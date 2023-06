Casa de Corazón celebra su evento intercultural más importante 1K For Kids 2023

El centro de educación y cuidado preescolar de inmersión en español, Casa de Corazón, con presencia en Minnesota y Wisconsin, celebra su evento intercultural más importante, el 1K For Kids 2023. Este es un evento familiar y sin fines de lucro que se realiza anualmente y este año es en apoyo a los niños en situaciones vulnerables de Honduras, a través de la fundación Nuestros Pequeños Hermanos o NPH Honduras y NPH USA. El mismo se celebra el sábado 3 de junio a las 9:00 AM en el parque Louisiana Oaks St. Louis Park, Minnesota y el sábado 10 de junio a las 9:00 AM en el parque de Veteranos Milwaukee, Wisconsin

El 1K For Kids no solo es un evento filantrópico que se lleva a cabo con una caminata simbólica de 1 kilometro, sino que también es un espacio que ofrece la interacción y el apoyo a nuestra comunidad latina. Además de poder recaudar donaciones en apoyo a fundaciones como NPH que buscan transformar las vidas de los niños en situaciones vulnerables en América Latina y el Caribe a través de programas de vivienda, salud y educación continua.

En los últimos 8 años, más de 4,000 Minesotanos han caminado como muestra de apoyo y desde el 2022 los ciudadanos de Shorewood, Wisconsin, también. Gracias a las familias de Casa de Corazón, patrocinadores, voluntarios y maestros, se ha donado más de US$110.000 a países como República Dominicana, Perú, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, México y El Salvador; llegando a impactar a más de 300 familias y niños.

Casa de Corazón agradece el gran apoyo que durante años los patrocinadores han dado a este evento filantrópico y de manera muy especial a los que han dicho presente este año.

Si deseas saber más información sobre el 1K For Kids, visítanos aquí https://casaearlylearning.com/1k-for-kids/