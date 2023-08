Donald Trump: “México nos dio 28.000 soldados gratis”

El expresidente estadounidense cuenta las medidas de control migratorio que exigió a López Obrador bajo la amenaza de poner aranceles a las importaciones mexicanas

RODRIGO SORIANO-El Pais

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021) ha asegurado este martes que forzó al dirigente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a establecer medidas de control migratorio bajo la amenaza de imponer aranceles a las importaciones. Y ha destacado el despliegue de los agentes de la Guardia Nacional mexicana en la frontera. “¿Recuerdan cuando decían que México no pagó [la construcción] del muro? […] México nos dio 28.000 soldados gratis. Eso es mucho más que un poco [de dinero] para el muro”, ha comentado durante un evento en New Hampshire.

Estados Unidos comenzó a construir la valla fronteriza en 2018. López Obrador, recién electo, trató de evitar la confrontación, al afirmar que abordaría el tema más adelante y por la vía diplomática. “Los problemas no se resuelven con muros, no voy a pelearme con Trump”, dijo entonces. El Ejecutivo mexicano realizó un despliegue sin precedentes un año después, en junio de 2019, para esquivar las amenazas comerciales de Trump: casi 15.000 agentes —entre soldados y agentes de la Guardia Nacional— se movilizaron en el norte del país para ayudar a frenar el flujo de migrantes que buscaban entrar a Estados Unidos; a ellos cabría sumar los otros miles que se sumaron en la frontera sur. El exmandatario estadounidense ha afirmado que López Obrador negó el despliegue en un primer momento. “Yo les dije: ‘Está bien, pero habrá grandes consecuencias […] ‘Si no nos dan 28.000 soldados, le voy a meter una tarifa del 25% a todo lo que México le venda a Estados Unidos”, ha recordado.

El exmandatario estadounidense ha comparado también a los agentes de la Guardia Nacional mexicana desplegados en la frontera con las tropas del revolucionario Pancho Villa, al afirmar que actúan con dureza, con formas “incorrectas”. “Estos soldados tampoco son políticamente correctos. Los nuestros sí tienen que serlo. Si nuestros soldados le hablan un poco rudo a alguien, los encarcelan de por vida”, ha explicado.

Trump también ha destacado el programa Quédate en México —que retenía a migrantes en la frontera con Estados Unidos mientras duraba su proceso de solicitud de asilo—, y ha cargado contra las personas que buscan cruzar al país. “[El programa] fue otro de mis logros, cuando llega la gente, se mete a nuestro país, se queda y jamás se va. Son criminales, vienen de las cárceles”, ha criticado. El proceso migratorio de más de 70.000 personas se vio afectado durante la presidencia de Trump. A ellas se suman las más de 5.700 afectadas durante el mandato de Joe Biden. “Biden está tirando todo por la borda”, ha añadido Trump en su intervención. El programa de control migratorio tocó fin el pasado mes de octubre.

La frontera entre México y Estados Unidos ha mantenido una controversia constante, especialmente en los últimos años. Barack Obama (2009-2017) ya se ganó el apodo de “deportador en jefe” durante su mandato, que finalizó con más de tres millones de deportaciones. Las cifras de Obama fueron superiores a las de Donald Trump (2017-2021), cuya Administración expulsó a 240.000 de manera anual, cerca del millón para el final de su Gobierno.