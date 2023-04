La desconsolada comunidad de Nashville lidia con las secuelas del tiroteo en la escuela mientras la Policía descubre más detalles sobre el atacante

Por Nouran Salahieh

Mientras una comunidad desconsolada de Nashville lidia con las secuelas del tiroteo masivo que cobró la vida de tres niños de 9 años y tres adultos en una escuela cristiana privada, la Policía descubre más detalles sobre la persona que atacó, de 28 años.

El ataque se desarrolló durante 14 minutos este lunes por la mañana en la escuela Covenant, y la persona que abrió fuego fuertemente armada disparó contra la escuela primaria para obtener acceso y mató a seis personas antes de que los agentes de Policía que respondieron le dispararan fatalmente.

Los padres del atacante, que fue identificado como Audrey Hale, dijeron a la Policía que sabían que Hale había comprado y vendido un arma y creían que eso era todo, dijo este martes el jefe de Policía de Metro Nashville, John Drake.

Pero Hale, que estaba bajo cuidado por un trastorno emocional, había comprado legalmente siete armas de fuego que estaban escondidas en su casa, dijo Drake. Tres de esas armas, incluido un rifle estilo AR, se usaron en el ataque de este lunes.

La Policía DIJO que el hecho fue planeado con anticipación y descubrió que Hale tenía mapas detallados de la escuela, así como escritos relacionados con el tiroteo, y había explorado un segundo lugar posible para el ataque en Nashville. La amiga de la infancia de Hale también reveló que le envió mensajes inquietantes justo antes de la agresión.

El ataque marcó el tiroteo número 19 en una escuela o universidad en lo que va de 2023 que dejó al menos una persona herida, según muestra un recuento de CNN. También fue el tiroteo más mortífero en una escuela de EE.UU. en casi un año, desde el ataque de mayo en Uvalde, Texas, que dejó 21 muertos.

Mientras los estudiantes y maestros aterrorizados eran llevados a un lugar seguro fuera de la escuela Covenant este lunes, se corrió la voz de las víctimas mortales del ataque: tres niños de 9 años, el director de su escuela, su custodio y una maestra sustituta.

“Todo Tennessee resultó herido ayer, pero algunos padres se despertaron sin hijos, los niños se despertaron sin padres y sin maestros, y los cónyuges se despertaron sin sus seres queridos”, dijo el gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien también perdió a una persona cercana en el tiroteo.

Un ataque “calculado” y con mensajes inquietantes

La persona que perpetró la masacre envió un inquietante mensaje de Instagram a un amigo de la infancia justo antes de las 10 a.m. de este lunes, diciendo “Estoy planeando morir hoy” y agregó que sería la noticia, afirmó Averianna Patton a CNN este martes.

Patton, una presentadora de radio de Nashville le dijo a CNN que ella era la compañera de equipo de baloncesto de la infancia de la persona que disparó, pero que no habían hablado en años y no está segura de por qué recibió el mensaje. Patton dijo que luego llamó a una línea de prevención de suicidios y a la Oficina del Sheriff del condado de Nashville Davidson alrededor de las 10:13 a.m.

Esa es la misma hora en que la Policía de Nashville dice que recibió una llamada al 911 de un atacante activo dentro de la Escuela Covenant.

Los escritos dejados por Hale revelaron que el ataque “fue calculado y planeado”, dijo la Policía. El atacante tenía un dibujo de cómo ingresar al edificio y “los asaltos que ocurrirían”, dijo Drake en una conferencia de prensa este martes.

La persona que atacó estaba “preparada para la confrontación con la Policía, preparada para hacer más daño del que realmente hizo”, dijo Drake este lunes.

Hale había apuntado a la escuela, pero se cree que disparó contra los estudiantes al azar, dijo la Policía.

“Esta escuela, este edificio de la iglesia fue el objetivo del atacante, pero en este momento no tenemos información que indique que estaba apuntando específicamente a cualquiera de las seis personas que fueron asesinadas”, dijo el portavoz de la Policía Don Aaron este martes.

Si bien el motivo sigue bajo investigación, la Policía dice que Hale en algún momento fue estudiante de la Escuela Covenant.

Hale se graduó de Nossi College of Art & Design en Nashville el año pasado, confirmó el presidente de la escuela a CNN. Hale trabajó como en diseño gráfico en forma autónoma y en una tienda de comestibles a tiempo parcial, dice un perfil de LinkedIn.

La Policía se refirió a Hale como una “mujer atacante”, y en una conferencia de prensa vespertina agregó que Hale era una persona transgénero. Hale usó pronombres masculinos en un perfil de redes sociales, dijo un portavoz a CNN cuando se le pidió que aclarara.

La Policía se encuentra cara a cara con la persona que disparó, muestran las imágenes de la cámara corporal. Un video de vigilancia publicado por la Policía Metropolitana de Nashville muestra a la persona que disparó con tres armas de fuego, entrando a la escuela, disparando a través de las puertas de vidrio y trepando para entrar. En el video se le vio caminando por los pasillos y señalando con un arma estilo asalto.

La primera llamada sobre el tiroteo llegó a las 10:13 a.m. y la Policía corrió a la escuela, llegando a las 10:24 a.m., según el jefe del cuerpo de seguridad.

Este martes, la Policía publicó imágenes de la cámara corporal de los dos oficiales que abrieron fuego contra Hale después de ingresar a la escuela el lunes.

Las imágenes, de las cámaras corporales de los oficiales Rex Engelbert y Michael Collazo, comienzan cuando Engelbert llega a la escuela y encuentra a una mujer afuera que dice que el edificio está cerrado, pero que hay dos niños desaparecidos.

Después de que el agente recibe una llave para abrir una puerta del edificio, un grupo de cinco agentes llega a la escuela en medio de alarmas contra incendios e inmediatamente ingresa a varios salones de clase vacíos para buscar al atacante.

Mientras despejan los salones, los agentes escuchan disparos en el piso de arriba y suben corriendo al segundo piso, donde Engelbert, armado con un rifle estilo asalto, disparó varias veces a una persona cerca de una ventana grande, que cayó al suelo, muestra el vídeo

Collazo luego pareció dispararle a la persona en el suelo cuatro veces con una pistola, gritando “¡Deja de moverte!”. Luego, los oficiales se acercan a la persona, alejan un arma y dicen por radio “¡Sospechoso caído! ¡Sospechoso caído!”.

El atacante estaba muerto a las 10:27 am, dijo Aaron.

Como escuela privada operada por una iglesia, la ciudad no asignó ningún oficial de recursos escolares para protegerla, según Aaron.

Cuando se le preguntó sobre el intervalo de aproximadamente 11 minutos entre el momento en que la Policía recibió la primera llamada de un atacante activo y el momento en que los agentes llegaron a la escuela, el jefe de Policía dijo a los periodistas: “Por lo que he visto, no tengo una problema con eso pero siempre queremos mejorar. Siempre queremos llegar allí en dos o tres minutos, por lo que pueden haber sucedido muchas cosas: el tráfico se bloqueó, etc”.

Quiénes eran las víctimas

Las víctimas del tiroteo incluyeron a tres estudiantes de 9 años: Evelyn Dieckhaus, William Kinney y Hallie Scruggs, la hija del pastor principal de la iglesia, Chad Scruggs. También fueron asesinados Cynthia Peak, de 61 años, maestra suplente; Katherine Koonce, la directora de la escuela de 60 años; y Mike Hill, un custodio de 61 años, dijo la Policía.

“Nuestra comunidad está desconsolada”, dijo la escuela Covenant, un ministerio de la Iglesia Presbiteriana Covenant, en un comunicado.

“Estamos de duelo por una pérdida tremenda y estamos en estado de shock por el terror que destrozó nuestra escuela e iglesia”, dijo la escuela.

Sissy Goff, una de las amigas de Koonce, fue al centro de reunificación después del tiroteo y sospechó que algo andaba mal cuando no vio a Koonce allí.

“Conociéndola, es tan amable y fuerte y una voz tan razonable y justa para la seguridad de las personas que habría estado allí al frente manejando todo, así que tuve un presentimiento”, dijo Goff.

Peak, una maestra sustituta, era la mejor amiga de la primera dama de Tennessee, Maria Lee, y se suponía que iría a cenar a la casa de los Lee este lunes por la noche, dijo el gobernador de Tennessee, Bill Lee, en una declaración en video este martes.

“María se despertó esta mañana sin una de sus mejores amigas, Cindy Peak”, dijo el gobernador. “Cindy, María y Katherine Koonce eran maestras en la misma escuela y han sido amigas de la familia durante décadas”, agregó.

Algunas familias de las víctimas han emitido declaraciones mientras lloran a sus seres queridos. Hill fue descrito como padre de siete hijos y abuelo de 14 a quien le encantaba cocinar y pasar tiempo con su familia, dijo su familia en un comunicado obtenido por WSMV, afiliada de CNN.

La familia de Evelyn emitió un comunicado llamándola “una luz brillante en este mundo”.

La ciudad de Nashville está planeando una vigilia este miércoles por la noche para llorar a las personas que perdieron la vida en el tiroteo masivo, según el alcalde de Nashville, John Cooper. Tendrá lugar en el parque One Public Square a las 5:30 p.m., hora local.

“Es importante que estemos juntos en este día oscuro para Nashville”, dijo en el tuit. La ciudad también ha establecido un fondo para ayudar a los sobrevivientes del tiroteo, dijo Cooper.