Conmemoración de los 50 años del golpe de estado de Chile en Minneapolis

A 50 años del Brutal Golpe de Estado en Chile,con la toma de poder derrocando al Presidente de la República Salvador Allende elegido democráticamente y que derivó en violaciones, asesinatos de opositores, supresion de los Sindicatos, mordaza a la Prensa entre muchos más, se realizará un encuentro para reflexionar sobre distintas experiencias y compartir testimonios, en el marco de dicha Conmemoración. Éste conversatorio , tendrá por objeto generar espacios de diálogos y reflexión, en el marco de un compromiso activo del PRESENTE, MEMORIA Y FUTURO, DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE. El compromiso es: seguir trazarnos y seguir construyendo un camino de Reparación, Justicia y Verdad…MANTENIENDO VIVA LAMEMORIA La actividad se realizará el sábado 23 de Septiembre, en Saint Paul’s Lutheran Church 2742 15th Ave S. Minneapolis, MINNESOTA en horario de 7:00 -9:00 pm Las puertas se abrirán a partir de las 6:30 pm.