Algo de nuestra pequeña ciudad natal»: Un palestino abre la primera tienda de frutos secos de Oriente Medio en Columbia Heights

The Golden Nuts ofrece frutos secos tostados, bollería fresca, delicias turcas y una gran variedad de aperitivos de Oriente Medio.

por Hibah Ansari-Sahan Journal

A cualquier hora del día, si un cliente entra en la nueva tienda de frutos secos de Columbia Heights, el propietario le recibe con un chupito de café turco, una mezcla de café recién molido de tueste claro y oscuro con cardamomo tostado.

A continuación, los clientes pueden elegir entre una amplia gama de opciones: una variedad de frutos secos tostados en la propia tienda, una rebanada caliente de un pastel palestino llamado knafeh, una docena de tipos de baklava, delicias turcas, o estantes llenos de aperitivos kitsch de la infancia y artículos para el hogar tradicionales.

El propietario palestino Mahmoud Rammouni, de Maple Grove, abrió Golden Nuts, la primera tienda de frutos secos de Oriente Medio en Columbia Heights, a mediados de abril, justo antes del Eid. La tienda se ha convertido rápidamente en un destino nocturno, ya que es una de las pocas panaderías de las Ciudades Gemelas que permanece abierta hasta medianoche los fines de semana y hasta las 10 de la noche entre semana. Rammouni espera mantener a los clientes nocturnos añadiendo pronto asientos, más opciones de café y helados.

The Golden Nuts se une a otros nuevos negocios nocturnos como Qamaria Yemeni Coffee Co. en Little Canada.

«Quería traer algo de nuestra pequeña ciudad natal», dice Rammouni de su ciudad natal en Palestina. «Intentamos que la gente pruebe todo antes de comprarlo. Sólo para que sea acogedor, como si no estuvieras en una tienda, sino en un hogar».

Cuando Sahan Journal conoció a Rammouni en el Golden Nuts unas semanas después de su apertura, saludó a cada cliente individualmente. Una clienta de Apple Valley, Maggie Daoud, tomó su café turco con una muestra de knafeh.

«Uno quiere buscar siempre su cultura», dijo Daoud refiriéndose a su apoyo al Golden Nuts. «No se trata sólo de palestinos, jordanos o iraquíes. Nos gusta ser una sola identidad».

Banin Abed vino con su madre y su hermana. La familia iraquí ha visitado la tienda varias veces y suele irse con té y dulces.

«Eso lo tenemos en nuestro país», dijo Abed mientras señalaba un caramelo de goma que había estado mirando.

Añadió que se siente como en casa no sólo por lo que se vende en la tienda, sino también por escuchar canciones árabes mientras compra.

«Lo que es diferente de otros sitios es que no vas a ver semillas afganas, ni pakistaníes, ni egipcias», dice Rammouni mientras rodea la tienda. «También tenemos algo que sólo se ve en Palestina: semillas de sandía. Se pela la cáscara y se come lo que hay dentro».

Rammouni trabaja con unos ocho proveedores de Jordania, Palestina y algunos de Estados Unidos. También importa productos de Turquía.

«La calidad que tienen no se encuentra aquí», afirma Rammouni. «Se pueden comprar cacahuetes en cualquier parte de la ciudad, pero los que tenemos tienen un sabor completamente diferente».

Según él, los métodos para tostar los cacahuetes varían de un país a otro de Oriente Próximo. En Golden Nuts, Rammouni condimenta los frutos secos mientras se tuestan a alta temperatura, en lugar de espolvorearlos después.

Los sabores varían según los frutos secos y las semillas. Las almendras palestinas tradicionales se tuestan con sal. Pero también hay frutos secos con sabor a barbacoa, pimienta limón, tomate, chile limón y sabor a maíz, que es más dulce de lo que cabría pensar.

Mientras que durante el día el público era más tranquilo, la tienda cobra vida por la noche con grupos de jóvenes amigos que pasan el rato comiendo dulces.

No ha sido fácil para los nuevos negocios nocturnos. Mrs. Dessert & Kumpir, una cafetería turca del noreste de Minneapolis, tuvo que luchar para obtener una licencia temporal que le permitiera ampliar su horario durante el Ramadán. Como los musulmanes ayunan del amanecer al atardecer durante el Ramadán, muchos restaurantes y cafeterías de propiedad musulmana intentan atraer negocio después de que los musulmanes rompan el ayuno permaneciendo abiertos hasta tarde.

Rammouni afirma que no ha tenido ningún problema con las autoridades locales por el horario nocturno de su local.

«Hemos recibido un gran apoyo de la ciudad de Columbia Heights», afirma Rammouni.

Una clientela diversa

Rammouni nació en California, pero creció en Cisjordania. Llegó a Minnesota en 2015.

Rammouni aún tiene familia en Cisjordania, pero dijo que viven en un pueblo que ha estado un poco más tranquilo desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

«No es seguro, pero donde estamos no está mal», dijo. «Pero en general, las cosas no están bien. Esperemos que mejore. Pero la gente de allí abajo -es triste decirlo- se ha acostumbrado».

Casi 35.000 personas han muerto en Gaza desde octubre, pero la región lleva décadas sacudida por conflictos. Los combates en Gaza han polarizado a mucha gente en Estados Unidos, provocando protestas en varios campus universitarios.

«Veo más apoyo que discriminación», dijo Rammouni, señalando que la clientela de la tienda ha sido muy diversa. Muchos clientes se sorprenden al saber que es un negocio de propiedad palestina al ver los mapas enmarcados de Palestina colgados en las paredes detrás de la caja registradora.

Rammouni está preparando una zona de asientos para la temporada de verano. Con ello, planea abrir antes para servir café por las mañanas. Actualmente, la tienda abre todos los días a las 11 de la mañana. También quiere servir helados de sabores tradicionales de Oriente Medio, como el pistacho.

Rammouni tiene 12 empleados, la mayoría familiares. Le gustaría poder emplear a más gente y tener un horario aún más amplio. También planea seguir ofreciendo horarios especiales para Eid.

«La gente no está acostumbrada a que muchos sitios abran hasta las 10 de la noche». afirma Rammouni. «Si por mí fuera, abriría todos los días hasta medianoche».