El tipo impositivo sobre las nóminas correspondiente a las bajas remuneradas de Minnesota se mantendrá sin cambios el próximo año

Un nuevo análisis indica que el estado podría verse obligado a aumentar el tipo impositivo en 2028

Por: Michelle Griffith

Artículo publicado por MN Reformer

El impuesto sobre las nóminas para las bajas remuneradas de Minnesota se mantendrá en el 0,88 % en 2027, repartido entre los trabajadores y sus empresas, según anunció el estado el viernes; sin embargo, un nuevo análisis actuarial indica que el programa podría tener que aumentar el tipo en 2028 para cumplir con la legislación estatal.

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico del estado afirmó en un comunicado de prensa que el análisis actuarial realizado por Spring Consulting Group muestra que el programa seguirá siendo sostenible en 2027 con el actual tipo impositivo del 0,88 %, es decir, 88 céntimos por cada 100 dólares de ingresos, repartido a partes iguales entre trabajadores y empresarios.

Sin duda, el anuncio supone un alivio para los demócratas que se presentan a la reelección este año, después de que el programa se aprobara sin un solo voto republicano en la Legislatura de 2023.

Sin embargo, es posible que el DEED solo esté posponiendo lo inevitable: la legislación estatal exige que la reserva presupuestaria prevista del programa al final de cada año no sea inferior al 25 % del gasto total del programa de permisos remunerados, y el nuevo análisis muestra que esto ocurrirá en 2028.

Spring Consulting Group ha previsto que, para 2028, el permiso remunerado de Minnesota generará unos ingresos de casi 1.300 millones de dólares, pero supondrá unos gastos de más de 1.500 millones de dólares. Se espera que el saldo al cierre del ejercicio de 2028 sea de 200 millones de dólares, lo que supone aproximadamente el 13 % de los gastos del programa. Si las previsiones son correctas, el DEED tendrá que aumentar el tipo impositivo sobre las nóminas.

El informe también muestra que los gastos totales de este año —1.300 millones de dólares— superarán los ingresos totales, que ascienden a 1.200 millones de dólares.

El permiso remunerado concede a los trabajadores de Minnesota hasta 12 semanas de permiso familiar y 12 semanas de permiso médico al año, con un límite máximo de 20 semanas en un mismo año.

El análisis también realizó cálculos suponiendo que el estado aumentara el tipo impositivo sobre las nóminas al 0,93 %, pero estos muestran que aún así se esperaría que el saldo del fondo a finales de 2028 cayera por debajo del 25 % de los gastos.

El DEED no puede aumentar el tipo impositivo sobre las nóminas por encima del 1,1 % a menos que la Asamblea Legislativa modifique la ley.

El subcomisario del DEED, Evan Rowe, declaró al Reformer que el análisis se basó en gran medida en datos de programas de otros estados a la hora de estimar las previsiones de pagos de Minnesota.

«Esa experiencia es útil, pero la de Minnesota será sin duda diferente, al igual que cada estado es diferente. No queremos corregir en exceso en 2027 para escenarios de años futuros que quizá no lleguen a producirse», afirmó Rowe.

Según él, una recopilación de datos más específica de Minnesota «permitirá realizar proyecciones actuariales más detalladas (y específicas de Minnesota) para 2028 y años posteriores».

El programa de permisos remunerados de Minnesota se ha convertido en un tema político muy mencionado en el ciclo electoral de las elecciones de mitad de legislatura. Los demócratas están promocionando esta popular prestación y su puesta en marcha sin contratiempos como motivo para votar por ellos, mientras que los republicanos critican el programa por aumentar la carga fiscal de los habitantes de Minnesota.

Más de 75 000 habitantes de Minnesota han solicitado permisos remunerados en lo que va de 2026, según el DEED, lo que supone un total de más de 600 millones de dólares en pagos de sustitución parcial del salario.

«Los primeros seis meses de permisos remunerados demuestran que los habitantes de Minnesota están entusiasmados con el programa y seguirán utilizándolo y dependiendo de él para mantenerse a sí mismos y a sus familias», afirmó en un comunicado el comisario del DEED, Matt Varilek.

Casi todos los empleadores y trabajadores de Minnesota cumplen los requisitos para acogerse al programa de permisos remunerados. Este ofrece una sustitución salarial parcial a las personas que han dado la bienvenida a un hijo a su hogar, se están recuperando de una lesión o una intervención quirúrgica, o están cuidando de un ser querido. Los salarios se calculan mediante una fórmula basada en el salario, con un límite máximo de 1 423 dólares a la semana.

El programa registró un pico inicial de solicitudes tras su puesta en marcha el 1 de enero, pero el número ha ido disminuyendo desde entonces. El DEED ha rechazado más del 40 % del total de 126 000 solicitudes recibidas, en la mayoría de los casos debido a la falta de certificados adecuados de los profesionales sanitarios y de otra documentación.

Los legisladores de Minnesota exigieron al DEED que realizara un análisis actuarial cada año para determinar la solvencia del programa y que fijara la tasa impositiva del año siguiente antes de finales de julio.