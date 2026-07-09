Conoce los Hijos de Migrantes Estrellas de la Copa Mundial

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no sólo muestra cambios en las reglas del juego, sino una transformación más profunda: la migración ha redefinido el rostro de muchas selecciones, en especial las europeas.

Durante décadas, estos equipos se percibían como homogéneos y asociados a una identidad nacional tradicional. Hoy, selecciones como Francia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Alemania o Portugal reflejan sociedades diversas, marcadas por la migración y las nuevas generaciones nacidas en contextos multiculturales.

Se puede decir que varias de las selecciones más poderosas del planeta son, en realidad, mapas humanos de la migración. En sus vestidores conviven hijos y nietos de africanos, caribeños, árabes, latinoamericanos, balcánicos y asiáticos.

Algunos jugadores nacieron en el país que representan; otros llegaron de niños; otros crecieron entre dos o tres banderas posibles. Lo que antes se llamaba “equipo nacional” ahora es también una biografía colectiva de barrios migrantes, antiguas colonias, fronteras abiertas, familias desplazadas y academias globales.

Francia es quizá el ejemplo más visible. En 2026, análisis de su convocatoria muestra que 16 de sus 26 jugadores nacieron fuera de Francia o son hijos de padres migrantes, y otros recuentos elevan a 21 los convocados con raíces familiares en distintos rincones del mundo.

No se trata de una anécdota estética: es la estructura misma del equipo. Francia ya no “incluye” diversidad; Francia compite gracias a ella.

Su estrella Kylian Mbappé es de padre camerunés y madre de origen argelino-kabileño, Ousmane Dembélé tiene raíces familiares en Mauritania, Senegal y Mali, y Désiré Doué — padre de origen marfileño, entre muchos otros.

España tiene al super crack Lamine Yamal, nacido en España de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial y a Nico Williams — nacido en Pamplona; hijo de padres ghaneses que emigraron a España. Argentina tiene a Alexis MCallister, nacido en la Pampa de ascendencia irlandesa y México al afrolatino Julián Quiñones nacido en Colombia y naturalizado.

Inglaterra tiene a 10 jugadores con antecedentes migratorios, aunque algunos son por abuelos o raíces familiares más lejanas. Marcus Rashford de raíces caribeñas; su abuela materna nació en San Cristóbal y Nievea, Bukayo Saka, de padres emigrados de Nigeria y Jude Bellingham, de raíces irlandesas por parte paterna y kenianas por parte materna, entre otros.

Por eso el Mundial 2026 no sólo se juega en estadios. También se juega en el encuentro de culturas, razas y colores diversos.

¿Quién tiene derecho a representar a un país? ¿El que puede trazar ocho generaciones en el mismo pueblo? ¿El que nació en un hospital de París, Bruselas o Londres? ¿El hijo de padres senegaleses que aprendió la Marsellesa en la escuela?

La FIFA, por supuesto, ha tenido que regular ese laberinto. Sus normas de elegibilidad parten de la nacionalidad, pero contemplan vínculos familiares, residencia y cambios de asociación bajo ciertas condiciones.

En otras palabras, el fútbol ya aceptó jurídicamente lo que la política todavía discute a gritos: que la nación moderna no siempre coincide con la sangre, el lugar de nacimiento o el apellido.

El Mundial siempre ha sido un teatro de banderas. Pero en 2026, detrás de cada bandera hay muchas rutas migratorias. Y quizá esa sea la gran lección: la identidad nacional no se está perdiendo. Se está actualizando.