La campaña de ICE obliga a muchos adoptados internacionales a luchar por demostrar su ciudadanía

Hasta 200 000 adoptados internacionales carecen de ciudadanía, a menudo porque sus padres nunca completaron el proceso de naturalización en su nombre. E incluso con la documentación adecuada, muchos se enfrentan a la amenaza de la discriminación por motivos raciales.

por Anna Lee

Artículo de Sahan Journal

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Era una fría mañana de enero cuando un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entró en una clínica del condado de Hennepin y empezó a preguntar por la empleada Hannah Beyers.

Los agentes no explicaron por qué preguntaban y se marcharon al darse cuenta de que era el día libre de Beyers. Tras enterarse de la visita, Beyers supuso que se trataba de un caso de discriminación racial: había sido adoptada en Corea del Sur décadas atrás. Ha conservado la documentación de su naturalización y ciudadanía, pero, al igual que otros adoptados extranjeros de todo el país, se quedó con la duda de si eso sería suficiente.

Entre las personas afectadas por las medidas de control de inmigración del ICE se encuentran personas nacidas en países extranjeros y adoptadas por familias estadounidenses. Según algunas estimaciones, unas 200 000 personas adoptadas internacionalmente en EE. UU. carecen de ciudadanía.

Muchas personas adoptadas internacionalmente han tenido que buscar a toda prisa la documentación necesaria para demostrar que son ciudadanos naturalizados, solo para descubrir que sus padres adoptivos nunca completaron el proceso. E incluso con toda la documentación en regla —pasaportes, certificados, documentos de naturalización—, la amenaza de la discriminación racial nunca desaparece del todo.

A pesar de sus preocupaciones, Beyers volvió al trabajo poco después de la visita del ICE.

«Tuve un momento de miedo. Sentí que no podía salir de casa, pero me sentí motivada para seguir adelante. Necesitaba seguir adelante», afirmó.

Proveer para sus hijos era lo prioritario, aunque eso significara exponerse a un mayor riesgo. Hasta ahora, los agentes del ICE no han vuelto a su lugar de trabajo.

Una cariñosa pareja de Minnesota adoptó a Beyers cuando solo tenía 13 meses, procedente de Corea del Sur, en 1988. «Crecí en un entorno tan seguro que mi origen étnico realmente no importaba», explicó Beyers. Tras haber vivido en Estados Unidos casi toda su vida, la sensación de seguridad de Beyers comenzó a tambalearse —un sentimiento que resulta familiar para muchas personas adoptadas internacionalmente, que se enfrentan a amenazas de detención, encarcelamiento y deportación.

Minnesota ha sido un punto clave en la campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump. En diciembre, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, desplegó a cientos de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza en Minnesota como parte de la «Operación Metro Surge». Un mes después, el presidente Donald Trump envió 2.000 agentes más a las Ciudades Gemelas. Este refuerzo provocó grandes protestas y enfrentamientos violentos, entre ellos la muerte a tiros de dos habitantes de Minnesota, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales.

«Estás tan seguro como puedas estarlo»

Como fundador del Adoptee Rights Law Center, con sede en Minneapolis, y director ejecutivo de Adoptees United, Gregory Luce dedica gran parte de su tiempo a ayudar a las personas adoptadas a lidiar con complejos procesos legales. La carga de trabajo del abogado se disparó cuando los agentes del ICE inundaron Minnesota.

Personas adultas adoptadas, tras toda una vida viviendo como estadounidenses, acudieron a Luce preocupadas por su situación en el país. Varios de los clientes de Luce descubrieron que carecían de cualquier documento que acreditara su ciudadanía. Basándose en su propia investigación de registros y archivos de personas adoptadas, Luce estima que, de todas las personas adoptadas nacidas desde 1968, hasta 200 000 carecen de la ciudadanía estadounidense.

Arissa Oh, profesora de historia de la inmigración en el Boston College, afirmó que una de las principales razones por las que los padres no cumplen los requisitos de ciudadanía para sus hijos adoptados radica en la brecha existente entre los trámites federales y estatales para la adopción.

«La adopción formal es una cuestión que compete a los tribunales estatales», afirmó. «Pero algunos padres adoptivos no se dan cuenta de que existe otro nivel, el federal, para la naturalización».

Cuando los gobiernos estatales expiden nuevos certificados de nacimiento para los niños adoptados internacionalmente, suelen incluir una nota que reza: «No es prueba de ciudadanía». A diferencia de los ciudadanos nacidos en EE. UU., los niños adoptados internacionalmente deben demostrar su ciudadanía mediante documentación adicional, como los documentos de naturalización.

Existen pocas leyes que se apliquen a todos los adoptados internacionales. En cuanto a las protecciones que sí existen, como la Ley de Ciudadanía Infantil, Luce señaló que aún hay problemas. La ley concedió la ciudadanía automática a los adoptados menores de edad cuando el Congreso la promulgó en 2001, pero dejó a los adoptados mayores de 18 años sin esa protección.

Durante décadas, defensores de los adoptados como Luce y miembros del Congreso han intentado ampliar la ley para conceder la ciudadanía a todos los adoptados, independientemente de su edad, pero sin éxito. Si el problema se hubiera resuelto hace años, señaló Luce, cientos de miles de adoptados podrían sentirse hoy más protegidos frente a la campaña de represión migratoria.

Incluso para las personas adoptadas cuyos padres siguieron todos los trámites para garantizar su ciudadanía, según Luce, el ICE supone una gran preocupación. Cuando se le preguntó si una persona adoptada podría evitar al ICE con un pasaporte y la documentación de ciudadanía, Luce dudó. «Solo estás tan a salvo como puedas estarlo», respondió.

Una crisis de ciudadanía

Astrid-Ira McCarthy recuerda los detalles del sobre blanco estándar que apareció en su buzón de White Bear Township. Cuando McCarthy leyó «USCIS» en el membrete de la carta, pensó que por fin había recibido el pasaporte que había solicitado meses antes, una medida que tomó cuando Trump empezó a amenazar con su campaña de represión migratoria.

Sin embargo, la carta indicaba que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) le había asignado a McCarthy un nuevo número de registro de extranjero —un código de identificación único para los no ciudadanos—, a pesar de que ella tenía un número de la Seguridad Social y se había convertido en ciudadana estadounidense poco después de su adopción en la India en 1989.

«Se me fue la cabeza», relató. «Llamé a mi mujer e intenté explicarle lo que había pasado».

Durante varias noches tras recibir la carta, McCarthy se despertaba sobresaltada por pesadillas sobre la deportación.

No tenía ningún recuerdo de su ciudad natal, Kolkata (entonces Calcuta). McCarthy tenía seis meses cuando fue adoptada por una pareja de Minnesota. Su tensa relación con sus padres adoptivos empeoró debido al ferviente apoyo de estos a Trump.

Sin embargo, para rectificar el error del USCIS, McCarthy tuvo que ir a buscar a casa de su madre una gran carpeta con la documentación de la adopción. Tras varias negociaciones, la madre de McCarthy accedió a entregar los documentos a la esposa y al padre de McCarthy. McCarthy también presentó varias solicitudes de acceso a registros públicos para consultar su expediente de adopción sellado: la clave para demostrar al USCIS que sus padres le habían conseguido la ciudadanía estadounidense en 1990. Tardó medio año en conseguir una copia de su documento de naturalización.

Aunque resolvió el problema, a McCarthy le preocupan otros adoptados internacionales. Quizá nunca llegue a saber por qué figuraba como ciudadana estadounidense en algunos registros federales, pero no se la consideraba como tal en otros.

Kelsey Arntson, del condado de St. Louis, alberga inquietudes similares. Aunque sus padres completaron sus trámites de naturalización y ciudadanía, le preocupa la posibilidad de sufrir discriminación racial por parte de los agentes del ICE. Cuando se encuentra en zonas con gran actividad del ICE, lleva gafas de sol para ocultar su rostro.

Arntson también es completamente sorda del oído izquierdo y tiene aproximadamente un 20 % de capacidad auditiva en el derecho. Aunque tiene un audífono, a menudo recurre a la lectura de labios para entender lo que dicen los demás, una habilidad que a menudo no puede utilizar cuando tantos agentes del ICE llevan mascarillas.

Cuando la actividad de ICE alcanzó su punto álgido en Minnesota, allá por enero, Arntson se ató al pecho una bolsa de viaje de color beige, como si fuera una coraza. En ella metió todos los documentos que pensó que podrían ayudarla a protegerse: su tarjeta de pasaporte, los documentos de ciudadanía, su tarjeta de identificación del trabajo y una tarjeta en la que se leía: «SOY SORDO O TENGO PROBLEMAS DE AUDICIÓN». Si los agentes de ICE se le acercaban, les mostraría esa tarjeta.

«Si hablo, me oirán y pensarán: “Tiene acento”», explicó Arntson. Preocupada por que su propia voz pudiera ser motivo de más discriminación racial, durante varias semanas rara vez salió a ningún sitio sin la tarjeta.

Ansiedad más allá de Minnesota

Jessica Luciere es una mujer colombiana adoptada en la edad adulta que vive en Nueva York y es directora adjunta de la organización sin ánimo de lucro para personas adoptadas Spence-Chapin. Mientras observaba cómo aumentaban los niveles de ansiedad entre sus clientes, ella misma ha tenido que lidiar con su propia sensación de inquietud.

A finales de marzo, la Administración Trump desplegó oleadas de agentes de inmigración en los principales aeropuertos de EE. UU. durante un cierre parcial del Gobierno. Luciere, que viaja con frecuencia, comenzó a facilitar toda la información de sus vuelos a Luce y a llevar siempre consigo todos sus documentos de ciudadanía. Preocupada por la posibilidad de que los agentes del ICE la detuvieran por motivos raciales, Luciere comentó: «Con mi piel morena… tengo que estar lo mejor preparada posible».

A pesar de contar con toda la documentación en regla, a Luciere le preocupa que ni ella ni otros adoptados internacionales estén del todo a salvo. «Vemos cómo se detiene y se retiene a personas que son ciudadanos estadounidenses, algunas de ellas nacidas en Estados Unidos», afirmó Luciere.

En el pasado, la deportación parecía una posibilidad remota para personas adoptadas como Luciere. A veces, si las personas adoptadas internacionalmente cometían un delito grave en EE. UU., o si sus padres adoptivos nunca les habían conseguido la ciudadanía, se encontraban en una situación vulnerable. En 2016, por ejemplo, Adam Crasper —un hombre casado y padre de dos hijos que fue adoptado en 1979 por una pareja estadounidense en Míchigan— fue deportado a su país natal, Corea del Sur, tras ser condenado por delitos penales. Aun así, el destino de Crasper parecía una anomalía. Ahora, se ha convertido en un temor habitual, del que los terapeutas oyen hablar cada vez con más frecuencia en Minnesota y más allá.

En Buffalo, Nueva York, Marcella Moslow es una de las pocas terapeutas que ofrece atención específica a personas adoptadas. Mucho antes de que el ICE se convirtiera en un tema recurrente en sus sesiones, ya escuchaba historias desgarradoras de personas adoptadas: distanciamiento, abusos y ansiedades persistentes por no sentirse queridas o amadas. Cuando el ICE pasó a ser una preocupación entre sus clientes, Moslow se dio cuenta de que muchos de ellos luchaban más que nunca con su salud mental. Como persona adoptada de origen colombiano, ella misma alberga sus propias ansiedades.

«No tengo el lujo de desconectar de esto cuando salgo de una sesión», afirmó Moslow.

A casi 400 millas al sureste de Moslow, en el condado de Westchester, Joy Lieberthal Rho, también adoptada y terapeuta, ayuda a sus clientes a lidiar con cuestiones similares.

Rho fundó la plataforma de bienestar para personas adoptadas IAMAdoptee y anteriormente trabajó en una agencia de adopción.

«Mi trabajo diario consistía en comprender la política de adopción desde la perspectiva de los responsables políticos, todos ellos padres adoptivos blancos», relató. Sin embargo, como segundo trabajo, solía hablar de su experiencia como persona adoptada en diversos foros. «Casi parecía que eran dos mundos diferentes», afirmó, describiendo la brecha entre la política de adopción y las experiencias de las personas adoptadas. «En realidad, no se cruzan».

Al escuchar los relatos de sus clientes adoptados, tanto Moslow como Rho afirman que no solo les preocupa el impacto inmediato de la actividad del ICE en las comunidades de personas adoptadas, sino también las repercusiones que podrían prolongarse mucho tiempo después. «Ahora hay un nivel de hipervigilancia», señaló Moslow. «Incluso si el ICE se marchara hoy de todas las ciudades, seguiría habiendo efectos duraderos».

Corrección: Se ha actualizado la ortografía del nombre de Kelsey Arntson en este artículo.