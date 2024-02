Directivos de Meta, TikTok y otras grandes tecnológicas comparecen en el Senado de EE.UU. para defender el impacto de las redes sociales en los adolescentes

Por Brian Fung, Clare Duffy-cnnenespanol.com

El Congreso interroga a un importante grupo de las redes sociales este miércoles sobre los riesgos que sus productos representan para los jóvenes, una vez más.

Los directores ejecutivos de Meta, TikTok, Snap, Discord y X, antes conocido como Twitter, testifican ante la Comisión Judicial del Senado.

La audiencia se volvió aún más relevante el miércoles, un día después de que se publicara un video espantoso en YouTube que mostraba a un hombre sosteniendo lo que, según él, era la cabeza decapitada de su padre. El video circuló durante horas en YouTube (obtuvo más de 5.000 visitas) antes de ser eliminado.

Aquí están algunas de las principales conclusiones de la audiencia.

Zuckerberg se disculpa personalmente ante familias

Zuckerberg, CEO de Meta, se puso de pie para pedir disculpas a las familias presentes en la sala de audiencias, diciendo que lamentaba “las cosas que sus familias han sufrido. Por eso hemos invertido tanto… para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por el tipo de cosas por las que pasaron sus familias”.

En su respuesta, el senador Josh Hawley pidió a Zuckerberg que, como multimillonario, “compense” a las familias cuyos hijos se han visto afectados por sus plataformas.

El senador republicano Graham: “El lado oscuro de los productos de redes sociales es demasiado grande para vivir con él”

El senador republicano Lindsey Graham afirmó este miércoles que las empresas de redes sociales han creado productos con ventajas, pero también tienen un lado oscuro “demasiado grande para vivir con él”.

Hasta que no se demande a las empresas de redes sociales por el daño que están causando, Graham advirtió que no habrá ningún cambio.

“Estoy harto de hablar. Estoy harto de discutir”, dijo. “Abran la puerta de los tribunales. Hasta que no lo hagan, nada cambiará. Hasta que no se pueda demandar a esta gente por el daño que están haciendo, todo es palabrería”.

Y añadió: “Soy un republicano que cree en el libre mercado, pero también creo que todo estadounidense que haya sido perjudicado tiene que tener a alguien a quien acudir para quejarse. No hay ninguna comisión a la que acudir que pueda castigarte. No hay una sola ley en el libro porque se oponen a todo lo que hacemos, y no se les puede demandar. Eso tiene que acabar, amigos”.

Graham insistió en la importancia de contar con un marco jurídico que obligue a las empresas a rendir cuentas.

“Porque a pesar de todas las ventajas, el lado oscuro es demasiado grande para vivir con él”, afirmó.

La senadora Amy Klobuchar se enfadó visiblemente al interrogar a los CEOs

Hubo elementos dramáticos durante la audiencia de este miércoles.

Amy Klobuchar, senadora demócrata por Minnesota, apareció visiblemente alterada mientras relataba las historias de padres cuyos hijos se vieron perjudicados por las plataformas de redes sociales, incluidos jóvenes que se suicidaron tras ser amenazados por depredadores en línea.

“Estoy harta de esto”, dijo Klobuchar. “Han pasado 28 años… desde el inicio de internet. No hemos aprobado ninguno de estos proyectos de ley, porque todo el mundo es ‘doble discurso, doble discurso’. Es hora de aprobarlas de verdad”.

Klobuchar presionó a los CEO para que respaldaran varios proyectos de ley propuestos.

El CEO de Snap, Evan Spiegel, accedió a respaldar la Ley Cooper Davis, que exigiría a las plataformas informar a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de ciertos casos de tráfico ilícito de drogas en sus plataformas.

Una rara fuerza unificadora en el Capitolio: el malestar contra las empresas de redes sociales

La audiencia del miércoles demuestra nuevamente la amplitud de las críticas a las empresas de redes sociales entre los legisladores, un tema bipartidista poco común en el Capitolio.

En un primer momento, el senador republicano Lindsey Graham destacó que no tiene “casi nada en común” con su colega demócrata, la senadora Elizabeth Warren, y que tiene una filosofía política diferente a la del senador demócrata Dick Durbin. Sin embargo, señaló que están de acuerdo en cómo la tecnología está afectando a la sociedad.

“Elizabeth y yo vemos aquí un abuso que debe abordarse. El senador Durbin y yo tenemos filosofías políticas diferentes, pero aprecio lo que han hecho en esta comisión. Has sido un gran socio. A todos mis colegas demócratas, muchas, muchas gracias. A mis colegas republicanos, muchas, muchas gracias a todos”, dijo el senador Graham.

Sin embargo, a pesar del apetito de ambos partidos por perseguir las plataformas tecnológicas, el Congreso aún tiene que aprobar una legislación significativa para regular las empresas de redes sociales.

La mayor parte de la acción ha tenido lugar en las legislaturas estatales y en los tribunales, que se han convertido en campos de batalla para nuevas políticas, incluidas las edades mínimas para el uso de las redes sociales.

Un legislador de Carolina del Sur demanda a Instagram después de que su hijo se suicidara

En sus comentarios de apertura, el senador Graham mencionó a un legislador estatal que perdió a su hijo mayor y que demandará a Meta. Ese legislador es el representante de la Cámara Estatal de Carolina del Sur, Brandon Guffey.

Aproximadamente dos semanas después del funeral de su hijo mayor, Guffey dice que recibió un mensaje privado de Instagram con un emoji de risa.

Gavin Guffey, de 17 años, se mató de un tiro en un baño en julio de 2022, y el afligido padre buscó pistas sobre lo que llevó a su suicidio.

Luego, Guffey y su hijo menor comenzaron a recibir mensajes exigiendo dinero a cambio de fotografías de su difunto hijo desnudo. Cualquiera en la lista de seguidores de Gavin en Instagram que tuviera el apellido Guffey recibió mensajes similares, dice su padre.

“Tienen sangre en sus manos”, les dice el senador Graham a los directores ejecutivos de tecnología

El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo a los directores ejecutivos de tecnología en sus comentarios de apertura: “Tienen sangre en las manos”.

Esto causó aplausos y vítores de muchos en el público.

“Tienen un producto que está matando gente… ¡Si no los pueden demandar, deberían hacerlo!” añadió Graham. “Ha llegado el momento de derogar la Sección 230”.

La Sección 230 es la ley federal que inmuniza a los sitios web y plataformas de redes sociales por sus decisiones de moderación de contenido y por demandas que surjan del contenido generado por los usuarios.

“No teníamos ni idea del daño que podrían causar”

Una de las víctimas de las redes sociales es Rosemarie Calvoni, una mujer que demandó a Meta y a otras empresas de redes sociales por la lucha de su hija contra la anorexia.

Calvoni culpa a Meta de enviar a su hija a una madriguera de contenidos sobre trastornos alimentarios, lo que la llevó a un tratamiento hospitalario y a múltiples recaídas que le han hecho perderse “la mayor parte de la escuela secundaria”.

“Cuando estas plataformas se lanzaron por primera vez, no teníamos ni idea del daño que podrían causar, no solo a mi hija, sino a nuestra familia como unidad”, dijo Calvoni a periodistas en una llamada el martes.

El año pasado, Arturo Béjar, denunciante de Facebook, hizo público ante los legisladores estadounidenses que Meta y otros ejecutivos habían hecho caso omiso de su investigación, según la cual, entre otras cosas, más del 25% de los jóvenes de entre 13 y 15 años habían denunciado haber recibido insinuaciones sexuales no deseadas en Instagram.

Desde entonces, Meta dijo que ofrece herramientas para que los usuarios personalicen sus experiencias en las plataformas de la empresa y que propuso una legislación federal que obliga a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad de sus usuarios.

En las últimas semanas, Meta también empezó a ocultar más contenido “inapropiado para la edad” en los feeds de los adolescentes y a restringirles la recepción de mensajes directos de personas a las que no siguen.

Nuevos documentos de Meta cuestionan la responsabilidad de Zuckerberg

Altos ejecutivos de Meta intentaron hacer sonar la alarma internamente sobre la gestión de la seguridad de los niños por parte de Instagram y Facebook en 2021, según los nuevos documentos publicados este miércoles por Blumenthal y Marsha Blackburn, senadora republicana por Tennessee.

Las nuevas comunicaciones incluyen advertencias a Zuckerberg de que “no vamos por buen camino” y de que la compañía se enfrenta a un “mayor riesgo regulatorio” debido a la escasa inversión en la seguridad de los usuarios.

El asunto puede culminar en un desastre de relaciones públicas y perjudicar las futuras ambiciones del metaverso de Meta, advirtieron los ejecutivos, si la empresa no contrata urgentemente a docenas de nuevos empleados para afrontar el reto.

Meta facilitó los documentos a los legisladores en respuesta a anteriores solicitudes de información.

Sin embargo, dos años después de las advertencias, Zuckerberg ha despedido a miles de trabajadores, incluido el personal dedicado al bienestar de los usuarios. Y su empresa se enfrenta a una creciente ola de litigios y regulaciones a escala mundial.

Las comunicaciones recientemente publicadas proporcionan algunas de las pruebas más específicas y directas hasta la fecha que sugieren que Zuckerberg ignoró o rechazó los esfuerzos de los altos funcionarios de la empresa -incluidos la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg y el presidente de Asuntos Globales Nick Clegg- para invertir más en la salud mental de los usuarios de Meta.

Aunque ya se han descrito aspectos de los intercambios de correos electrónicos de Meta en 2021 en una demanda presentada por el estado de Massachusetts contra la empresa, la publicación de este miércoles incluía copias de parte de la correspondencia. En ellas se detalla cómo algunos miembros de Meta describieron el asunto como un riesgo inminente para la empresa.

En un correo electrónico de agosto de 2021, Clegg -presentando una propuesta desarrollada por el jefe de salud de Meta y otros vicepresidentes- dijo a Zuckerberg que un número creciente de responsables políticos de todo el mundo habían expresado “pública y privadamente” su preocupación por los posibles efectos de Facebook e Instagram en la salud mental de los adolescentes.

Clegg y otros ejecutivos pidieron la contratación de al menos 45 nuevos empleados en 2022 para ocuparse de cuestiones de seguridad, algunos de los cuales formarían un equipo dedicado al bienestar en todas las aplicaciones de la empresa.

Lo ideal, según Clegg, sería que Zuckerberg autorizara hasta 124 nuevas contrataciones, pero reconoció que las presiones financieras podrían dificultarlo.

Tras meses de silencio por parte de Zuckerberg, Clegg trató de hacer un seguimiento, esta vez con una propuesta más reducida que contemplaba 25 nuevas contrataciones o, si eso era inviable, solo siete.

Clegg escribió a Zuckerberg el 10 de noviembre de 2021: “Esto sería lo mínimo necesario para responder a las preguntas básicas de los responsables políticos”.

Poco después, Sandberg le dijo a Clegg: “Estoy a favor de esto y le daré seguimiento”.

Pero también trató de gestionar sus expectativas, añadiendo que “como sabes, tenemos problemas presupuestarios generales en todos los ámbitos, así que no hay promesas sobre lo que ocurrirá”.