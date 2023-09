Iniciativa de una empresa de marketing para combatir las sobredosis en Minnesota.

SixSpeed patrocina Pequeños “Reviveries” gratuitos, a los que se suministrarán 40 dosis de naloxona nasal en varios puntos de las Ciudades Gemelas.

Por Ava Kian-MinnPost

Minneapolis se enfrenta a una epidemia de opiáceos y el aumento de las tasas de sobredosis en la ciudad alarma a muchos, incluida la agencia local de marketing SixSpeed.

Grant Parsons, director creativo de la empresa, ha perdido a gente en su vida a causa de la drogadicción. Fueron esas adicciones y las sobredosis entre sus seres queridos una de las razones por las que quiso abandonar su ciudad natal en Arizona.

“En la época en que crecía e iba al instituto tenía muchos amigos que sufrían adicción”, afirma Parsons. “En muchos aspectos, elegí venir a Minnesota para ir a la universidad y quedarme allí después como una forma de alejarme de algunas de esas cosas”.

En años más recientes, ha aprendido que esas luchas no eran exclusivas de un área. De 2017 a 2021, las sobredosis fatales de opioides en Minneapolis aumentaron en un 130%. Informes anteriores de MinnPost analizaron cómo Minneapolis ha sido golpeada por el fentanilo y el creciente número de muertes por sobredosis.

“Llegas a descubrir que no es regional. Es una especie de epidemia nacional que se manifiesta de forma diferente. Es triste vayas donde vayas. Estoy seguro de que todos nosotros conocemos a alguien a través de ‘Six Degrees of Kevin Bacon’ que está sufriendo esto y puede que no lo sepas”, dijo Parsons.

En SixSpeed se dieron cuenta de que muchos empleados tenían vínculos personales con las sobredosis, y querían encontrar una forma de reducir el número de sobredosis mortales. Pensaron en formas de hacer que la naloxona -un fármaco que puede revertir los efectos de una sobredosis- fuera más accesible a todo el mundo.

“En este punto, creo que todo el mundo se ha visto afectado por ello (las sobredosis) de alguna forma o manera y fue mucha gente en la agencia que tuvo un impacto directo con sus seres queridos”, dijo Kevin Reilly, el CEO de SixSpeed. “Surgió más de una lluvia de ideas sobre los esfuerzos de la comunidad, y cómo podemos servir a la comunidad más. Surgió la idea de que uno de los principales problemas ahora mismo es la falta de disponibilidad de Narcan (naloxona) en las zonas que lo necesitan”.

Los miembros de su equipo se reunieron con Southside Harm Reduction Services, una organización que pone en contacto a personas con suministros para reducir daños, como Narcan, tiras reactivas y jeringuillas estériles. También imparten formación sobre el uso del Narcan, para que la gente esté informada y pueda intervenir en caso de emergencia.

“Se pusieron en contacto con nosotros (SixSpeed)”, explica Zachary Johnson, director de programas de los Servicios de Reducción de Daños de Southside. “Esto ocurre de vez en cuando, cuando una organización con ánimo de lucro… se pone en contacto con nosotros y nos pregunta cómo puede participar, ofrecerse como voluntaria y prestar su apoyo. Pero su contacto con nosotros fue un poco diferente, ya que querían hablar específicamente de este proyecto. Creo que ya tenían este proyecto en mente”.

A través de sus conversaciones, la empresa decidió que su enfoque consistiría en colocar cajas con un suministro gratuito de naloxona nasal en diversos lugares. La semana pasada se colocó la primera caja en la oficina de la agencia en St. Louis Park.

Pequeñas “reviviscencias” gratuitas

El objetivo es que las cajas, conocidas como Little Free “Reviveries”, tengan un suministro de 40 dosis de naloxona nasal, y reponerlas semanalmente, dijo Parsons. La empresa eligió la naloxona nasal, que es más cara -hasta 40 veces más que la intramuscular-, explicó Johnson. Pero tiene ciertas ventajas, como ser más fácil de usar y menos invasiva para el organismo. Johnson dijo que si las reanimaciones pueden sostenerse económicamente, tendrían un gran impacto en las Ciudades Gemelas.

“Creo que es un paso en la dirección que nos gustaría ver más ampliamente en torno a la reducción de daños en el acceso a la naloxona y la prevención de sobredosis”, dijo Johnson. “Nos encantaría ver este tipo de estaciones de Narcan colocadas alrededor como verías una máquina DEA (desfibrilador externo automático) en el mismo tipo de estilo y ubicación, como dentro de las empresas, lo que realmente ayudaría a abordar el acceso”.

Disponer de estas cajas en lugares públicos también contribuirá a reducir el estigma asociado al consumo de drogas y la adicción. SixSpeed ha querido dejar claro para qué sirven las cajas.

“La razón por la que la gente no es proactiva (a la hora de hablar de adicción) es el estigma que conlleva”, afirma Johnson. “Este tipo de proyecto aborda el estigma en gran medida. Que una agencia de publicidad fabrique estaciones de Narcan de buena calidad, y que luego haga el trabajo de divulgación en empresas, locales, bibliotecas y lugares así, realmente ayuda a abordar el estigma y la accesibilidad al mismo tiempo”.

Hay una gran necesidad de Narcan en la ciudad. Johnson calcula que los Servicios de Reducción de Daños de Southside utilizan unas 10.000 dosis de Narcan intramuscular cada seis semanas. Cuenta con más fondos a través de subvenciones para mantenerlo, pero SixSpeed está recaudando fondos para mantener la iniciativa.

SixSpeed ha recaudado hasta ahora menos de 1.000 dólares de fondos públicos, según Reilly, director general de la empresa. Parsons dijo que dos dosis de Narcan nasal cuestan entre 35 y 50 dólares ahora mismo, lo que sumaría entre 700 y 1.000 dólares para suministrar un reviver con 40 dosis.

Esta semana, SixSpeed tiene previsto abrir otro revivery con la ayuda de un socio comunitario cerca de Broadway, en el norte de Minneapolis.