Minnesota Cámara aprueba comidas escolares gratuitas, los fondos de los estantes de alimentos

La Cámara de Representantes del DFL aprobó el jueves por la noche proyectos de ley que garantizan comidas escolares gratuitas para los estudiantes y una infusión de $ 5 millones a los estantes de alimentos de emergencia.

Por BRIAN BAKST-Sahan Jorunal

Más comidas escolares serían entregadas a los estudiantes de forma gratuita en virtud de un proyecto de ley con tracción en la Legislatura de Minnesota, parte de un impulso más amplio para hacer frente a la inseguridad alimentaria.

La Cámara de Representantes, liderada por el DFL, aprobó el jueves por la noche un plan que garantiza un desayuno y una comida diarios a todos los estudiantes que lo deseen. El dinero para cubrir los costes iría a casi todos los distritos públicos, escuelas concertadas y algunas escuelas parroquiales. La votación fue 70-58.

“Tenemos algunos programas de comidas ya, pero una cuarta parte de los niños hambrientos en las escuelas de Minnesota no califican para esos programas”, dijo el Representante Sydney Jordan, DFL-Minneapolis. “Y así, con este proyecto de ley, esto asegurará que cada niño tiene las herramientas-desayuno y almuerzo-para tener éxito en la escuela.”

En la actualidad, las familias por debajo de un determinado umbral de ingresos tienen derecho a almuerzo gratis o a precio reducido, gran parte de ella cubierta por dinero federal. Este proyecto de ley lo amplía a todos los alumnos, independientemente de los ingresos familiares, y el Estado absorbería más costes.

Los niños aún podrían llevar una bolsa de almuerzo si esa es su preferencia, y las opciones a la carta no calificarían.

“No es una ley de Gatorade para todos”, dijo Jordan. “Es una ley de comidas para todos”.

Algunas escuelas dicen que han visto un aumento en la deuda de comidas no pagadas desde que terminó una iniciativa de comida universal de la era de la pandemia.

Las escuelas deben ofrecer tanto servicio de desayuno como de almuerzo para poder optar al dinero. Tendrían que ser parte de un programa de comidas con apoyo federal existente, que los funcionarios dicen que prácticamente todos los distritos del estado son.

El programa añadiría $ 387 millones en gastos de educación del estado en los próximos dos años. Eso aumentaría en los próximos años.

Algunos republicanos cuestionaron si las familias acomodadas deben ser puestos a la par con los que tienen una clara necesidad financiera.

Representante Peggy Bennett, R-Albert Lea, llamado el diseño de comidas para todos un “enfoque de escopeta” que no priorizar.

“Las familias ricas no están pidiendo esto”, dijo Bennett. “Ellos pueden pagar por sus almuerzos.

Representante Ben Bakeberg, R-Jordan, dijo que ha supervisado un comedor escolar como maestro y director. Desafió la idea de que la deuda de almuerzo escolar desaparecerá, señalando que algunos estudiantes aumentan su comida estándar con complementos.

“Lo que este proyecto de ley no hace, no garantiza que cada estudiante estará lleno. No lo hace”, dijo Bakeberg. “Los niños dicen que necesitan un entrante extra. Necesito a la carta y los niños siguen teniendo hambre debido a las directrices federales de almuerzo “.

Los legisladores del GOP reprendió DFLers para dar a las familias ricas un recorte de impuestos por la puerta trasera mediante la eliminación de las tasas de almuerzo escolar. Dijeron que preferirían que el dinero vaya a otras formas de alivio fiscal.

Los republicanos propusieron enmiendas que impongan límites de ingresos y redirigir el dinero extra a otros programas de financiación escolar, pero las enmiendas fracasaron.

Algunos legisladores republicanos también han cuestionado si la administración del programa añadiría cargas a los distritos locales, no todos los cuales ofrecen varias comidas al día.

Colleen Moriarty, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Hunger Solutions, con sede en Minneapolis, dijo que en realidad podría aliviar las cargas, ya que no tendrán que buscar formularios para calificar a los estudiantes para el apoyo a las comidas.

“La gente no se dedica a la nutrición en las escuelas porque quiera vigilar a los niños. Quieren alimentar a los niños”, afirma. “Así que lo que elimina es el papeleo de cargar con la deuda”.

Un proyecto de ley del Senado correspondiente tiene una parada más comité. Pero el senador Heather Gustafson, DFL-Vadnais Heights, dijo que espera ganar la aprobación antes de que el resto del presupuesto de educación se establece por lo que las escuelas tienen tiempo para planificar.

“Si usted piensa acerca de cómo funcionan las escuelas públicas o cualquier escuela, justo ahora es cuando empiezan a planificar para el próximo año, y esto es algo que necesitan saber más temprano que tarde”, dijo Gustafson. “No creo que sea inteligente ni responsable esperar hasta mayo o junio para saber si esto va a ocurrir o no. Las escuelas están planeando su próximo año escolar ahora y necesitan esta información.”

El dinero de la comida ampliada no estaría en su lugar hasta la escuela de verano, con el despegue completo se espera en el otoño.

El gobernador Tim Walz incluyó dinero para un programa universal de comidas escolares en su reciente propuesta de presupuesto.

Mientras tanto, la Cámara aprobó por unanimidad un proyecto de ley separado jueves que haría una infusión de $ 5 millones a los estantes de alimentos de emergencia.

El proyecto de ley repondría inmediatamente un fondo que se ha quedado corto a medida que aumentan las visitas a los estantes de alimentos.

“Sabemos que sólo con la combinación del costo de los huevos y la leche subiendo dramáticamente, y muchas personas que ahora tienen esta nueva ola de un tercio de la población que está utilizando los estantes son nuevos”, dijo el representante Heather Keeler, DFL-Moorhead.

Hunger Solutions publicó un informe esta semana que muestra que las visitas a los estantes de alimentos aumentaron en casi 2 millones el año pasado y la demanda no ha disminuido. Los programas de ayuda alimentaria también se enfrentan a las mismas presiones inflacionistas que las familias a las que sirven.

“Alimentar a Minnesota es una prioridad absoluta”, declaró Keeler momentos antes de que se aprobara el proyecto de ley. “Es un hecho científico: si tenemos hambre, estamos hambrientos y si estamos hambrientos, no somos los mejores minnesotanos que podemos ser”.