Una estudiante de secundaria de La Jolla publica un libro sobre programación en español

Por: Lisa Deaderick, The San Diego Union-Tribune

Tras poner en marcha un servicio gratuito de clases particulares, Athena Hernández, una estudiante de 17 años de The Bishop’s School de La Jolla (California), ha publicado un nuevo libro con el que pretende enseñar a los niños hispanohablantes los fundamentos de la programación en Python.

(TNS) – Ser la única chica, unido a ser la única estudiante hispana, en muchas de las clases y programas de informática en los que participaba Athena Coco Hernández, era mucho. Pero no me malinterpreten. No fue suficiente para expulsarla; de hecho, la obligó a atraer a otros estudiantes como ella al campo.

“Era un poco preocupante porque, con cosas como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático y demás, es muy importante tener a gente diversa trabajando en cosas así, y yo quería ver a más gente como yo. … Fui a buscar estudiantes que quizá no tuvieran acceso a clases de informática”, dice. “Siempre me ha gustado compartir mi amor por el aprendizaje a través de la enseñanza; como era mi asignatura favorita, reconozco la importancia de cómo está creciendo la tecnología en el mundo y cómo puede abrir muchas oportunidades a los estudiantes. Sólo quería ofrecer más oportunidades a los estudiantes para que se iniciaran en la materia y encontraran la pasión que yo encontré”.

Creó su organización, Codificar Con Coco, para dar clases particulares y orientar a otros estudiantes en informática, incluidas la programación y la codificación. Los servicios son gratuitos y se centran en aumentar el número de estudiantes hispanohablantes en esta materia. Tras participar en un programa de investigación de verano en la Universidad de Nueva York, en The League of Amazing Programmers de San Diego y en TECHNOLOchicas (un programa nacional del National Center for Women & Information Technology y la Fundación Televisa, que sensibiliza sobre las carreras tecnológicas a las jóvenes latinas y sus familias), acaba de publicar un libro titulado “Como Codificar para Niñ@s: Una Introducción a Python”.

Hernández, de 17 años, cursa el último año en The Bishop’s School de La Jolla y fue galardonada en 2022 con el premio nacional de estudiantes del programa Aspirations in Computing del NCWIT. Se tomó un tiempo para hablar sobre su libro, su enfoque en los niños hispanohablantes y su opinión sobre la importancia de aumentar la diversidad y la representación en las carreras tecnológicas. (Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad.)

P: ¿De dónde surgió su interés por la informática?

R: En octavo curso, me apunté a una clase de programación llamada “Programación por diversión”, y en realidad fue por casualidad, porque coincidía con mi horario y era la única asignatura optativa disponible. Al principio me dije: “Oh, no me gusta esta clase”, pero cuando empezamos a utilizar los gráficos de tortuga de Python, que son más bien el componente visual de la informática cuando estás aprendiendo por primera vez, me interesé de verdad, así que me matriculé en la clase al año siguiente. A partir de ahí, me gustó mucho cómo se trataba de resolver problemas y de matemáticas, pero también de una asignatura diferente a la que no me habían introducido antes.

P: Su organización, Codificar con Coco, imparte clases gratuitas de codificación y programación informática a jóvenes hispanohablantes con el objetivo de cerrar la brecha en los campos STEM para los estudiantes hispanos. ¿Cómo ha sido su propia experiencia aprendiendo informática como estudiante hispano?

R: En todas las clases que he tomado, la mayoría de los estudiantes a mi alrededor eran hombres y en su mayoría eran estudiantes blancos y asiáticos. Es difícil estar en una clase así porque es intimidante. Siempre sentí que tenía que esforzarme al máximo para demostrar que valía la pena porque, incluso como principiante en noveno curso, la mayoría de los estudiantes que me rodeaban eran hombres que ya tenían experiencia en informática, ya fuera en el equipo de robótica del instituto o cosas así. Yo iba a una clase en la que no tenía ni idea de cómo imprimir algo en Python, así que me intimidaba mucho hacer preguntas en clase. Realmente entiendo la dificultad de empezar una nueva asignatura, que quería hacer más fácil para otros estudiantes.

P: ¿Cuáles son algunos de los retos que ha observado a la hora de hacer que este campo sea más accesible para otros estudiantes como usted?

R: Creo que gran parte de mi trabajo se centra en las personas que no hablan inglés, porque los lenguajes de programación más populares, como Python, Java, C++, están escritos en inglés, por lo que tienen palabras en inglés, como “import print” o cosas así. Aunque la informática es más bien algo lógico, superar esa barrera lingüística es realmente difícil, porque no sólo estás aprendiendo un lenguaje de programación diferente, sino que también tienes que aprender un poco de inglés, simultáneamente. Muchos de los recursos disponibles, en primer lugar, no están pensados para jóvenes estudiantes y, en segundo lugar, si están pensados para jóvenes estudiantes, lo más probable es que estén en inglés. Así es como empecé a crear mis propios recursos y finalmente los publiqué en un libro.

P: ¿Puede hablarnos de esta progresión desde la enseñanza y la tutoría hasta la escritura y publicación de un libro de programación para niños?

R: Quería buscar a gente de mi propia comunidad y empecé a ponerme en contacto con estudiantes que mi padre conocía por su trabajo [como médico] en México, y así fue como empecé a conocer a estos estudiantes que hablaban español. A partir de ahí, realmente vi que había una gran disparidad entre el nivel de la educación pública aquí en Estados Unidos y en México. Por ejemplo, aquí los profesores preparan mucho las clases, sobre todo de matemáticas; en México, o en Tijuana, no es tan riguroso y los profesores no se esfuerzan tanto.

Cuando creaba estos recursos, tenía que hacerlo a mano, ya que no había nada realmente disponible en línea. Me aseguré de reunirme con diferentes ingenieros en México que conocieran la terminología correcta para cosas como “Python shell” y “command prompt” porque no quería estropear nada en caso de que los términos técnicos fueran diferentes. Durante unos dos años, había acumulado una gran cantidad de materiales y ayudas visuales para ayudar a mis estudiantes a entender cómo convertir binario en números y viceversa. Mi siguiente objetivo era cómo crear un mayor impacto con lo que ya tenía, porque estos recursos son bastante valiosos. Además de tenerlo en un sitio web, ¿qué más podía hacer? Decidí convertirlo en una guía más visual en forma de libro para los estudiantes más jóvenes, porque no hay muchos materiales de informática dirigidos a estudiantes de secundaria y bachillerato, algo que he visto que es muy importante.

P: Háblenos del libro. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué material incluye?

R: Por el título, por supuesto que es una introducción a Python. Python es un lenguaje estupendo para que lo aprendan los estudiantes más jóvenes porque hay muchas palabras clave y es menos técnico; es más fácil de entender, así que decidí que sería el mejor lenguaje para que los estudiantes empezaran. Empiezo mi libro con cosas como: “¿Qué es la informática? ¿Por qué es importante? ¿Qué encontrarás en este libro? A continuación, explico cómo crear una cuenta Replit, que es una forma estupenda de que los estudiantes accedan a un editor de texto, que es básicamente donde se escribe el código. Es gratis, está en línea, y lo único es que está en inglés, así que tuve que asegurarme de que tenía un montón de capturas de pantalla y luego estaba traduciendo todo al español.

Una vez que tienen el editor de texto configurado, entro en un poco de matemáticas básicas porque me di cuenta de que el nivel de disparidad en los conceptos matemáticos básicos (como exponentes y multiplicación) eran un poco escasos en los estudiantes que enseño en México frente a los que enseño aquí en los Estados Unidos. Así, aprendemos sobre números binarios, exponentes, mods, y cómo traducir estos conceptos matemáticos en líneas de código. Entonces, entro en el grueso de la ciencia de la computación y empiezo con el tipo de datos, que es un tema clave que los estudiantes tienen que entender porque estás manipulando datos, así que ¿cómo lo hace la computadora? ¿Y cómo traduzco estos pensamientos que tengo en algo que un ordenador pueda entender? Luego, paso a cosas más logísticas como sentencias, bucles, funciones y módulos, clases y objetos. Al final, termino con algo más visual porque realmente me enamoré de los componentes visuales, que es por lo que realmente me gusta diseñar sitios web y aplicaciones. Paso a los gráficos de tortuga, que es una biblioteca de Python, y luego dejo una pequeña nota al final para quien quiera apuntarse a mis clases, que son gratuitas.

P: ¿Cuál es tu objetivo con el libro? ¿Qué quieres que haga por los niños hispanohablantes?

R: Realmente espero que les inspire a entrar en este nuevo campo, o al menos a intentarlo. Lo único que quiero es que lo prueben, porque nunca sabes si te gusta algo si no lo pruebas. Estoy trabajando para ampliar el impacto que puede tener el libro poniéndome en contacto con diferentes bibliotecas públicas, especialmente en el sur de San Diego, así como con tantas familias como puedo en México, a través de familiares y del trabajo de mi padre.

P: ¿Por qué es importante para ti que la informática sea más accesible? ¿Qué tipo de diferencia cree que supone?

R: Realmente creo que es importante que tengamos gente diversa trabajando en las cosas que van a ser tan importantes en el futuro, particularmente con la tecnología. Se está incorporando a todos los aspectos de nuestras vidas. Hace poco, en mi clase avanzada de informática, aprendimos sobre el aprendizaje automático, que se basa en algoritmos, pero los algoritmos se basan en conjuntos de datos anteriores. Estos conjuntos de datos pasados que estamos pasando a estos nuevos algoritmos de aprendizaje automático, van a ser entrenados en ideas y métodos del pasado, por lo que, con el fin de cambiar esta ideología, realmente quiero que más estudiantes diversos, como yo, reconozcan la importancia de tener una fuerza de trabajo diversa.

Soy embajadora de TECHNOLOchicas en colaboración con NCWIT, y trabajamos para llegar a más latinos que quieran dedicarse a la tecnología. Hace poco asistí a una de sus conferencias y estábamos hablando sobre el procesamiento del lenguaje natural, y una embajadora llamada Ruth Vela me enseñó cómo es realmente importante para su trabajo identificar la importancia de la falta de conjuntos de datos en español en el trabajo que está haciendo. Incluso algo así puede cambiar realmente los algoritmos con los que trabaja, así que me dijo: “Necesitamos más gente como tú, Athena. Necesitamos más gente que reconozca la importancia de este problema y que lo cambie, trabajando en este campo.”