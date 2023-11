Yusef Carrillo: “Tengo el corazón adecuado… sé lo que hace falta para cambiar las cosas”.

El distrito necesita involucrar más a las comunidades, incluso en las decisiones presupuestarias, dice el ex miembro de la junta escolar y padre de dos niños en las escuelas del distrito.

Por: Becky Z. Dernbach-Sahan Journal

Sahan Journal entrevistó a los siete candidatos al consejo escolar de St: Chauntyll Allen, Yusef Carrillo, Zuki Ellis, Carlo Franco, Abdi Omer, Erica Valliant y Gita Rijal Zeitler. Los votantes pueden elegir a cuatro.

Nombre: Yusef Carrillo

Edad: 42 años

Trabajo diario: Analista de productos en la división de rentas vitalicias, Securian Financial

Hijos en el distrito: Dos niños, uno de sexto curso en Highland Park Middle School y otro de cuarto curso en el programa bilingüe de Wellstone Elementary.

Barrio: West End

Yusef Carrillo sirvió por primera vez en la junta escolar de St. Paul cuando fue seleccionado para cubrir una vacante temporal en 2021. Mientras ocupaba el puesto, la administración presentó un plan para cerrar cinco edificios escolares, incluida la escuela primaria Wellstone. Eso colocó a Carrillo en la inusual posición de tener que votar sobre el posible cierre de la escuela de su familia. Sus dos hijos asistían entonces a Wellstone, y su esposa trabaja allí como profesora. Finalmente, la junta decidió mantener Wellstone abierta, junto con otras dos escuelas que atienden a muchas familias inmigrantes.

Carrillo no se presentó a las elecciones ese año. Pero ahora se presenta para un mandato completo.

“Realmente quiero servir a mi comunidad”, dijo. “Creo que St. Paul merece tener un distrito escolar de primera categoría que sea acogedor para todos, que realmente ayude a cerrar las brechas educativas que existen en nuestro sistema educativo”.

También espera cambiar la forma en que la junta hace negocios y cómo el distrito gestiona las escuelas.

Carrillo calificó el enfoque actual de gestión escolar de “ligeramente victoriano y colonialista”. En su lugar, dijo, la administración debe centrarse en “potenciar nuestras escuelas individuales, para tener un liderazgo realmente fuerte para ayudar a retener a los maestros, y para hacer ambientes seguros para nuestros estudiantes.”

¿Por qué se presenta al consejo escolar de St. Paul?

En primer lugar, quiero servir a mi comunidad. Creo que St. Paul merece tener un distrito escolar de primera categoría que sea acogedor para todos y que realmente ayude a salvar las diferencias educativas. Traigo el potencial de cambio en la forma en que hacemos negocios como una junta, y me siento muy bien posicionado y lleno de energía para hacer eso.

En 30 segundos o menos, ¿por qué deberían elegirle los votantes?

En primer lugar, porque tengo el corazón adecuado: como padre, como anterior administrador del consejo escolar, como anterior administrador del distrito en Oakland Unified [en California] cuando vivía allí. Sé lo que se necesita para hacer cambios y lo que se necesita para cambiar el comportamiento de las personas que trabajan en el distrito. Y como marido de una profesora de toda la vida, me siento realmente identificado con el trabajo que se realiza en las aulas. Quiero que nuestras aulas tengan éxito.

Enumere tres cosas que cree que van bien en las Escuelas Públicas de St.

Para ser un distrito escolar urbano, St. Paul lo está haciendo bastante bien en esta transformación hacia un plan de estudios de lectura basado en la ciencia. Si me eligieran, seguiría apoyándolo y reforzándolo.

St. Paul tiene la gran ventaja de contar con un conjunto muy diverso de programas educativos. Es algo que quiero seguir apoyando. Nuestra escuela imán de África Oriental es un ejemplo. Paul es por ese programa de doble lengua en español.

Como distrito, no hemos sufrido el impacto de la pérdida de matriculaciones que han sufrido otros distritos escolares urbanos. Y no hemos visto un fuerte aumento de la matrícula en las escuelas concertadas, que está muy vinculada a la fuerte pérdida de matrícula en los distritos escolares. Eso debería darnos la oportunidad de construir y centrarnos realmente en la creación de un distrito escolar que sea muy fuerte.

St. Paul han visto históricamente cómo muchos niños de familias inmigrantes abandonaban el distrito para ir a escuelas concertadas. ¿Qué cree que está haciendo bien el distrito para atraer y retener a las familias inmigrantes, y cómo debería mejorar?

Lo está haciendo bien: Un ejemplo de ello es la escuela imán de África Oriental. La idea de que podemos tener ofertas que hablen de nuestras diversas comunidades es importante. Creo que tenemos que centrarnos mucho en qué es lo que buscan los estudiantes fuera del distrito. Desgraciadamente, existe una tensión difícil de superar: la que existe entre tener una escuela compuesta íntegramente por tu comunidad y tener una escuela diversa. Hay gente que quiere vivir esa experiencia de diversidad y otra que no. Tenemos que equilibrar eso y asegurarnos de que los padres tengan al menos la posibilidad de encontrar escuelas en las que se sientan cómodos y en las que sus hijos se sientan cómodos.

En lo que creo que sin duda podemos mejorar: Nuestros educadores, en general, no se parecen a nuestros alumnos. De cara al futuro, tenemos que preparar nuestro distrito para atraer a educadores que compartan la misma comunidad, la misma lengua y el mismo origen étnico que nuestros alumnos. De este modo, las familias y las comunidades vivirán una experiencia educativa mucho mejor.

El año pasado se produjeron en el distrito algunos incidentes aterradores en las escuelas, como el apuñalamiento mortal de un compañero por parte de un estudiante de secundaria. ¿Qué cree usted que el distrito está haciendo bien en lo que respecta a la seguridad escolar, y qué necesita hacer de manera diferente?

El incidente que ocurrió en Harding High School fue muy preocupante. Lo que el distrito escolar ha hecho bien es construir un cuerpo de personas que trabajan como enlaces de seguridad escolar en los sitios de la escuela, proporcionando la seguridad, la seguridad, y realmente conectar con los estudiantes y asegurarse de que no están cayendo a través de las grietas. Creo que tenemos que reforzarlo. Lo que estamos haciendo ahora es bueno, pero no satisface plenamente las necesidades de la comunidad.

Tenemos que aumentar el número de enlaces de seguridad escolar. Acabo de hablar con mi propio hijo, y me dice: “Oye, tenemos tres de ellos en nuestra escuela secundaria, y nos encantan”. Así que definitivamente hay una conexión allí con los estudiantes que hace una gran diferencia. Están mucho mejor equipados que un departamento de policía o de sheriff para manejar y desescalar situaciones en las escuelas.

Lo que creo que también podemos hacer mejor, y creo que va a ser una empresa enorme, es financiar plenamente y crear un programa de justicia restaurativa que realmente responsabilice a los estudiantes. Actualmente, la justicia reparadora, por desgracia, no se está aplicando plenamente. La administración no ha proporcionado realmente la financiación o la formación para poder hacerlo. Creo que tenemos que pisar el acelerador de los programas de justicia reparadora que realmente marcan la diferencia. Lo he visto en persona: He visto una escuela de justicia reparadora en California. Mi mujer trabajó en una. El ambiente contrasta enormemente con las escuelas que no lo hacen. Realmente hay un sentido de compromiso en las familias y los alumnos para mantener las normas de la comunidad. Tenemos la oportunidad de ampliar el alcance de lo que es la escuela en la comunidad y su definición, y ser capaces de llegar a lo más profundo de la vida de los alumnos, algo que no hemos podido hacer antes.

¿Cuál es otro tema que sería prioritario para usted en el consejo escolar y cómo lo abordaría?

Tenemos un problema con el compromiso en nuestro distrito escolar. La administración a veces hace planes, puede que bienintencionados, pero los presenta como hechos consumados. Y luego su idea de compromiso es presentarlos a la comunidad y esperar que ésta los acepte. El verdadero compromiso se inclina más hacia la cogobernanza. Tienes que ceder un poco en la toma de decisiones, compartir tu poder, con voces que quizá no lo hayan tenido antes. Especialmente en nuestro distrito escolar, que tiene una alta población de inmigrantes, de personas que no hablan inglés como lengua materna, y que están aprendiendo realmente cómo funciona el gobierno en Estados Unidos o quizá han sido activamente excluidos del gobierno.

El compromiso va a ser fundamental para que el distrito escolar goce de buena salud en el futuro. Un buen ejemplo es nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto del año que viene va a ser muy diferente al de este año. Los fondos adicionales de COVID desaparecerán. Nos enfrentaremos a un enorme déficit presupuestario y, durante los próximos años, St. ¿Cómo lo haremos? Tiene que haber un esfuerzo comunitario para entender las prioridades del distrito. Y si no conseguimos la aportación y la conexión con la comunidad, va a ser espantoso para ellos. Ese proceso de compromiso debe estar integrado en nuestra forma de trabajar.