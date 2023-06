“Todos esos sueños se han roto”: Los empleados con visa se enfrentan a la incertidumbre tras el cierre de la planta de Windom

Hannah Yang-MPR

La planta de procesamiento de carne de cerdo HyLife en Windom cerró el viernes y más de 1.000 trabajadores fueron despedidos. La empresa tiene un comprador, pero aún no se han concretado los detalles finales de la venta.

Mientras tanto, la comunidad también está trabajando en detalles muy diferentes. Más de mil trabajadores acaban de perder su empleo: una quinta parte de la población de esta localidad del suroeste de Minnesota.

El viernes por la mañana, en el tribunal de quiebras de Delaware, el abogado Michael Commerford informó al tribunal de que Premium Iowa Pork había ganado la subasta para comprar la planta de Windom. El precio es de $ 14 millones. Dijo que todas las partes esperan poder finalizar la venta antes de la próxima audiencia prevista para el viernes 9 de junio.

HyLife confirmó en un comunicado emitido el viernes que “el comprador no tiene intención de retener a los empleados en la planta de Windom.”

La comunidad trabaja unida

Aproximadamente la mitad de los trabajadores de la planta de Windom se encuentran en Estados Unidos con visados vinculados directamente a su empleo en HyLife. Según las condiciones del visado, deben abandonar el país en un plazo de diez días a partir de la finalización de su empleo.

En la ciudad, la comunidad ha estado trabajando con reclutadores para ayudar a los empleados despedidos y tratar de encontrarles nuevos empleos. Muchos se preguntan cómo van a pagar la comida o el alquiler.

En un acto de contratación celebrado en el exterior de la tienda de ultramarinos Latino Universal, en el centro de Windom, varios trabajadores de HyLife consideraron las posibilidades. Entre ellos estaba Tony Vega, de 28 años. Pasó por allí antes de dirigirse a su último turno en HyLife.

Vega está esperando noticias de Clemens Foods en Michigan sobre un posible nuevo visado y contrato para trabajar para ellos. La empresa está aceptando entre 220 y 250 titulares de visado. Actualmente, Vega tiene un visado H-2B a través de HyLife, por lo que acaba de empezar su periodo de gracia de diez días.

“Espero aquí, en Windom”, dice. “Sólo espero si la empresa Clemens me contrata o no. Y después, si no me contratan, puedo ir [a] México, otra vez”.

Futuro incierto

Hay muchos detalles inmediatos que requieren atención. Sin embargo, mucha gente también está pensando en el largo plazo: ¿qué pasa ahora con Windom?

El distrito escolar de Windom está de vacaciones. Los profesores están recogiendo sus aulas y limpiando todo lo que queda en las taquillas de los alumnos. Pero el año que viene, dice el personal, será muy diferente.

Antonio Cerda Juárez, especialista en familia y compromiso del distrito de Windom Area Schools, trabajó directamente con estudiantes que aprenden inglés. Él vio de primera mano cómo el anuncio de HyLife cambió sus vidas.

Algunos estudiantes cuyos padres trabajaban con visados H-2B ya se han marchado, dijo Juárez. Otros compartieron con él que estaban abandonando los estudios para empezar a trabajar a tiempo completo porque ambos padres perdieron sus empleos por el cierre de la planta.

“Es muy triste porque parece que todos esos sueños se han roto”, dijo Juárez. “Todos los sueños de estar en los EE.UU. tener un diploma de una escuela secundaria y conectarse con la comunidad se han ido debido a la pérdida de esa empresa”.

Funcionarios de la escuela dicen que hasta 107 estudiantes pueden no regresar para el próximo año escolar.

El director Bryan Joyce dijo que no está seguro de qué esperar el próximo otoño.

“Hemos tratado de averiguar todos los estudiantes que están conectados a HyLife a través de sus propios padres por sí mismos, y luego tratar de hacer nuestros planes sobre la base de usted sabe, escenarios desafiantes, y luego tratar de estar lo mejor equipados como podamos el próximo año, sobre la base de lo que si esta cantidad de gente se va.”

Pérdida de identidad

HyLife es el mayor empleador de Windom. Desde que la empresa se declaró en quiebra en abril, los residentes se han preocupado por el futuro de la comunidad.

El especialista en salud mental Thad Shunkwiler, del Centro de Salud Conductual Rural de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato, dijo que este cierre duele más que sólo económicamente. Dijo que la planta está entretejida en la identidad agrícola de la zona.

“Creo que cuando se habla de alejar esa identidad de la gente, se trata de un nivel de estrés al que la persona media no tiene que enfrentarse a menudo”, dijo Shunkwiler. “Es una crisis de identidad que está muy correlacionada con los problemas de salud mental”.

La abogada Erin Schutte Wadzinski, de Kivu Immigration Law en Worthington, Minnesota, ha estado trabajando con clientes con visados H-2B. Alrededor de 450 de los titulares de visados son de México y otros 50 de Filipinas.

De los que aún no han encontrado trabajo, algunos ya se han marchado. Otros están solicitando asilo alegando condiciones inseguras en sus países de origen. Algunos han solicitado visados de visitante para ganar tiempo.

“Parece que aquí no hay soluciones fáciles, no hay un camino claro, no hay una forma obvia de que puedan permanecer en su casa, en su comunidad, mantener a sus hijos en la escuela y continuar simplemente en un empleador diferente”, dijo Wadzinski. “No es posible”.

Ella dijo que es difícil para muchos y para el futuro de la comunidad, que es difícil también.

“Están eligiendo un camino que, independientemente del camino que elijan, probablemente va a requerir que desarraiguen sus vidas y la transición a una nueva comunidad o un nuevo estado para conectarse con un nuevo empleador o buscar otras vías legales”.