“Ya saben dónde voy a estar”: AMLO encaró advertencias de la oposición tras sentencia de Cristina Kirchner

El presidente López Obrador calificó de una venganza política contra Cristina Kirchner por la condena de 6 años de prisión en su contra por presunta corrupción

Por: Infobae.com

Luego de la sentencia a 6 años de prisión en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y las advertencias de la oposición mexicana de que suceda lo mismo en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que si lo quieren meter a la cárcel, “ya saben dónde voy a estar”.

Este miércoles 7 de diciembre, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre la posibilidad de que el bloque opositor haga algo similar una vez que acabe su mandato.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar”

Explicó, además, que cuando uno va a la cárcel padece y sufre por un problema de conciencia cuando se hizo un mal, aunque indicó que “la cárcel a veces hasta protege”.

“Aquí que se preparen también, ahí voy a estar, no me voy a ir, para lo que voy a hacer cuando me jubile que va a ser leer y escribir, también en la cárcel se puede leer y escribir”, manifestó en su tradicional mañanera.

Sobre el caso de la vicepresidenta de Argentina, el presidente López Obrador aplaudió su actitud luego del fallo judicial en su contra con una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación de por vida por actos de supuesta corrupción.

En su participación, AMLO volvió a mostrar su solidaridad con Cristina Kirchner, ya que consideró que no se puede quedar callado ante un acto así, pues el tribunal judicial está “manejado por la oligarquía y el conservadurismo”.

El mandatario consideró que lo sucedido con Kirchner es una venganza política para evitar que sea candidata en 2023, hecho que equiparó con el caso de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018.

“A todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que no pueda ser candidata, mi abrazo fraterno, mi solidaridad y a todo el pueblo de Argentina, hay que seguir adelante, resistiendo”

Y agregó: “Hacen esto para que vaya de candidata y puedan decir ‘va a ser candidata una mujer acusada de corrupción’ y que el movimiento que ellos representan se debilite y dice ‘pues no voy a ir de candidata, no quiero ser candidata’. Una actitud muy digna y esto demuestra que no es una mujer ambiciosa vulgar”.

Finalmente, AMLO manifestó su confianza en el presidente Argentino Alberto Fernández, pues recordó que como abogado, formó parte del equipo que defendió a Lula, hoy presidente electo de Brasil, en el proceso que lo llevó a la cárcel en 2018.

La sentencia de Cristina Kirchner

Cabe recordar que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue encontrada culpable de defraudación al Estado por el Tribunal Oral Federal N°; según determinaron los jueces, la funcionaria cometió fraude entre 2003 y 2015 a través de procesos de licitación pública para la construcción de vialidades nacionales y provinciales.

Por ello, a la vicepresidenta se le serán decomisados 84 mil millones de pesos por el daño causado a la nación. En el mismo juicio, Kirchner fue absuelta del delito de asociación ilícita, por mayoría de votos.