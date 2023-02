López Obrador, sobre la condena a Genaro García Luna: “Ayuda a seguir limpiando la corrupción en México”

El presidente asegura que Calderón debe explicar por qué nombró al exsecretario de Seguridad y aclarar si sabía o no que su zar antidrogas recibía sobornos del Cartel de Sinaloa

GEORGINA ZEREGA-El País

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este miércoles que el veredicto condenatorio contra Genaro García Luna “ayuda a seguir limpiando la corrupción en México”. El mandatario se mostró visiblemente conforme con la decisión del tribunal estadounidense, que halló culpable al arquitecto de la guerra contra el narcotráfico durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-20012) de cinco delitos, incluido narcotráfico y delincuencia organizada. “Lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben repetir estos hechos, la no repetición de la actuación de gobiernos y funcionarios corruptos, que no se vuelva a permitir la impunidad”, ha dicho. López Obrador ha insistido tras la condena que Calderón debe dar una explicación: “¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre por qué nombraste a García Luna, y si sabías o no sabías?”.

El veredicto contra quien fue uno de los hombres más poderosos de México ha sacudido el escenario político nacional. Es la primera vez que un tribunal en Estados Unidos juzga a un funcionario de alto perfil de algún gobierno mexicano, y la primera vez que un exfuncionario mexicano es condenado por narcotráfico y delincuencia organizada. Eso ha provocado una efervescencia política. Calderón ha defendido su modelo de seguridad en un mensaje emitido la noche de este martes y ha dicho que la resolución “no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia”.

El expresidente, sin embargo, ha evitado comentar detalles sobre la condena contra quien fuera su mano derecha, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante su sexenio, y quien además estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). “Es lamentable que se tenga el cinismo de defender eso”, ha dicho este miércoles López Obrador. “¿Que no sabía el presidente? ¿Por qué lo tuvo Calderón seis años? ¿Nunca vio nada raro? ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba?”, ha lanzado. “Ojalá Calderón explique, y también Fox”, ha comentado el presidente, que ha pedido además a los dos grandes partidos de la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se pronuncien sobre la resolución judicial.

El histórico fallo ha dejado en evidencia los entresijos de la corrupción política durante los dos Gobiernos panistas. Las audiencias del juicio han servido de mapa para entender, a partir de decenas de declaraciones y pruebas, la relación que mantenía el crimen organizado con las autoridades, puntualmente el Cartel de Sinaloa. Tras la decisión, algunos políticos y periodistas expresaron que la sentencia perjudicaba a México, porque no era un solo funcionario sentado en el banquillo, sino todo el aparato estatal. Sobre estos comentarios, López Obrador ha asegurado que ni García Luna, ni Felipe Calderón, ni siquiera él mismo son México, sino simplemente unos representantes.

El actual mandatario mexicano seguía el proceso judicial de Brooklyn muy de cerca, incluso informaba sobre los avances en su conferencia diaria. Ahora que ya ha sido hallado culpable, y cuya condena se conocerá el próximo 27 de junio, García Luna podría optar por colaborar con la justicia estadounidense a cambio de recibir beneficios en su situación judicial, ha asegurado López Obrador. “Por el bien del país, ojalá lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón”, ha dicho. “Y otra cosa, cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos, porque fue hasta premiado por las autoridades de EE UU, y no puede ser que tampoco supieran”.

Sin ponerlo en comparación, López Obrador ha celebrado la decisión de la justicia en Estados Unidos y criticado al sistema judicial mexicano, que este martes, horas después del fallo, ha anunciado que quitaba a la esposa de García Luna de la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es el segundo golpe en el mismo sentido y en poco tiempo que recibe la unidad. A inicios de febrero, un tribunal mexicano ordenó que se descongelaran las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, actualmente en prisión por acusaciones de tortura. En esa ocasión, el Gobierno acusó a los jueces de proteger al exfuncionario. “El poder judicial requiere una profunda reforma”, ha insistido este miércoles.