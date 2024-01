¿Qué revelaron (y qué no) los documentos sobre Jeffrey Epstein?

Por Samantha Delouya, Lauren Del Valle-cnnenespanol.com

Durante los últimos días, cientos de documentos de una demanda relacionada con Jeffrey Epstein se hicieron públicos por primera vez. El conjunto más reciente de esos documentos se reveló este martes.

El alcance total de la supuesta actividad criminal de Jeffrey Epstein sigue envuelto en un velo de misterio después de que el delincuente sexual convicto muriera en la cárcel antes de poder enfrentar un juicio por cargos federales de tráfico sexual.

CNN revisó los documentos recién revelados, que se publicaron poco a poco a partir del miércoles pasado y sumaban más de 4.500 páginas. Los archivos incluían los nombres y la información de muchas decenas de personas que fueron editados previamente, incluidos algunos de los acusadores de Epstein, destacados empresarios, políticos y más.

La inclusión de un individuo en los documentos no indica que esa persona haya sido acusada de ningún delito, y gran parte de la información encontrada en los documentos ha sido reportada en varios medios de comunicación en los años transcurridos desde que fueron sellados originalmente.

Sin embargo, los documentos recién revelados también se destacaron por la información que no revelaron.

No había una lista completa de nombres sin editar

Durante su vida, Epstein, un financiero bien relacionado, se movía en círculos de élite, codeándose con líderes mundiales y empresarios prominentes, incluso después de declararse culpable en 2008 de solicitar una prostituta menor de edad y registrarse como delincuente sexual.

La cuestión de quién del acaudalado círculo íntimo de Epstein conocía —o participaba en— sus presuntas actividades ilegales ha sido fuente de ira e interés entre los defensores de las víctimas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los miembros del público en los años posteriores a que el alcance de los delitos de Epstein se haya hecho más conocido.

Los documentos forman parte de una demanda civil por difamación presentada en 2015 por Virginia Roberts Giuffre contra la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, alegando que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad con la ayuda de Maxwell.

Giuffre y Maxwell llegaron a un acuerdo sobre la demanda en 2017, y la mayoría de los archivos judiciales fueron desclasificados en 2019, un día antes de que Epstein se suicidara en la cárcel. Maxwell fue declarada culpable de tráfico sexual en 2021 y condenada a 20 años de prisión.

Sin embargo, cientos de documentos siguieron sin estar disponibles para el público hasta que el juez que supervisa el caso ordenó que muchos de ellos fueran revelados y no editados en una orden del 18 de diciembre.

Y aunque muchos documentos fueron desclasificados en su totalidad, otros todavía contenían páginas editadas, lo que significa que todavía hay un montón de incógnitas sobre el caso.

Las conexiones de alto poder de Epstein

Muchas de las personas reveladas en los documentos ya tenían vínculos conocidos con Epstein, incluidos los ex presidentes Bill Clinton y Donald Trump, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, el cazatalentos de modelos francés Jean-Luc Brunel y Leslie Wexner, fundadora de Victoria’s Secret, quienes negaron haber actuado mal en relación con Epstein.

Trump y Clinton no están acusados directamente de irregularidades en los documentos, y en una declaración no sellada de 2016, Giuffre negó tener conocimiento de que participaran en algún delito de abuso sexual.

Sobre Trump, Giuffre dijo que “nunca vio ni fue testigo de la participación de Donald Trump en esos actos, pero ¿estaba él en la casa de Jeffrey Epstein? He oído que sí, pero no lo he visto personalmente, así que no lo sé”.

Cuando se le preguntó a principios de esta semana sobre el nombre de Trump que aparece en los documentos recientemente revelados, un portavoz de Trump reaccionó atacando a los medios. En el pasado, Trump trató de distanciarse de Epstein.

El nombre de Clinton fue mencionado muchas veces en los documentos judiciales no sellados y en las declaraciones de varias personas que trabajaron para Epstein, incluidas acusaciones de que a Clinton “le gustan las jóvenes” y que el expresidente supuestamente presionó a Vanity Fair para que no escribiera sobre el financiero caído en desgracia. El exeditor de Vanity Fair, Graydon Carter, que supervisaba la revista en ese momento, dijo a CNN la semana pasada que la supuesta presión de Clinton “categóricamente no ocurrió”.

Giuffre relató haber conocido a Clinton más de una vez, incluso en una cena en la isla de Epstein en 2002, pero dijo que no tuvo ninguna relación sexual con él.

“No tuve que hacer nada con Bill Clinton, él nunca tuvo una relación sexual conmigo. Nunca lo he visto involucrado sexualmente con nadie más”, dijo.

Sin embargo, Giuffre dijo que creía que Clinton fue testigo del abuso sexual de menores “porque sabía cuál era mi propósito allí para Jeffrey y visitó la isla de Jeffrey”.

En una transcripción de la declaración de Jeffrey Epstein de 2016 hecha pública este martes, Epstein no respondió ninguna pregunta sustancial, invocando su derecho de la Quinta Enmienda cientos de veces durante las más de cinco horas que permaneció sentado para ser interrogado.

Epstein no respondió a decenas de preguntas sobre su relación con Bill Clinton y si el expresidente había estado en la isla privada del financiero.

“Cuando Bill Clinton llegó a su isla, iba acompañado de dos mujeres jóvenes que tenían aproximadamente 18 años, ¿verdad?”, le preguntó el abogado Paul Cassell a Epstein.

“Quinta”, respondió Epstein.

Un portavoz de Clinton confirmó en 2019 que el expresidente había volado en el avión privado de Epstein, pero dijo que Clinton no sabía nada de los “terribles crímenes” del financiero y que nunca había visitado la isla Little St. James ni las residencias de Epstein en Nuevo México o Florida.

Un portavoz de Clinton reiteró este martes esa negación de 2019 y le dijo a CNN que nunca estuvo en la isla de Epstein. El portavoz también señaló que varias personas testificaron que Clinton no visitó la isla. La semana pasada, el portavoz señaló que “han pasado casi 20 años desde la última vez que el presidente Clinton tuvo contacto con Epstein”.

Las tácticas de Epstein

Los documentos también incluían algunas acusaciones inquietantes.

En un extracto no sellado de una declaración de Nadia Marcinkova, asociada de Epstein, un abogado le preguntó a Marcinkova si estaba “con Jeffrey Epstein en su cumpleaños cuando uno de sus amigos le envió 12 – lo siento, tres niñas de 12 años con el propósito de que Jeffrey Epstein abusara sexualmente de ellas.

Luego preguntó si “estas tres niñas de 12 años eran de Francia. ¿Se los envió el día de su cumpleaños Jean Luc Brunel o alguien más?”.

Brunel, un buscador de modelos francés, murió en una celda en 2022 mientras era investigado por las autoridades francesas por sus vínculos con Epstein.

Marcinkova invocó la Quinta Enmienda y no respondió a la pregunta. Giuffre también contó la historia de niñas de 12 años que fueron enviadas a Epstein en sus propias declaraciones judiciales.

Los documentos también incluían informes policiales de las autoridades locales de Palm Beach que investigaron a Epstein durante años. Las acusaciones fueron ampliamente difundidas, pero los documentos recientemente revelados detallan las entrevistas de un detective con docenas de niñas que ilustran un patrón de los métodos de Epstein para conseguir niñas vulnerables para abusar de ellas.

En una declaración no sellada, el detective de Palm Beach, Joseph Recarey, expuso un proceso que, según dijo, Epstein y Maxwell usaban para encontrar y reclutar niñas para “realizar masajes y trabajar en la casa de Epstein”. Recarey testificó que estos masajes se volverían sexuales.

Otra acusadora, cuyo nombre permanece oculto en los documentos abiertos, dijo que tenía entre 15 y 17 años cuando le pagaron por darle masajes a Epstein, que pensó que no implicarían actividad sexual.

“Estaba allí y, de repente, me pasó algo horrible”, dijo sobre su experiencia con Epstein, y agregó que “no se suponía que fuera sexual, pero lo fue”.

Alessi, exempleada de Epstein, testificó que una víctima menor de 18 años ocasionalmente llevaba a su madre a la casa de Epstein.

En términos de pago, “todo el mundo recibía 100 dólares la hora”, dijo Alessi.