencia de médicos cubanos en Venezuela, según revela una investigación reciente de Archivo Cuba, una ong dedicada a documentar violaciones de derechos humanos en la isla, así como la actuación internacional del gobierno cubano en otros países.

“Hemos constatado que las misiones médicas cubanas siguen operando en por lo menos 22 estados de Venezuela y, según el gobierno de Cuba, después de los terremotos estaban presentes en los 24 estados de Venezuela”, le dice Maria Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, a BBC Mundo.

Indica que la novedad en estos meses radica en el aumento en el número de médicos cubanos que han abandonado este programa para “huir hacia Colombia, Guyana” o para “permanecer ocultos” en Venezuela.

Mientras tanto, la embajada de Cuba en Venezuela se mantiene activa aunque sin que se hayan registrado públicamente encuentros entre el embajador y algún miembro del que se considera como núcleo duro del gobierno, conformado por Delcy Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, a quienes muchos venezolanos se refieren como el “triunvirato”.

Una revisión de las notas de prensa sobre Venezuela publicadas por el Ministerio de Exteriores de Cuba da cuenta de encuentros entre el embajador cubano con gobernadores, alcaldes, diputados venezolanos, así como con movimientos sociales.

En cuanto a los frecuentes viajes que solían hacer los funcionarios del gabinete de Maduro a La Habana, en lo que va de año las autoridades cubanas solamente han dado parte de una visita en abril en la que participó el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela.

Ni aliados ni enemigos

La alianza entre la Venezuela de Chávez y la Cuba de Fidel Castro se cementó en su ideología “antiimperialista” y en su oposición al capitalismo y a EE.UU.

Visto desde esa perspectiva, el gobierno de Delcy Rodríguez dio un giro de 180 grados al aliarse con el gobierno de Donald Trump, al mismo tiempo que mantiene la suspensión del envío de crudo a Cuba en un momento en el que La Habana desesperadamente necesita de ese combustible.

Pese a este cambio radical -que algunos activistas cubanos han calificado en redes sociales como “traición”-, el gobierno Díaz Canel no ha criticado públicamente a Delcy Rodríguez.

La reacción más dura hasta la fecha fue un post en Facebook en el que el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, sugirió que Rodríguez incurrió en “traición”.

“La traición solo tiene un nombre: traición”, escribió el funcionario como comentario a una publicación que criticaba a Rodríguez por no reaccionar ante el discurso en la ONU en el que Trump calificó de “criminal” a Nicolás Maduro. Esta publicación fue ocultada o eliminada posteriormente.

Pero ¿por qué el gobierno de Cuba, conocido por sus vehementes ataques verbales contra sus adversarios políticos, no exhibe ese tono con Delcy Rodríguez?

Javier Corrales, profesor de ciencia política en el Amherst College de EE.UU., cree que aunque Cuba extraña la ayuda petrolera venezolana no hay una enemistad con Caracas.

“No creo que haya una ruptura en el sentido de una animosidad necesariamente. Tiene que haber habido un shock inicial enorme, pero pienso que creen que dentro de lo mal que pudo haber sido todo, este resultado no es tan malo”, le dice a BBC Mundo.

Frank Mora considera que La Habana está concentrada en sobrevivir a sus propia crisis y que, al mismo tiempo, entiende muy bien las presiones que enfrenta Delcy Rodríguez por parte de EE.UU.

En ese contexto, además, Cuba no gana nada atacando a Venezuela, cuyo gobierno dejó de ser un aliado forzado por las circunstancias.

Nícmer Evans, politólogo venezolano y editor de la plataforma Punto de corte, destaca que históricamente la estrategia de Cuba ha sido la de nunca desvincularse de sus aliados actuales, pasados o posibles.

“Ellos siempre van a intentar mantener la relación o rescatarla. Quizá no estén llegando ahora hasta el núcleo duro del triunvirato porque evidentemente las circunstancias no ayudan, pero no creo que hayan abandonado su vinculación con sectores del chavismo”, dice a BBC Mundo.

Esa estrategia de no quemar puentes puede ser realmente útil en un contexto como el actual, en el que el cambio político en Venezuela no está garantizado y en el que, de hecho, la posible transición parece depender en gran medida de la voluntad que tenga el gobierno de Trump de impulsarla.

Desde esa perspectiva, tanto La Habana como Caracas estarían jugando a ganar tiempo a ver si pueden aguantar hasta que se produzca un cambio de gobierno de Washington que -ya sin Trump a la cabeza- les daría la oportunidad de reestablecer lazos.