Los vuelos entre Colombia y Venezuela se reanudan: precios, aerolíneas, rutas y más

Por CNN Español

Colombia y Venezuela reanudaron vuelos por primera vez luego de casi tres años sin conexión aérea directa, un hito más hacia el avance hacia la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países, que por años han estado estancadas en medio de la crisis política y social de Venezuela.

La reactivación de vuelos, que estaba programada inicialmente para septiembre de este año y luego fue reprogramada sin éxito para octubre, finalmente se dio este 7 de noviembre cuando un avión Boeing 737-400 llamado Virgen del Valle, de la aerolínea Turpial Airlines, aterrizó en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia las 7 de la noche, procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía que sirve a Caracas.

El avión despegó de Venezuela con 49 personas a bordo, a pesar de tener una capacidad para 150 pasajeros, debido al corto plazo que hubo para la comercialización de pasajes.

“Esto significa realmente para ambos países un gran desarrollo, un gran impulso, que es lo que nosotros queremos al final, que se abran las fronteras”, dijo Pedro Cestari, presidente de Turpial Airlines, a periodistas en Caracas.

Mientras la celebración de esta reanudación de vuelos ocurría en Caracas, en la sala 54A de ElDorado se reunían este lunes el ministro de Transporte de Colombia, Germán Reyes, junto al de Comercio, Germán Umaña, así como el embajador de Venezuela en Bogotá, Félix Plasencia, esperando a los primeros pasajeros que llegaron en el vuelo directo Caracas-Bogotá, que tuvo una duración de aproximadamente una hora y media.

Los vuelos se reactivaron después de una reunión de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro en Caracas a principios de este mes.

La noticia no deja de ser llamativa pues no solo busca reactivar las relaciones comerciales y turísticas para los dos países, que se han reanudado desde que el presidente Gustavo Petro empezó su gobierno en agosto de 2022. Los grandes beneficiarios de esta medida serán los viajeros que ya no tendrán que hacer largas escalas en Panamá o República Dominicana, o cruzar la frontera terrestre entre Norte de Santander y Táchira, para viajar entre los dos países que comparten una frontera de unos 2.300 kilómetros.

“Este vuelo marca el anhelado reinicio de la conectividad aérea directa entre Colombia y Venezuela, dos países hermanos que trabajan unidos por un futuro próspero”, dijo el ministro Reyes, quien aseguró más temprano que con este vuelo de Turpial Airlines, “se reactiva toda la operación aérea”.

El turno ahora es para Colombia, que, en un hecho sin precedentes pondrá a volar a nivel internacional un avión de la aerolínea estatal Satena, que normalmente tiene rutas nacionales de poca afluencia y a regiones remotas del país donde usualmente no llegan otras aerolíneas comerciales. Esta vez será Satena la que inaugurará los vuelos entre Bogotá y Caracas, con un avión pequeño con capacidad para 50 pasajeros.

“Es el primer vuelo internacional operado por Satena a bordo de una aeronave Embraer ERJ145”, dijo en un comunicado el brigadier general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, celebrando que los pasajeros puedan retomar sus vuelos directos entre Colombia y Venezuela después de tantos años.

Esto es lo que debes saber sobre la reanudación de vuelos entre Colombia y Venezuela:

Frecuencia y precios de los pasajes aéreos

Hasta el momento se sabe poco de temas logísticos, teniendo en cuenta que las autoridades de ambos países han dicho que en los próximos días se conocerán más detalles de la reactivación de vuelos.

“Esperamos en los próximos días establecer nuevos itinerarios, cómo va a ser la reactivación de los vuelos por semana y por supuesto la posibilidad de que las otras aerolíneas como Wingo, LATAM y Avianca, empiecen a operar, y de la misma manera aerolínea como Laser, Avior y Conviasa se puedan llegar a dar”, dijo el ministro de Transportes de Colombia este lunes.

Por ahora se sabe que los vuelos de Caracas a Bogotá con Turpiales tendrán una frecuencia así:

Lunes: Vuelos en horarios de 5:00 y 5:30 p.m. desde Caracas a Bogotá con regreso ese día desde Bogotá a Caracas a las 18:00 y 21:00 horas.

Sábados: Vuelos a las 18:00 y 18:30 p.m. desde Caracas a Bogotá. Regreso a Caracas desde Bogotá 19:30 y 21:00.

Esta aerolínea permite llevar una maleta de bodega de 23 kg y una de mano de 8 kg, según información de Turpiales.

Las frecuencias con Satena serán los miércoles a las 7:50 a.m., partiendo desde Bogotá, según la información más reciente publicada desde Bogotá.

Los precios para un pasaje ida y vuelta desde Caracas vía Turpial airlines están en un promedio de US$ 500, según una consulta en su página web.

Entre tanto, Satena informó que las tarifas desde Bogotá hacia Caracas van desde los US$ 299 y Caracas Bogotá, desde los US$ 220.

Se espera que desde Barranquilla a Caracas un pasaje cueste en promedio US$ 278 y desde Caracas a Barranquilla, US$ 198, según un comunicado de Satena.

Las rutas entre Colombia y Venezuela

Hasta este momento se tiene confirmación de las rutas entre las capitales de Colombia y Venezuela, pero, según Satena, se espera que en los próximos días se pueda empezar a comercializar rutas Barranquilla – Caracas – Barranquilla.

Turpial Airlines no ha anunciado más rutas, pero anteriormente aerolíneas como la colombiana Wingo tenía planes para abrir rutas Valencia-Bogotá, entre otras.

¿Qué pasa con otras aerolíneas?

El pasado mes de octubre, los gobiernos de Colombia y Venezuela anunciaron la reactivación de los vuelos entre los dos países con aerolíneas como Wingo y Conviasa. Sin embargo pocos días antes del primer vuelo programado para el 4 de octubre, Colombia no permitió el acceso a los vuelos de Conviasa debido a que la aerolínea estatal venezolana estaba sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., por lo que fue necesario detener la operación aérea programada.

Wingo dijo en ese momento que la suspensión de los vuelos que se esperaba que iniciaran el 4 de octubre se debió a “asuntos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela sobre las aerolíneas aprobadas para realizar vuelos entre los dos países”.

El ministro de Transportes de Colombia dijo este lunes que “en los próximos días” se establecerán nuevos itinerarios, se informará la frecuencia de los vuelos y se establecerá si hay posibilidad de que otras aerolíneas colombianas como Wingo, Latam y Avianca, por parte de Colombia; y Laser Airlines, Avior y Conviasa, puedan empezar a operar entre los dos países.

Según la Aeronáutica Civil de Colombia, el gobierno de Colombia avanza en las coordinaciones técnicas y administrativas para la reactivación de vuelos comerciales desde y hacia Venezuela y este es el estado de cada aerolínea que ha solicitado luz verde para volar.

Wingo: Tiene autorización de la Aerocivil y ha acreditado el cumplimiento de requisitos ante la autoridad venezolana en lo relativo a la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá, con 7 frecuencias semanales. En este momento espera autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para volar hacia Caracas y que esta le autorice además los vuelos entre Medellín y Caracas y Bogotá-Valencia-Bogotá, ambas con una programación de 7 vuelos a la semana.

LATAM: Según la Aeronáutica Civil, esta aerolínea tiene visto bueno por parte de la autoridad colombiana para viajar a Venezuela y “aceptación de designación por parte del INAC de Venezuela”, desde julio de 2022 para volar Bogotá-Caracas-Bogotá, con 7 frecuencias semanales.

Avianca: Tiene visto bueno por parte de la Aerocivil para operar hacia Venezuela. Esta aerolínea está en proceso de acreditación ante el INAC de Venezuela para obtener los permisos para operar en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá, con 7 frecuencias semanales, según la Aerocivil.

Laser Airlines: la aerolínea venezolana ya tiene el visto bueno por parte del INAC para volar entre Caracas y Bogotá y Maiquetía-Bogotá, según la aerocivil. Cada ruta tendrá 7 rutas semanales. La Aeronáutica Civil de Colombia ya aceptó el visto bueno y comunicó a la aerolínea estatal el permiso de operación y los pasos a seguir, según la Aerocivil.

Avior: La autoridad de aviación colombiana reconoció el certificado de operador extranjero y para octubre de este año se estaban adelantado consultas relacionadas con aspectos administrativos por parte de la Autoridad Aeronáutica colombiana.