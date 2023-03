«Habana Selfies», una ciudad de película

Habana Selfies es un homenaje que hace su director Arturo Santana, a la capital cubana en su 500 aniversario de fundación y sobre ello afirmó: «Intenté por todos los medios, ser sincero con mi ciudad que es el escenario de todas las cosas que he hecho y que no he podido hacer».

Es una visión nostálgica de una Habana nocturna, amparada por la lluvia y relámpagos, un viaje en taxi y seis historias de amor, son los ingredientes de Habana Selfies,.

Esta comedia romántica trata de hilvanar historias amorosas conectadas entre sí. Aquí vemos la pareja cliché, alumno y profesora, otras que andan desorientadas: la pasajera del taxi y el barman, el joven y la prostituta, la limpia pisos y su padre, el travesti y la francesa. Y están los tres actores amigos, que trabajan en un restaurante, con el sueño común de hacer una película.

Con música del laureado compositor y productor musical Germán Velazco, el filme engarza seis historias que se desarrollan en la capital cubana y cuenta con un electo formado por actores y actrices como Daysi Granados, René de la Cruz, Félix Beatón, Ray Cruz, Cheryl Saldívar, entre otros.

Santana explicó que desde el inicio quiso tomar distancia de los clichés que priman en algunas producciones sobre La Habana y calificó el rodaje como un “acto de fe”. La idea de este proyecto nació hace cerca de 10 años y tuvo entre sus influencias más cercanas cintas que han resaltado la vida en grandes ciudades como Paris, je t’aime; Nueva York, y otras dedicadas a urbes como Río de Janeiro y Berlín.

En este sentido, dijo, la película “es el homenaje que le debía a La Habana”. El realizador aseguró que se trata de un filme divertido, osado con dosis de ironía y sarcasmo como cualquier historia de amor.

No es la primera cinta de Santana que tiene a la capital cubana como protagonista. En 2015 estrenó su opera primera, Bailando con Margot, una cinta con elementos de cine negro ambientado en La Habana de 1958

Con una carrera de casi 30 años, Santana ha sido, por décadas, realizador de videoclips musicales. Vale decir que es bueno en esa faceta, ha obtenido premios en el concurso Lucas, certamen televisivo para elegir los mejores videoclips del año.

Su obra se ha caracterizado por el uso de alegorías y por su interés en realizar sutiles reverencias en la trama de sus cintas a filmes iconos de la historia del cine.

“Habana Selfies” se presentará el próximo miércoles, 15 de marzo, a las 7 pm en el MSP Film Society THE MAIN CINEMA, en Minneapolis.

El 14th Minnesota Cuban Film Festival se presenta los miércoles, del 1 de marzo al 5 de abril de 2023.

Para mas información: www.mspfilm.org/minnesota-cuban-film-festival