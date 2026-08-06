5 acciones esenciales para proteger a tu familia y tu hogar en caso de incendio

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Antes de que las llamas aparezcan en el horizonte, la mejor herramienta para proteger a tu familia es la preparación.

Los incendios forestales que han devastado la zona de Spokane, Washington, son un recordatorio de que este tipo de desastres ya no son exclusivos de California o del suroeste del país.

Las llamas, avivadas por la sequía y los vientos intensos, han consumido cerca de 16 millas cuadradas de terreno y han arrasado más de 700 viviendas y estructuras.

Nadie puede controlar el clima, pero sí podemos ayudar a reducir las posibilidades de que un incendio se inicie y, sobre todo, aumentar las probabilidades de salir a salvo.

Estas son cinco recomendaciones esenciales:

Crea una zona de protección alrededor de tu vivienda.

La mayoría de las casas que sobreviven a un incendio forestal lo hacen porque existe un espacio libre de materiales combustibles a su alrededor. Retira hojas secas del techo y de las canaletas, poda ramas bajas de los árboles, elimina arbustos secos y mantén el césped corto. También conviene alejar la leña, los tanques de gas y otros materiales inflamables de las paredes de la vivienda.

Evita provocar incendios sin darte cuenta.

Nunca arrojes colillas de cigarro por la ventana del automóvil, evita hacer fogatas cuando existan restricciones, no utilices maquinaria que pueda generar chispas durante los días de mayor riesgo y respeta las prohibiciones de quemas al aire libre.

Prepara un plan familiar de evacuación.

Cuando las autoridades ordenan evacuar, el tiempo suele ser limitado. Toda la familia debe saber por dónde salir, cuál será el punto de reunión y cómo comunicarse si los teléfonos dejan de funcionar. Identifica al menos dos rutas de escape y practica el recorrido. No olvides las mascotas. Si vives en un apartamento, pregunta si hay un plan de escape.

Prepara una mochila de emergencia.

Prepara con anticipación una mochila con medicamentos, documentos importantes, agua, alimentos no perecederos, lámpara, baterías, cargadores, efectivo, ropa, artículos de higiene y suministros básicos para varios días. Si tienes documentos importantes –pasaportes, actas de nacimiento– tómales fotos y súbelos en la nube.

Mantente informado y actúa con rapidez.

Inscríbete en los sistemas locales de alertas de emergencia y acata la información y directrices de las autoridades. Si se emite una orden de evacuación, no esperes a ver las llamas desde tu ventana.

Los incendios forestales son cada vez más frecuentes e intensos. La buena noticia es que la preparación sí hace una diferencia.

Una vivienda bien protegida, una familia organizada y una mochila lista pueden convertir una situación caótica en una evacuación ordenada.

El heroísmo más valioso no consiste en combatir las llamas, sino en haber tomado, con anticipación, las decisiones correctas para proteger la vida.