Estatus de Protección Temporal (TPS): qué es, quién es elegible, precio y cómo solicitar

Por Alejandra Ramos-cnnenespanol.com

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.

Los beneficiarios del TPS, así como las personas que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son removidos de EE.UU. y tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Los beneficiarios también pueden buscar trabajo en EE.UU. mediante el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y obtener autorización para viajar.

El estatus de TPS se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses a la vez, periodos que pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. Sin embargo, tal como lo indica su nombre, el estatus de TPS es temporal, por lo que no es un precedente para buscar la residencia permanente legal o la ciudadanía de EE.UU.

Este martes, el DHS realizó su actualización más reciente respecto al TPS: informó que decidió extender por 18 meses el Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, y que además rescindió la decisión del Gobierno de Donald Trump de acabar con las protecciones temporales para estos países.

La rescisión de las designaciones al TPS a estos cuatro países, por una decisión previa del Gobierno de Trump, había entrado en vigor el pasado miércoles 7 de junio, pero esta condición se revirtió dos días después, según informó el DHS.

Por esta razón, 239.000 beneficiarios actuales de TPS de El Salvador podrán reinscribirse a este beneficio temporal. Lo mismo aplicará para 76.000 beneficiarios de Honduras; 4.000 de Nicaragua; y 14.500 del Nepal, según cifras del DHS.

¿Quién es elegible al TPS?

Para ser beneficiario de TPS, es necesario ser ciudadano de un país designado bajo esa categoría o una persona sin nacionalidad cuya última residencia fue un país designado para el TPS. (Más adelante te decimos los países designados para el TPS).

Además, se tiene que haber estado físicamente presente en EE.UU. desde la fecha de efectividad más reciente del programa, además de haber residido de forma continua en EE.UU. desde la fecha especificada por el DHS. Estas son las diferencias entre residencia continua y presencia física, citadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

En el caso de ciudadanos de Venezuela, se les requiere haber residido continuamente en EE.UU. desde el 8 de marzo de 2021, mientras que para ciudadanos de El Salvador es el 13 de febrero de 2001.

Gobierno de Biden extiende el TPS para venezolanos

No serán elegibles para aplicar o mantener el estatus de TPS:

Las personas condenadas por un delito grave o dos o más delitos menores cometidos en EE.UU.

Si es encontrado inadmisible bajo lo establecido en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Si está sujeto a cualquiera de los impedimentos para obtener asilo.

Si no se reinscribe al TPS, según se requiere.

¿Cómo solicito el TPS?

En el caso de ser elegible, se deberá presentar el formulario I-821 y también se puede solicitar la Autorización de Empleo mediante el formulario I-765. Al momento de realizar su solicitud inicial, deberá presentar los siguientes documentos:

Evidencia de identidad y nacionalidad

Evidencia de fecha de entrada a EE.UU.

Evidencia de residencia continua

¿Cuánto cuesta solicitar el TPS?

Según un funcionario del gobierno que habló con periodistas para proveerles información de referencia, la aplicación al TPS tiene un costo de US$ 50. Además, se deberá pagar una tarifa por exámenes biométricos con costo de US$ 85, y si se requiere una autorización de trabajo, que cuesta US$ 410 adicionales. En total, solicitar el TPS tiene un costo de US$ 545. El costo para menores de edad es de US$ 50.

¿Qué países tienen TPS en Estados Unidos?

Actualmente, de acuerdo con el USCIS, 16 países tienen Estatus de Protección Temporal en EE.UU. debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro. Las razones pueden ser conflicto armado, desastres naturales, o condiciones temporales extraordinarias.

Según el USCIS, los ciudadanos de estos países pueden acceder al TPS:

Afganistán (designado hasta el 20 de noviembre de 2023)

Camerún (designado hasta el 7 de diciembre de 2023)

El Salvador (hasta el 9 de marzo de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023)

Etiopía (hasta el 12 de junio de 2024)

Haití (30 de junio de 2024, según la actualización vigente de noviembre de 2022, para los beneficiarios que obtuvieron TPS bajo la designación del 3 de agosto de 2021. Los beneficiarios de la designación hecha en 2011 continuarán bajo TPS mientras las ordenes judiciales preliminares en el caso Ramos y en el caso Saget permanezcan vigentes)

Honduras (hasta el 5 de julio de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023)

Myanmar (designado hasta el 25 de noviembre de 2022)

Nepal (hasta el 24 de junio de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023)

Nicaragua (hasta el 5 de julio de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023)

Somalia (extendido hasta el 17 de marzo de 2023)

Sudán (30 de junio de 2024, según la actualización vigente de noviembre de 2022)

Sudán del Sur (extendido hasta el 3 de noviembre de 2023)

Siria (extendido hasta el 30 de septiembre de 2022)

Ucrania (continúa hasta el 19 de octubre de 2023)

Venezuela (extensión vigente hasta el 10 de marzo de 2024)

Yemen (extendido hasta el 3 de marzo de 2023)

En el caso de la reciente extensión del TPS para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, los ciudadanos de estos países deberán estar atentos a los requisitos y anuncios del Gobierno de EE.UU., pues su periodo de reinscripción para extender su Estatus de Protección Temporal se acerca:

Para El Salvador, el periodo de reinscripción es de 60 días y va desde el 12 de julio de 2023 hasta el 10 de septiembre de 2023.

Para Honduras, el periodo de reinscripción es de 60 días y va desde el 6 de noviembre de 2023 hasta el 5 de enero de 2024.

Para Nepal, el periodo de reinscripción es de 60 días y va desde el 24 de octubre de 2023 hasta el 23 de diciembre de 2023.

Y para Nicaragua, el periodo de reinscripción es de 60 días y va desde el 6 de noviembre de 2023 hasta el 5 de enero de 2024.

Para estar atento a la información del DHS y el USCIS respecto al TPS, puedes dar clic aquí o en este enlace.

¿Puedo obtener una tarjeta verde bajo TPS?

Aunque el TPS es un beneficio temporal, registrase al TPS no impide presentar una Solicitud de Ajuste de Estatus. Sin embargo, la elegibilidad para tal ajuste depende de la “admisión” del beneficiario. El gobierno de EE.UU. define como “admisión” a “la entrada legal de un extranjero a Estados Unidos después de la inspección y autorización de un oficial de inmigración”.

Por esta razón es que los no ciudadanos que son beneficiarios de TPS y que ingresaron ilegalmente al país no podían solicitar una tarjeta verde. Sin embargo, gracias a un nuevo documento de autorización de viaje para los beneficiarios TPS, es que algunas personas podrían ser elegibles a un ajuste de estatus, para después tramitar la residencia.

