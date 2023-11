Cómo votar en Minnesota el día de las elecciones

Por: Carly Berglund, Kyre Johnson y Anna Haecherl-MPR

El martes es el día de las elecciones en Minnesota. Y si bien es un año no electoral para la mayoría de las carreras, hay ciudades y distritos escolares que celebran elecciones para cargos en los gobiernos locales.

Aquí están las respuestas a las preguntas comunes que usted puede tener de cara al día de las elecciones.

¿Cómo sé si estoy inscrito para votar?

Puede comprobar si está inscrito para votar en el sitio web del secretario de Estado de Minnesota. Todo lo que tiene que hacer es introducir su nombre, fecha de nacimiento y dirección para comprobar el estado de su inscripción.

¿Qué ocurre si no estoy inscrito para votar?

Puede inscribirse o actualizar su inscripción cuando vote, ya sea en su colegio electoral el día de las elecciones o en un lugar de votación anticipada. Necesitará una prueba de residencia para registrarse.

Un votante registrado de su distrito electoral también puede acompañarlos a las urnas y firmar un juramento confirmando su dirección. Obtenga más información sobre cómo registrarse para votar en el sitio web del secretario de Estado.

¿Qué necesito llevar para votar en las urnas?

Siempre que se haya inscrito correctamente para votar 21 días antes del día de las elecciones, no necesita llevar ningún documento de identidad a las urnas. Si necesita registrarse o actualizar su registro en las urnas, tendrá que mostrar una prueba de residencia utilizando uno de los formularios de identificación que figuran aquí en el sitio web del secretario de estado.

Además, si hace más de cuatro años que no vota, deberá llevar consigo una prueba de residencia.

¿Dónde puedo votar?

Puede encontrar su colegio electoral en el sitio web estatal de búsqueda de colegios electorales. Introduzca su dirección y encontrará su colegio electoral asignado, los distritos de su circunscripción y una lista de los candidatos que verá en su papeleta.

Soy estudiante. ¿Puedo votar donde voy al colegio?

Si usted es un estudiante de otro estado que va a la escuela en Minnesota, puede registrarse para votar usando su dirección en la escuela, de acuerdo con el sitio web del secretario de estado.

Si eres de Minnesota, pero vas a la escuela en otro estado, visita el sitio web electoral de ese estado para ver si puedes votar allí.

¿Cuál es el horario de votación en Minnesota el día de las elecciones?

Por lo general, los centros de votación están abiertos de 7 a.m. a 8 p.m. Pero debido a que es una elección fuera de año, algunos centros de votación podrían abrir más tarde.

En las elecciones que son sólo para ciudades, pueblos y/o distritos escolares, los colegios electorales situados en el área metropolitana no tienen que abrir hasta las 10 a.m. Los situados fuera del área metropolitana no tienen que abrir hasta las 5 p.m.

Siempre que esté en la cola antes de las 20.00 horas, puede votar, aunque no llegue al principio de la cola hasta después de las 20.00 horas.

Puede ponerse en contacto con el secretario municipal, el secretario de la escuela o la oficina electoral del condado para confirmar la hora de apertura de su colegio electoral.

¿Tengo derecho a ausentarme del trabajo para votar?

Los ciudadanos de Minnesota tienen derecho a ausentarse del trabajo sin perder su sueldo ni utilizar su tiempo personal o de vacaciones. Sólo puede tomarse el tiempo que necesite para votar y volver al trabajo.

Puede entregar a su empleador esta carta del secretario de Estado, Steve Simon, que describe su derecho a tomarse tiempo libre para votar.

Su empleador no puede negarle o limitar su derecho al voto. El incumplimiento de esta ley es un delito menor.

¿Qué hay en mi papeleta?

Puede ver una papeleta de muestra con una lista de los candidatos y las preguntas sobre las que votará en el sitio web del buscador de papeletas del secretario de Estado.

También puedes investigar y guardar tus preferencias con nuestros socios de Populist.

¿Qué pasa si el inglés no es mi lengua materna?

Puede registrarse para votar en otro idioma imprimiendo una solicitud de registro de votante desde el sitio web del secretario de estado.

Además, puede traer a un amigo, familiar o cualquier persona que usted elija para que le ayude a votar el día de las elecciones.

He solicitado y recibido un voto en ausencia. Si no la relleno y la envío, ¿puedo votar en las urnas el día de las elecciones?

En Minnesota, se le permite votar con una papeleta normal, en persona, sin tener que entregar su papeleta de voto en ausencia, según la U.S. Vote Foundation.

Si cambia de opinión y decide acudir a las urnas, se le pedirá que firme una declaración jurada que atestigüe que aún no ha votado. Votar más de una vez es ilegal.

Me han condenado por un delito grave. ¿Puedo votar?

Mientras no esté encarcelado por un delito grave, tiene derecho a votar en Minnesota.

Si usted ha sido acusado, pero no condenado por un delito grave, todavía puede votar. Además, si está en la cárcel, pero no cumpliendo una condena por delito grave, puede votar.

No tengo una dirección permanente. ¿Puedo votar?

Sí, puede votar. Debe facilitar la dirección del lugar donde duerme cuando se inscriba para votar. Ya sea en un albergue, en casa de un amigo o en algún lugar al aire libre, puede utilizar esta dirección.

Si no tienes ningún documento que confirme tu dirección, un votante registrado de tu distrito electoral puede firmar un juramento confirmando que vives allí. De lo contrario, si vive en un centro de acogida, un miembro del personal puede acompañarle a su colegio electoral y confirmar su residencia.

Si vive en un lugar al aire libre, se le puede pedir que jure bajo juramento que vive allí.

He sufrido supresión de votantes, fraude, discriminación u otras irregularidades electorales. ¿Quién puede ayudarme?

Si tiene preguntas, comentarios o información sobre la seguridad de las elecciones, la privacidad de los datos o posibles actividades electorales indebidas puede ponerse en contacto con la Oficina del secretario de Estado de Minnesota llamando al 1-877-600-VOTE (8683) o enviando un correo electrónico a elections.dept@state.mn.us.