Los candidatos a los ayuntamientos de Minneapolis y St. Paul exponen sus postura

Los candidatos a los ayuntamientos de Minneapolis y St. Paul exponen sus posturas en materia de seguridad pública

Por: Mohamed Ibrahim -MinnPost

MinnPost ha preguntado a los candidatos de ambas ciudades cuáles son sus principales prioridades políticas y si los presupuestos policiales deberían reducirse para financiar otras formas de seguridad pública. Por Mohamed Ibrahim | Redactor de MinnPost

Los residentes de Minneapolis y St. Paul acudirán a las urnas el 7 de noviembre, ya que todos los escaños del Ayuntamiento de cada una de las ciudades estarán en juego en las próximas elecciones municipales.

Dado que la seguridad pública sigue siendo un tema prioritario para muchos votantes, MinnPost preguntó a los candidatos acerca de sus principales prioridades políticas y sus posiciones sobre si los presupuestos de la policía en sus respectivas ciudades deben reducirse para financiar formas alternativas de seguridad pública. He aquí algunas de sus respuestas:

La seguridad pública como prioridad

Más de tres años después del asesinato de George Floyd a manos del entonces policía de Minneapolis Derek Chauvin, el futuro de la seguridad pública en toda la ciudad sigue siendo una cuestión vital tanto para los votantes como para los candidatos, y es probable que las diferentes visiones de los candidatos sobre ese futuro influyan en la forma en que los votantes elijan a su próximo concejal.

En este sentido, algo más de un tercio de todos los candidatos que compiten por un escaño en el ayuntamiento de Minneapolis mencionan la seguridad pública como una de sus principales prioridades políticas en caso de ser elegidos, aunque la forma en que se propondrían poner en práctica esa prioridad difiere entre los candidatos.

En Minneapolis, por ejemplo, Soren Stevenson, candidato del distrito 8 para desbancar a Andrea Jenkins, Presidenta del Consejo, dijo que espera ayudar a establecer un sistema de seguridad pública que adopte un enfoque integral de salud pública utilizando respuestas alternativas a la policía.

“Es hora de que transformemos nuestro enfoque para mantener a salvo a la gente ampliando nuestras opciones de seguridad e invirtiendo en prevención de la violencia, corresponsales de salud mental y servicios contra la adicción”, dijo Stevenson. “Siendo proactivos para atender las necesidades básicas que tiene la gente podemos prevenir la delincuencia y construir una ciudad más segura”.

En St. Paul, aunque el Departamento de Policía de la ciudad no ha estado sometido a un escrutinio tan intenso como su homólogo de Minneapolis en los últimos años, algo menos de la mitad de las dos docenas de candidatos a concejal que respondieron a las preguntas de MinnPost seguían teniendo la seguridad pública como una de las prioridades, si no la primera, en sus listas en caso de ser elegidos.

“Nuestra ciudad se enfrenta a muchos retos: la reparación de carreteras e infraestructuras, la construcción de las viviendas que necesitan nuestros residentes y la seguridad pública. Tengo la intención de trabajar con diligencia en cada una de estas prioridades y más, pero quiero centrarme especialmente en la seguridad pública”, dijo el candidato del Distrito 3 Isaac Russell. “La gente y las empresas están preocupados por la seguridad en el centro y tenemos que seguir invirtiendo en la programación juvenil”.

Financiación policial

A la pregunta de si las respectivas ciudades de los candidatos deberían reducir los presupuestos del Departamento de Policía y reasignar esos dólares para financiar alternativas policiales, los candidatos en las contiendas de St. Paul se mostraron abrumadoramente en contra de detraer fondos del Departamento de Policía de St.

Las razones para mantener el presupuesto actual del SPPD iban desde los recientes repuntes de la violencia juvenil hasta los robos de coches y otros delitos. Pero muchos de ellos pidieron un enfoque de ambos / y para la financiación de alternativas a la policía como los equipos de respuesta a la crisis de comportamiento y la prevención de la violencia.

“Nuestros agentes necesitarán el apoyo adicional que supone ofrecer alternativas a la actuación policial tradicional. Invertir en recursos de salud mental, en equipos de respuesta a emergencias mejor equipados y en un enfoque integral de la seguridad pública beneficia a todos”, afirmó Cheniqua Johnson, candidata al distrito 7 de St. Paul, Cheniqua Johnson. “No se trata de una situación de lo uno o lo otro; podemos hacer todo lo anterior”.

Ward 2 titular Rebecca Noecker se hizo eco de esos sentimientos, y señaló a las alternativas a la policía tradicional dentro SPPD que ya están financiados por su presupuesto, incluida la formación de intervención en crisis para los agentes y la unidad COAST del departamento, que se centra en la salud mental.

“Durante los últimos ocho años, me he centrado en proporcionar recursos suficientes para que nuestro departamento de policía realice su trabajo tradicional y no tradicional de manera eficaz, garantizando al mismo tiempo que tenemos altas expectativas para la conducta policial”, dijo. “Pienso continuar con ese enfoque”.

Un puñado de candidatos del lado de St. Paul sí pidieron una reasignación del presupuesto policial, haciendo hincapié en la inversión en alternativas de seguridad pública dirigidas por la comunidad.

“Dirigiendo los recursos hacia la inversión comunitaria, podemos abordar eficazmente las causas subyacentes de la delincuencia y crear un camino saludable hacia la curación para todos. Esto significa dar prioridad al acceso a una vivienda sostenible, apoyar el desarrollo económico y los programas de formación para el empleo, e invertir en educación y servicios de salud mental”, dijo la candidata al Distrito 1, Anika Bowie. “A través de la inversión proactiva en nuestra comunidad, capacitamos a nuestros vecinos para mejorar sus vidas y contribuir positivamente al bienestar de nuestra comunidad. Ayudar a la comunidad a ayudarse a sí misma”.

En Minneapolis, donde el movimiento “Defund the Police” (Desfinanciar la policía) tras el asesinato de Floyd evolucionó hasta convertirse en una iniciativa electoral para reemplazar al MPD que fracasó en 2021, más candidatos se mostraron a favor de reasignar parte del presupuesto del departamento.

“Tenemos una oportunidad increíble de lograr un cambio transformador reasignando los recursos que tradicionalmente hemos asignado al departamento de policía a soluciones alternativas de seguridad

pública”, dijo el titular del Distrito 6, Jamal Osman. “Esto no significa que no invirtamos en el Departamento de Policía de Minneapolis. Se trata de adoptar estrategias integrales que hagan hincapié en la desescalada, la salud mental y el apoyo sanitario – y los servicios sociales proactivos para las víctimas de la delincuencia.”

Pero la mayoría de los encuestados dijo que la financiación MPD no debe reducirse.

“La ciudad debería mantener los niveles de financiación del MPD e invertir más en respuestas alternativas a la policía armada”, dijo el candidato del Distrito 12, Luther Ranheim. “Merecemos y debemos tener ambas cosas”.

Algunos de los candidatos coincidieron en que el mantenimiento del presupuesto del MPD en el futuro será fundamental para ayudar a reformar el departamento debido a los costes entrantes asociados a la aplicación tanto del decreto de consentimiento del Departamento de Justicia como del acuerdo de conciliación del Departamento de Derechos Humanos de Minnesota. Al igual que muchos de los encuestados de St. Paul, varios de los candidatos de Minneapolis preguntaron: “¿Por qué no ambas?”.

“Cada orden exige a la ciudad un gasto significativamente mayor para contratar, formar y retener a los agentes”, dijo Jenkins en su respuesta. “Pero también debemos invertir más en alternativas a la actuación policial, como el actual programa de interruptores de la violencia y los equipos de respuesta a crisis de conducta”.