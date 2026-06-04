Los inventarios de petróleo de EE.UU. caen por sexta semana consecutiva

Por Matt Egan

Artículo de CNN en español

Los amortiguadores del mercado petrolero continúan reduciéndose mientras el estrecho de Ormuz permanece paralizado.

Las existencias de crudo en almacenamiento comercial disminuyeron en otros 8 millones de barriles la semana pasada, marcando la sexta caída semanal consecutiva, según datos federales publicados el miércoles.

Ejecutivos petroleros, analistas y operadores han advertido que estas existencias están cayendo a un ritmo alarmante para amortiguar el impacto de la guerra con Irán.

Según la Administración de Información Energética, los inventarios totales de crudo —incluyendo el almacenamiento de emergencia en la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés)— se encuentran ahora en su nivel más bajo desde febrero de 2024. La demanda tiende a ser mucho menor durante el invierno, ya que la gente conduce menos.

Las existencias en Cushing, Oklahoma, volvieron a caer la semana pasada, acercándose a lo que los analistas advierten que son niveles operativamente bajos. El mercado presta especial atención a esta métrica, ya que Cushing es el lugar donde se fijan los precios de los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI).

La buena noticia es que, debido a un repunte en las importaciones a lo largo de la Costa Este, las existencias de gasolina aumentaron por primera vez en 16 semanas. Las existencias de diésel y otros destilados también repuntaron.

Sin embargo, Matt Smith, director de investigación de materias primas en Kpler, atribuyó el aumento de las existencias a una “resaca” de la demanda tras el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day).

Tom Kloza, asesor energético de Gulf Oil, comentó a CNN que es probable que la reciente caída en los precios de la gasolina haya terminado, dado que se espera que la demanda repunte y que los suministros se reduzcan.

Kloza prevé que, en los próximos días, la cantidad de petróleo en la SPR caiga por debajo de los mínimos registrados durante la administración Biden y que los precios de la gasolina puedan alcanzar nuevos máximos de cuatro años más adelante este verano.

“Sigo pensando que hay motivos de gran preocupación”, afirmó.