Es hora de dar cobertura a todos los niños de Minnesota

Minnesota debería unirse al creciente número de estados que han ampliado la cobertura del seguro sanitario público a los niños indocumentados.

Por Hannah Geressu-MinnPost

Los legisladores estatales tienen una oportunidad sin precedentes para ayudar a miles de niños indocumentados en Minnesota obtener acceso a la cobertura de seguro de salud este año.

Según la ley estatal, las personas indocumentadas no pueden inscribirse en los programas Medicaid y CHIP de Minnesota – conocidos como Medical Assistance y MinnesotaCare, respectivamente – debido a su estatus migratorio. Estos dos programas, financiados conjuntamente por los gobiernos federal y estatal, proporcionan cobertura de seguro médico a los residentes de Minnesota con bajos ingresos. Cada año, Medical Assistance y MinnesotaCare dan cobertura conjunta a medio millón de menores de 20 años.

Los miembros de la Legislatura de Minnesota 2023-24 deberían ampliar Medical Assistance y MinnesotaCare para cubrir a los niños indocumentados mediante la eliminación del estatus migratorio como criterio de elegibilidad. Al hacerlo, Minnesota se uniría a una docena de otros estados que han promulgado los llamados programas “Cover All Kids”, cuyo objetivo es cerrar las brechas de seguro infantil y dar a todos los niños un comienzo saludable en la vida sin importar su origen.

Los programas Cover All Kids se financian exclusivamente con fondos estatales, una solución legal a la ley federal que prohíbe a los inmigrantes indocumentados inscribirse en programas públicos de seguro médico financiados por el gobierno federal, como Medicaid y CHIP. En el diseño de sus programas Cover All Kids, los estados han utilizado los fondos estatales para ampliar sus programas existentes de Medicaid/CHIP (como en California y Oregón) o crear programas “similares” (como en Vermont y el Distrito de Columbia) que ofrecen prestaciones equivalentes de Medicaid/CHIP a los niños indocumentados.

Los programas Cover All Kids se remontan a los años noventa, cuando Massachusetts y Nueva York crearon programas financiados por el Estado (el Children’s Medical Security Plan en Massachusetts y el programa Child HealthPlus en Nueva York) que ofrecían cobertura a los niños que no podían acogerse a Medicaid, incluidos los niños indocumentados. En la primavera de 2000, el Distrito de Columbia puso en marcha un programa piloto, conocido ahora como Programa para Niños Inmigrantes, para “proporcionar asistencia médica a no más de 500 niños inmigrantes que no reúnan los requisitos para estar cubiertos por Medicaid”. La histórica iniciativa All Kids del ex gobernador de Illinois Rod Blagojevich, promulgada en noviembre de 2005, supuso el primer programa nacional de cobertura universal financiado por el Estado para todos los niños de Illinois, independientemente de su estatus migratorio. Menos de dos años después, Washington promulgó una ley similar que ofrecía cobertura sanitaria integral a todos los niños, incluidos los que no tenían estatus legal.

En los últimos años, otros ocho estados han promulgado programas Cover All Kids: California, Colorado, Connecticut, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island y Vermont.

Las mayorías demócratas han desempeñado un papel fundamental en la creación de los programas Cover All Kids. Con la excepción de Nueva York, todos los estados con programas Cover All Kids promulgaron estos programas a través de una legislatura controlada democráticamente (o, en el caso del Distrito de Columbia, un consejo controlado democráticamente). Todos los estados menos tres -Massachusetts, Nueva York y Vermont- promulgaron sus programas Cover All Kids bajo trifectas de gobierno en los que los demócratas controlaban la gobernación y ambas cámaras de la legislatura.

Podría decirse que nunca ha habido un momento más oportuno que la actual sesión legislativa para hacer realidad Cover All Kids en Minnesota. Durante los próximos dos años, los demócratas de Minnesota tendrán el control total del gobierno del estado – sólo la segunda trifecta DFL en los últimos 40 años. Los legisladores estatales también tendrán un superávit presupuestario récord de 17.600 millones de dólares durante la sesión de 2023-24 con el que financiar diversas prioridades legislativas. Estas circunstancias históricas presentan lo que el gobernador Tim Walz llamó recientemente “la oportunidad de oro que tenemos para hacer de Minnesota un estado aún mejor, más justo, más inclusivo y próspero”.

Los legisladores del DFL que regresan y que intentaron sin éxito en la sesión de 2021-22 ampliar MinnesotaCare a los inmigrantes indocumentados deben capitalizar la trifecta gubernamental de su partido legislando un programa Cover All Kids, cuyo costo está bien dentro de los medios financieros del estado. Para asegurar a los 12.000 minnesotanos indocumentados estimados por debajo del límite de edad de 21 años de Medicaid/CHIP, los legisladores tendrían que destinar unos 3.308 dólares por inscrito, un total de 40 millones de dólares. Esta cantidad es una pequeña fracción -menos del 0,3%- del enorme superávit presupuestario de 17.600 millones de dólares.

Ampliar la elegibilidad de Asistencia Médica y MinnesotaCare a los niños indocumentados beneficiaría a los individuos, las comunidades y la población general del estado en términos de ahorro de costos, productividad económica y salud pública. Los estudios demuestran que proporcionar cobertura de Medicaid/CHIP a los niños no asegurados mejora el estado de salud infantil, aumenta el uso de servicios preventivos, reduce la carga financiera familiar y los días perdidos de escuela y trabajo, y ahorra miles de dólares por niño cada año en gastos del gobierno. Los niños asegurados tienen más probabilidades que los no asegurados de recibir la atención sanitaria necesaria, lo que aumenta sus posibilidades de convertirse en adultos sanos y productivos. Mediante la promulgación de un programa Cover All Kids, los legisladores de Minnesota ayudarían a nuestro estado a abordar las persistentes disparidades en la atención sanitaria entre los inmigrantes e invertir en un futuro más seguro, más saludable y equitativo para nuestros hijos.