La tienda cerrada de Lake Street se convierte en “Elsa’s House of Art” en honor de una empresaria inmigrante

Elsa Rezene, que falleció de cáncer en 2004, se trasladó a Estados Unidos desde Eritrea en 1966 y más tarde fundó Elsa’s House of Sleep. El local cerrado de Lake Street es el escenario de un nuevo proyecto de arte público.

Por Sheila Regan | Columnista MinnPost

El espíritu de Elsa Rezene brilla a través de una nueva instalación de arte público en el exterior de la clausurada tienda de muebles Elsa’s House of Sleep de Lake Street, en Minneapolis. El proyecto, llamado “Secuencias de sueños”, se inspira en Rezene, una inmigrante de Eritrea que fue artista, costurera y empresaria antes de morir de cáncer en 2004.

“Siempre fue optimista”, afirma Tetra Constantino, hijo de Rezene. “Tenía la constante visión de que se podía conseguir cualquier cosa”.

El proyecto fue comisariado y organizado por el fundador jubilado de Forecast Public Art, Jack Becker, con el apoyo técnico y la gestión del proyecto de Krista Pearson. Lo produce un grupo de voluntarios del barrio llamado 36th Avenue Revitalization and Transformation (ART).

A Rezene le encantaba hacer cosas bonitas. Cuando se trasladó a Estados Unidos desde Eritrea en 1966, Rezene empezó su carrera como costurera y también hacía joyas. Según Constantino, Rezene solía elegir cuidadosamente sus materiales, como cuerno de bisonte y cuentas de latón.

En 1971, abrió una tienda llamada Ethiopian Exquisite, donde vendía joyas, ropa hecha a mano, incienso y aceites. No fue fácil. Rezene y su marido, Gillon Constantino, fueron objeto de insultos y amenazas racistas. Un artículo del Minneapolis Star de 1973 señala que un hombre blanco entró en la tienda de la avenida Hennepin y llamó a Constantino con la palabra “n”, y que la tienda fue tiroteada dos veces. Otra tienda que la pareja tenía en Lake Street fue quemada hasta los cimientos.

Aun así, Rezene estaba decidida a ahorrar dinero para poder apadrinar a otros miembros de su familia para que se reunieran con ella en Estados Unidos.

“Estaba embarazada de seis meses de mi hermano cuando voló de vuelta y recogió a sus cinco hermanos y hermanas y a su madre”, cuenta Constantino, que ahora dirige el negocio Elsa’s House of Sleep desde su local de St. Paul en University Avenue.

De niña, Constantino recuerda haber viajado a distintos festivales del barrio para vender sus productos, como aceites de incienso. En 1997, abrió una nueva tienda de muebles en la avenida Snelling, donde vendía colchones y también alfombras, obras de arte y lámparas.

Cuando estaba en la universidad, Constantino recuerda que hacía repartos para el negocio, donde también trabajaba su hermano. “Sin querer, me interesé por ella”, recuerda. “Cada vez que me decía: ‘Oye, ya sabes, necesitamos que vengas y hagas esto o lo otro’, me ponía, me encantaba hacerlo”. Después de graduarse, empezó a trabajar con su madre durante tres meses, que se convirtieron en años. Su hermano, su hermana y su mujer han trabajado en el negocio en varias ocasiones.

El negocio se trasladó a University Avenue en 2002 y luego abrió un segundo local en Lake Street en 2012. “Todo el propósito de esa tienda era volver a conectar con el barrio que mi madre amaba”, dijo Constantino. “Su primera tienda estaba en Lake Street”.

El edificio había estado vacío antes de que la familia lo comprara y lo arreglara. En 2019, decidieron que querían renovar el edificio. Cerraron la tienda y comenzaron a usarla como almacén para su tienda de Saint Paul mientras organizaban una renovación planificada.

Entonces se produjo la agitación de 2020. La pandemia y los disturbios civiles tras el asesinato de George Floyd retrasaron la reapertura prevista del edificio.

Durante los disturbios, Constantino pasó la noche en la tienda de la avenida University, que tenía los cristales destrozados, y cerró ese local durante una semana cuando se cortaron las líneas telefónicas. También tuvieron periodos en los que solo se podía acudir con cita previa debido a la pandemia y a las ventas online. Luego, en octubre de 2020, unos vándalos prendieron fuego a la parte trasera del edificio de Lake Street. “Eso nos hizo retroceder, porque no estaba realmente en nuestros cálculos”, dijo Constantino.

Constantino dice que el negocio planea reabrir el local de Lake Street para el verano de 2023. Al igual que la tienda de St. Paul, incorporará arte y artesanos locales, al tiempo que venderá muebles para el hogar.

Mientras tanto, Jack Becker le propuso formar parte de los esfuerzos de revitalización del barrio de la 36 ART.

“Me alegré muchísimo de que se pusiera en contacto conmigo”, afirma Constantino. “Él ha sido el artífice de todo esto”. Constantino se alegró especialmente de que el artista Ta-Coumba Aiken participara en el proyecto. “Ta-Coumba y mi madre eran amigas”, dijo. Constantino aún conserva el retrato que Aiken hizo de su madre en los años setenta.

Para el proyecto, Aiken ha creado un mural de 52 pies pintado sobre lienzo que cuelga a lo largo de la pared orientada al norte y luego envuelve la esquina hasta la pared orientada al oeste. Caracterizado por las audaces líneas fluidas características de Aiken, con coloridos gestos abstractos detrás, la obra sitúa el edificio en el ethos estético del sur de Minneapolis.

También en la pared oeste hay una serie de pinturas de Gordon Coons titulada “Man Transferring into Healer” (2018), con la figura ojibwe de un “makwa” u oso. En la pared orientada al este, las imágenes digitales afrofuturistas de Ron Brown brillan con energía y poderosos rostros negros icónicos.

La obra de Hawona Sullivan fusiona fotografías de archivo con imágenes de aves y texturas simbólicas. Otras obras de Jordan M. Hamilton, Christopher Harrison, Katrina Knutson y Zarra SM transforman la madera contrachapada que cubre el edificio en una vibrante galería al aire libre.

El proyecto también incluye una fotografía de Rezene, y en la placa hay una cita de Rezene recordada por su hijo: “Nunca es tarde para empezar a soñar”.

Según un comunicado de prensa, la exposición al aire libre estará abierta hasta el 20 de abril de 2023. Está prevista una celebración a finales de enero, en fechas y horarios por determinar. De momento, la exposición puede verse en la 36th Avenue y East Lake Street de Minneapolis.