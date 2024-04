La atleta Berdine Castillo exige un castigo contra Ximena Restrepo por las denuncias de racismo y clasismo en los Juegos Panamericanos

La velocista chilena de origen haitiano sigue firme con su acusación en contra de la exdeportista colombiana y vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo. Este mes se concreta la audiencia del juicio en su contra

Por: SEBASTIÁN DOTE-El Pais

La atleta Berdine Castillo ha asegurado este miércoles que seguirá adelante con su denuncia en contra de la exdeportista y vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo (conocida como World Athletics), la colombiana Ximena Restrepo, y el entrenador del equipo chileno de velocidad, Marcelo Gajardo, por eventuales presiones e insultos clasistas y racistas cometidos en plena competencia durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El escándalo, que empañó el cierre del evento deportivo más importante organizado por el país sudamericano de las últimas seis décadas, se conoció el pasado noviembre cuando Castillo —que nació en Haití y es hija adoptiva de un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile— acusó a Restrepo de exigir su salida del equipo para la competencia del 4×400 femenino. “En lo personal fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación”, señaló la deportista en una publicación en su cuenta de Instagram. La corredora Poulette Cardoch, que quedó fuera de la carrera, también denunció presiones externas y apuntó contra el entrenador que realizó los cambios en el equipo a última hora.

A cinco meses de los hechos, Berdine Castillo entregó más detalles de la controversia, en la antesala del juicio al que se someterán Restrepo y Gajardo ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), el que se concretará este 12 de abril. “Al principio fue bien caótico, sobre todo después que subí el comunicado [con la denuncia], pero en mi entrenamiento no. Igual estuve con un psicólogo un par de sesiones, pero cuando voy a entrenar o a competir me enfoco solo en eso. Lo que pasa afuera de la pista es aparte. He podido entrenar muy bien, siempre enfocada”, ha expresado la atleta en una entrevista a El Mercurio.

La denunciante también cuestionó la demora en el proceso. “Por lo menos ya tenemos fecha para la audiencia, el 12 de abril. Pero al principio, como se manejó, que entraron los abogados de Ximena Restrepo y del entrenador Marcelo Gajardo, cambiaron las cosas, que no iban a pedir disculpas, que el castigo no iba. Como que esa parte fue muy rara. Aparte, esos dos castigos yo creo que no eran nada, no eran castigos, nada. Como decía, al menos hay fecha para la audiencia, está quizás la posibilidad de una conciliación. Pero honestamente digo que, de mi parte, no quiero una conciliación. Quiero que haya realmente un cambio. Esperemos que haya algún castigo”, dijo.

Castillo ha criticado además las primeras sanciones otorgadas, las que consistieron en una exigencia de disculpas públicas y una anotación verbal contra Restrepo y la suspensión de un año para Gajardo. “La sanción fue como ‘¿qué es esto?’, como una burla. Lo mismo lo de Ximena, la disculpa, también dije ‘¿qué es esto?’. O sea, por una parte me dije ‘dudo que lleguen a algo’, después salía este tipo de sanción y fue como ‘bueno, ya’. Pero después no iba la sanción y sentí que era el colmo de todo. Lo bueno es que con Poulette Cardoch tenemos harto apoyo, estamos bien asesoradas”, ha detallado.

Sobre el estado de las relaciones al interior del atletismo chileno, la corredora ha afirmado que con la única persona con la que mantiene comunicación es con Cardoch, quien también es denunciante en el caso.

La larga carrera tras la denuncia

Las acusaciones de Berdine Castillo y Poulette Cardoch han pasado por un extenso proceso al interior de los organismos disciplinarios deportivos. En diciembre pasado, el Comité de Ética de la Federación Atlética de Chile (Fedachi) revisó los antecedentes y entregó los castigos iniciales para Restrepo y Gajardo. En enero, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo dejó sin efectos las sanciones, aunque la determinación no implicó la absolución de los acusados. La Comisión de Atletas de Chile insistió con que el proceso seguía su curso.

En el juicio que se realizará este 12 de abril se rendirá la prueba y declaraciones de testigos esa misma jornada y se dictará el veredicto, es decir, si Restrepo o Gajardo son absueltos o declarados culpables. En el caso de que se determine lo segundo, existirá un plazo de diez hábiles para definir la sanción que recibirán, según lo detallado por una publicación del diario La Tercera.

Ximena Restrepo es una leyenda del atletismo sudamericano. La colombiana ganó una medalla de bronce para su país en la competencia de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Está radicada en Chile desde inicios de la década de los noventa y está casada con el exatleta chileno Gert Weil, con quien tuvo dos hijas, una de ellas Martina Weil, ganadora del oro en la carrera de los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago. Tras su retiro deportivo, Restrepo se ha dedicado a la gestión y dirigencia deportiva. Desde septiembre de 2019 es vicepresidenta de la World Athletics.