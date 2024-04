Los diplomáticos describen el asalto a la Embajada mexicana en Quito: “Un guardia entra y me apunta con un arma”

El Gobierno mexicano difunde más imágenes del asalto a la sede diplomática y los testimonios del personal sobre aquella noche

Por: GEORGINA ZEREGA-El Pais

Los detalles que van saliendo a la luz del asalto a la Embajada mexicana en Quito comprometen cada día más al Gobierno de Ecuador. El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el martes un video de las cámaras de seguridad, en el que se puede ver cómo una docena de policías armados maltrata al personal diplomático y se lleva por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas. Este miércoles, el mandatario ha publicado un nuevo video en el que enseña más imágenes de la irrupción e incluye los testimonios que han dado los trabajadores de la Embajada sobre lo que pasó la noche del 5 de abril. Roberto Canseco, el jefe de Cancillería en Ecuador, a quien se vio forcejear para evitar la aprehensión y ser agredido por las fuerzas de seguridad, relatan aún con desconcierto lo que vivió. “Te sientes de cierta forma derrotado, impotente”, dice otra de las trabajadoras de la legación.

La Embajada en Quito llevaba horas sitiada por la policía ecuatoriana aquella noche. Las tensiones estaban al máximo punto desde diciembre, cuando el ex número dos de Rafael Correa decidió refugiarse en la sede mexicana. López Obrador había insinuado que la victoria electoral del presidente Daniel Noboa se había dado únicamente como consecuencia del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Ecuador había respondido declarando persona non grata a la embajadora Raquel Serur. La líder de la misión diplomática ya se encontraba fuera, le habían dado 72 horas para abandonar el país. Poco antes del asalto, México finalmente otorgó el asilo político a Glas y solicitó un salvoconducto que le permitiera abordar un vuelo rumbo a Ciudad de México.

Pero Noboa no permitió que eso sucediera. En su lugar, ordenó la invasión de la Embajada, un lugar sagrado para la diplomacia internacional, y la detención de Glas. “Estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos”, ha dicho Raquel Serur en el video difundido este miércoles. “Escuché un ruido muy fuerte, inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la Embajada”, ha relatado Canseco.

Eva Martha Balbuena, jefa administrativa de la Embajada, ha explicado que entendió la gravedad de la situación cuando escucharon el ruido de la puerta vencida y alcanzó a ver que había sometido al guardia de la sede diplomática. “Veo al guardia boca abajo con un intruso que lo tenía amagado”, ha agregado Canseco. “Muevo un librero para impedir que ingresen, en eso, me quitan a mí, mueven el librero, yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma”. La brutalidad de las imágenes respalda las declaraciones del personal diplomático. En una segunda grabación se ve cómo golpean al jefe de Cancillería con escudos antidisturbios y lo arrastran a la fuerza hasta vencerlo. “Cuando finalmente tenían que salir, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza”, ha dicho.

Cuando la arremetida comenzó, Balbuena corrió a llamar por teléfono a la Embajadora para informarle lo que estaba sucediendo. “En mi desesperación, le digo: ‘Soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora rápido, muévete, es una emergencia. Y ya le dije: ‘Es que se acaban de llevar al ingeniero Glas, salieron dos vehículos blindados”. Serur agrega: “Me dice: entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía: ‘¿Qué? No, no, no puede ser. ¿Cómo?’.

La grabación muestra cómo agentes sacan a Glas, lo llevan por los aires, cada uno le sostiene de una extremidad. “Voy corriendo hacia la puerta, afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja, estaba ahí ya un vehículo, que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la Embajada, no entendía”, comenta Canseco, “todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca”. Posteriormente comprendieron que entraron las dos camionetas blindadas por una puerta secundaria.

Los trabajadores de la Embajada agradecen en el video el recibimiento que les hizo la canciller Alicia Bárcena en el aeropuerto de Ciudad de México el pasado fin de semana. “Al llegar a México siente uno que es diferente, se siente uno en casa”, dice Canseco, “es una sensación extraordinaria”. Compungida por lo que les tocó vivir, Balbuena concluye: “Tengo bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí ha sido el momento más triste de mi carrera”.