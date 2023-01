Selfies con una guarnición de dulces: La heladería mexicana de Twin Cities aprovecha su popularidad en las redes sociales para atraer clientes.

Mi trabajo: El negocio de la empresaria Elizabeth Raygoza, La Michoacana Rose, ha abierto tres locales en las Ciudades Gemelas en tres años. Su sitio Crystal es especialmente popular entre los jóvenes.

Por ALFONZO GALVÁN-Sahan Journal

Sentada frente a una pared hecha de flora de seda rosa e iluminada por brillantes luces de neón rosa, Elizabeth Raygoza se arregló el pelo por última vez antes de posar para la cámara.

“Sonriente, clásica… no te puedes equivocar”, dice Raygoza. “Siempre dicen que está en las piernas”, añadió sobre cómo conseguir una pose perfecta para un selfie sentada.

A continuación, Raygoza se dirigió al mostrador. Después de todo, tenía trabajo que hacer, atender a una clientela cada vez mayor en La Michoacana Rose, su heladería situada en el 6322 de Bass Lake Road, en el suburbio de Crystal.

La tienda ofrece helados mexicanos tradicionales, sorbetes, polos, barras y otras delicias congeladas, junto con frutas, patatas fritas y maíz.

Pero es igual de popular por su atractivo como sitio perfecto para hacerse un selfie.

Mesas y sillas blancas bordean una colorida pared cubierta de murales. Pero lo que más llama la atención es la pared de flores rosas de la esquina, delante de la cual hay un banco de madera. Un letrero de neón en la pared indica el nombre del negocio.

El propietario Raygoza, de 28 años, ha trabajado en la tienda desde que abrió en noviembre de 2019. Desde entonces, La Michoacana Rose se ha expandido a tres ubicaciones:

6322 Bass Lake Road en Crystal.

8097 Central Avenue Northeast en Spring Lake Park.

5055 France Avenue en Edina.

Raygoza, que se encuentra con mayor frecuencia detrás del mostrador en la ubicación original, también trabaja ocasionalmente en los otros dos sitios.

Emprendedora de corazón, Raygoza dijo que vio la necesidad de una heladería mexicana tras llegar a las Ciudades Gemelas desde Nayarit, México, hace 20 años.

“Lo más importante de lo que me di cuenta cuando me mudé aquí fue que no había nada como esto”, dijo.

Tras un breve paso por la universidad al final de su adolescencia y varios trabajos, Raygoza decidió hacer realidad su sueño.

El sueño de una empresaria hecho realidad

Todo empezó con el nombre. Rose es el segundo nombre de su hija de 5 años. La niña también inspiró el logotipo de la empresa.

Luego, Raygoza tuvo que poner un poco de su parte en el negocio.

Añadió los murales y las paredes florales porque son similares a los adornos que le gusta ver cuando come fuera. Y como muchos de sus clientes, Raygoza siempre busca un buen sitio para hacerse un selfie.

“Soy más joven que la mayoría, así que esto es lo que busco”, explica. “Quería hacer aquí un espacio similar donde muchas generaciones más jóvenes puedan venir a tomar un tentempié y sentirse cómodas”.

El deseo de Raygoza de ofrecer a su clientela algo más que bocadillos mexicanos de mostrador se ha traducido en un auge del negocio.

“Vienen personas concretas”, explica. “A veces me piden que mueva la mesa para hacerse una foto junto al mural”.

Las paredes florales y los murales de sus tiendas se han convertido en lugares de visita obligada para jóvenes y personas influyentes en las redes sociales. Las publicaciones en Tik Tok e Instagram atraen a nuevos clientes que quieren recrear las fotos que han visto en Internet.

“Definitivamente vemos clientes que vienen enseguida a hacerse fotos”, dice Raygoza. “En verano tenemos colas en la puerta”.

Raygoza dijo que la publicidad en las redes sociales ha dado forma a su clientela. Muchos son jóvenes y no latinos, por lo que acudir a su tienda les permite conocer una cultura diferente.

También se está convirtiendo en una atracción turística. Una publicación reciente en Instagram era de una brasileña que visitó la heladería durante su estancia en las Ciudades Gemelas.

“Lo vio a través de otra persona, un muro de flores, y allí estaba ella, haciéndose sus propias fotos, colgada del columpio”, explica Raygoza.

Los clientes más nuevos que no están familiarizados con las delicias mexicanas a menudo miran lo que otros piden en la cola o consultan las redes sociales para obtener información sobre la comida, dijo.

“Me enseñan fotos que han colgado otras personas y piden lo mismo”, explica Raygoza.

Ahora, con tres locales abiertos, Raygoza afirma que no se centra en ampliar o abrir nuevos establecimientos, sino en mejorar el servicio al cliente en los que ya tiene.

Y en mantenerse al día en las redes sociales y en las tendencias que adoptan sus clientes más jóvenes.

“Esos son los que más me preocupan, porque son inteligentes”, afirma. “Tienen acceso a muchas cosas y son nuestro futuro”.