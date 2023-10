Una encuesta entre los usuarios de Metro Transit muestra que quieren que los embajadores se centren en la seguridad y la aplicación de las tarifas.

El aumento de la delincuencia en los andenes y los vehículos llevó a la Asamblea Legislativa a cambiar la forma en que Metro Transit se ocupa de la seguridad, en parte trasladando el control de las tarifas de los policías a los civiles.

Por Peter Callaghan-MinnPost

Este verano, los usuarios de autobuses y trenes ligeros han dado al personal de Metro Transit una respuesta clara sobre cómo deben centrar sus esfuerzos los nuevos embajadores civiles de tránsito: seguridad y aplicación de tarifas.

Por un margen de dos a uno entre las 2.000 respuestas recogidas en junio y julio, los usuarios citaron estas dos cuestiones por encima de los esfuerzos para ayudar a los usuarios a navegar por el sistema y pagar las tarifas.

“El 61% prefiere que el personal de TRIP (Transit Rider Investment Program) se ocupe de los problemas de seguridad y de hacer cumplir las tarifas, y el 39% prefiere que ayuden a los usuarios a orientarse”, declaró la semana pasada Leah Palmer, directora interina de TRIP, al Met Council. El personal hará ambas cosas, pero las encuestas sugieren que la seguridad es lo más importante para los usuarios.

Fue el aumento de la delincuencia en andenes y vehículos lo que llevó a la Legislatura a cambiar la forma en que Metro Transit se ocupa de la seguridad. Aunque la agencia ha estado trabajando para cambiar tanto la realidad como la percepción de las malas condiciones, no fue hasta esta última sesión cuando los legisladores aprobaron una ley que traslada la aplicación de las tarifas de los policías a los civiles.

Los empleados no policiales, a veces denominados embajadores del transporte público, siguen el modelo de proyectos similares en otros sistemas de transporte de EE.UU. El objetivo del programa es sacar la evasión del pago de billetes del sistema de justicia penal y transferirla a algo parecido a las multas de aparcamiento. Al no haber sanciones penales, los agentes de la autoridad pueden encargarse de hacer cumplir la ley. Además, los embajadores, que trabajarán en equipos de al menos tres personas, podrán informar a los usuarios de las infracciones del nuevo código de conducta y llamar a la policía de tránsito en caso necesario.

Los agentes de policía y de servicios a la comunidad pueden seguir poniendo multas administrativas por impago, pero uno de los objetivos del nuevo programa es liberar a los agentes de policía y de servicios a la comunidad para que patrullen en busca de conductas delictivas. Las citaciones anteriores también conllevaban una multa de 180 dólares, una sanción que se consideraba desproporcionada por no pagar un billete de 2,50 dólares. Los fiscales del condado rara vez procesaban las multas por evasión del pago del billete.

El cobro de billetes sólo es un problema en las líneas de ferrocarril y autobús denominadas de prueba de pago, en las que se espera que los pasajeros paguen el billete en el andén y no al pasar junto al operador mientras suben.

“Se trata de una oportunidad para aumentar la presencia oficial en nuestro sistema, para añadir más ojos y oídos”, declaró Lesley Kandaras, directora general de Metro Transit.

Pero algunos miembros del Met Council, aunque apoyan el nuevo proyecto, temen que no sea suficiente.

“Esto es bienvenido, no sólo por mí, sino por nuestros residentes, nuestros usuarios de transporte público que ya están respondiendo a los agentes de policía que están en el tránsito, dándoles la bienvenida y contentos de verlos y también observando algún cambio en los comportamientos”, dijo el miembro del Met Council Toni Carter. La ex comisionada del condado de Ramsey dijo que espera que el personal de TRIP sea recibido de la misma manera. Sin embargo, la clave del éxito del programa es la formación del personal que tendrá que hacer cumplir las tarifas y reducir las tensiones cuando surjan conflictos.

“Porque llegará un momento en que no podrán entregar el billete a alguien y tendrán que derivarlo al siguiente escalón”, dijo Carter.

Durante una presentación del programa, Palmer dijo que el personal de TRIP necesita autoridad para llevar a cabo inspecciones de tarifas, pero que no sean agentes de policía, que sean más accesibles. Pero tendrán radios y podrán pedir ayuda a la policía.

Judy Johnson, miembro del Consejo Metropolitano, se mostró preocupada por las personas que rara vez pagan el billete y que probablemente no paguen las multas. Algunos podrían negarse a mostrar su carné o carecer de él.

“Este es un sistema pensado para todos aquellos que tienen todas esas cosas y dicen: ‘Dios, sé que debería pagar esto, me gustaría tener el descuento y no volveré a hacerlo'”, dijo Johnson.

“¿Qué hacemos con los que no van a pagar, no van a venir a impugnar (las entradas), puede que no tengan una dirección, puede que no tengan un lugar donde podamos encontrarlos?”. preguntó Johnson.

Palmer explicó que el personal de TRIP puede pedir el DNI, pero no obligar a los pasajeros a presentarlo. Pueden ordenar a los que no pagan que abandonen los vehículos y las plataformas y pedir ayuda a la policía. Sin embargo, muchos usuarios que podrían causar problemas son conocidos por la policía y los operadores, y también por el personal de TRIP.

“Quizá esa persona sí necesite servicios sociales. Quizá sea la ruta correcta. Puede que no seamos capaces de cobrarlo todo. Puede que la gente se vaya a tomar viento”, dijo Palmer.

Johnson dijo que también hay personas que están alrededor de las estaciones o en los vehículos para hacer travesuras: para traficar con drogas, para aprovecharse de otras personas que utilizan el sistema de tránsito.

“Me gustaría saber, si no pagan, ¿entonces qué?”, preguntó. “Me imagino que no les importa nada una multa cuando están traficando con drogas. Estoy siendo muy directo. Es un problema para nosotros. Ese es el problema que intentamos resolver”.

Kandaras dijo que el plan general es “crear capas de presencia. Nuestros agentes de policía seguirán ahí fuera, nuestra seguridad suplementaria y luego este personal de inversión de jinetes de tránsito, además del programa de intervención de servicios de tránsito.

“Cuanto mayor sea nuestra presencia, cuanto más controlemos la situación, más probabilidades tendremos de abordar el problema con eficacia”, explicó Kandaras.

Control sistemático de las tarifas

Es probable que el personal de TRIP entre en servicio durante el primer trimestre de 2024, tras al menos cuatro semanas de formación. La agencia aún está negociando con el sindicato Amalgamated Transit Union, Local 1005, el lenguaje contractual para los primeros 22 embajadores. A continuación deberán ser contratados, formados y desplegados. De acuerdo con el proyecto de ley general de transporte que creó el programa, Metro Transit debe tener en cuenta a los usuarios actuales del transporte público y a las personas de las comunidades económicamente desfavorecidas.

Palmer dijo que el nuevo personal se esforzará por aplicar las tarifas sistemáticamente para evitar resultados discriminatorios.

“Eso significa que vamos a comprobar sistemáticamente las tarifas, de un extremo a otro del vehículo, de un extremo a otro del andén”, dijo Palmer. “No van a ser controles aleatorios. No va a ser tú, o tú, o tú. Queremos que sea justo, queremos que sea equitativo, lo que significa todo el mundo.”

Un estudio de 2015 sobre la aplicación de la ley por parte de la policía de Metro Transit descubrió que se ponían multas a los adultos negros a un ritmo casi cinco veces mayor que a los adultos blancos. Los adultos negros fueron detenidos unas siete veces más a menudo. La policía citó a los nativos americanos cinco veces más que a los pasajeros blancos y los detuvo con una frecuencia ocho veces mayor.

El programa permanente TRIP es la segunda parte de un programa incluido en el presupuesto estatal. La primera, denominada Proyecto de Intervención en los Servicios de Tránsito (Transit Service Intervention Project), comenzó el 1 de junio como una intervención intensiva pero temporal con policías y trabajadores de los servicios sociales. Centrados en el servicio ferroviario de la Blue Line y la Green Line, estos equipos trabajan en primer lugar para encontrar servicios para personas sin hogar o con problemas de salud mental o abuso de sustancias. Los agentes jurados de los equipos también se encargarán de hacer cumplir la ley en casos de delitos e infracciones del código de conducta.

Metro Transit también ha suscrito un contrato con una empresa de seguridad privada para patrullar las estaciones de tránsito con mayor índice de delincuencia, como los andenes de los trenes ligeros de Lake Street y Franklin en Minneapolis y los centros de tránsito de Lake Street y la I-35W, el centro de Chicago-Lake Street y el centro de tránsito de Brooklyn Center.

Además de los equipos de policía y trabajadores sociales, el programa incluye nuevos contratos con grupos comunitarios que pueden realizar otros tipos de actividades de divulgación, como salud mental y personas sin hogar. Los contratos obtenidos son:

The Link, que presta servicios de intervención en crisis, alojamiento de emergencia, vivienda y apoyo a la salud mental a jóvenes y familias sin hogar

Minnesota Community Care, proveedor de atención sanitaria a comunidades tradicionalmente marginadas y desatendidas.

Minnesota CarePartner, que presta servicios de salud mental culturalmente adaptados mediante terapia, programas de rehabilitación para adultos, programas terapéuticos para niños y tratamiento del consumo de sustancias.

Mental Health Minnesota, que trabaja para ayudar a las personas a mejorar su salud mental y su bienestar mediante servicios directos.

We Push for Peace, que ofrece apoyo a la salud mental mediante programas de grupo, evaluación de traumas y violencia, desempleo y viviendas precarias.

La semana pasada, el personal de Metro Transit propuso al Met Council un plan de multas por infracciones administrativas, así como sanciones alternativas para los primeros infractores. Por ejemplo, un primer infractor podría cargar 20 dólares en su tarjeta y pagar sólo 15 dólares. También podría ver un vídeo en línea “escuela de tránsito” y pagar 25 dólares o ver el vídeo y cargar 10 dólares en una tarjeta de transporte y pagar sólo 10 dólares.

Los usuarios con tarjetas del Programa de Asistencia al Transporte Público pueden cargar 5 dólares en esa tarjeta y no pagar ninguna multa adicional. El Programa de Asistencia al Transporte está abierto a los usuarios con rentas más bajas que pagan 1 $ por viajar en autobús o tren en lugar de 2,50 $.

Pero el personal propone sanciones más severas para una segunda infracción: una multa de 55 dólares sin posibilidad de reducirla, como en el caso de las primeras infracciones. A los infractores por tercera vez se les impondría una multa de 75 dólares y se les prohibiría el acceso al sistema de transporte público durante 60 días. A los infractores por cuarta vez se les impondría una multa de 100 dólares y una prohibición de 120 días.