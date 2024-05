López Obrador insiste en que España pida disculpas por la conquista: “Ayudaría mucho a ambos pueblos”

Por: ELÍAS CAMHAJI-El Pais

El presidente mexicano hace un nuevo exhorto en el tramo final de su mandato y asegura que su intención es “cerrar heridas” e iniciar “una etapa nueva” entre ambos países

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió una vez más al Estado español que se disculpe por los excesos cometidos durante la conquista. “Ayudaría mucho a ambos pueblos, a ambos países”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa de este miércoles. López Obrador descartó que se trate de un “asunto cerrado” y lamentó que España no viera la importancia de ofrecer un gesto simbólico para mejorar las relaciones bilaterales. “No lo entendieron, era un acto para cerrar heridas, de reconciliación e iniciar una etapa nueva”, comentó. La última petición llega en el tramo final de su Gobierno, que termina el próximo 1 de octubre, y revive las tensiones que emergieron desde que envió una carta a Felipe VI en marzo de 2019, apenas tres meses después de iniciar su mandato.

López Obrador afirmó que ofrecer disculpas es “actuar con humildad” e insistió en que todos los involucrados deben asumir su parte de responsabilidad, no sólo “los invasores europeos”. El presidente latinoamericano encabezó un acto en agosto de 2021 para conmemorar los 500 años de la caída del imperio mexica y emitió una disculpa oficial a nombre del Estado mexicano. También recordó que su Gobierno ha reconocido “los actos autoritarios y el exterminio” de habitantes originarios cometidos después de que México se convirtió en un país independiente, en 1821.

“Sí, fueron otros tiempos, se dieron muchas circunstancias, eso lo entendemos, pero se sometió y reprimió a pueblos, el mismo [Hernán] Cortés lo acepta en sus escritos, en sus cartas al Rey”, señaló López Obrador. El presidente de México contrastó el rechazo de la Corona española a su petición con la reacción del Papa. En octubre de 2021, Francisco envió una carta en el que aceptó los abusos cometidos durante la conquista. “Tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización”, se lee en el escrito.

“¿Por qué no ofrecer una disculpa?”, reprochó el mandatario mexicano en su última rueda de prensa. No aclaró, sin embargo, si ha enviado otra petición formal a la Corona española. En esta ocasión, el tono de sus declaraciones fue más mesurado que cuando se dispararon las tensiones entre ambos países hace cinco años. “Hubo matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y la cruz”, declaró López Obrador en 2019.

En su respuesta oficial, El Gobierno de España condenó que López Obrador hiciera pública la carta y rechazó “con toda firmeza” su contenido. “La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”, se señaló en un comunicado de marzo de 2019. Las autoridades españolas se dijeron dispuestas a “intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países” y priorizaron mirar hacia adelante, “afrontar con una visión compartida los retos futuros”. La Embajada española en México y el Ministerio de Exteriores no se han pronunciado sobre las últimas declaraciones.

En el primer tramo de la rueda de prensa, López Obrador agradeció también al diputado español Gerardo Pisarello por pronunciarse en contra de una denuncia que promovieron los partidos de derecha en el Congreso sobre las elecciones en México del próximo 2 de junio. “Las derechas españolas vuelven a atacar al presidente López Obrador para intentar influir en la campaña mexicana”, reclamó Pisarello el martes. El mandatario mexicano celebró que la denuncia “no trascendió” y acusó “un movimiento internacional de derecha” contra su Gobierno. La oposición ha denunciado en varios foros que se trata de una “elección de Estado” y ha acusado que Morena, el partido gobernante, ha inclinado el terreno a favor de Claudia Sheinbaum, puntera en las encuestas.

“Las diferencias no las tenemos con los españoles, con la mayoría de los españoles. Al contrario, tenemos muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo, hasta cuando vinieron a saquear a México los europeos y en especial, los españoles”, dijo López Obrador tras proyectar un discurso de Pisarello en la Cámara baja, en otra alusión sobre la conquista. “Todo eso que se llevaron, toda esa riqueza era para las élites en España, no para el pueblo español”, agregó. Se trata del posicionamiento más visible del Gobierno mexicano sobre las disculpas que exige a la Corona española desde la entrevista que el presidente dio en febrero pasado a Canal Red, dirigido por Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos. “Pienso que sí lo van a hacer. Creo que fue un error de los Reyes porque era una oportunidad de iniciar una nueva etapa”, comentó.