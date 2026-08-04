¿Quieres ser copropietario de un centro comercial del norte de Minneapolis? Una promotora invita a los vecinos a participar en la inversión

Chicago Trend va a adquirir Hawthorn Crossings y está invitando a los residentes de la zona a invertir 1.000 dólares para convertirse en copropietarios del centro comercial, un modelo que ya ha utilizado en otras ciudades.

Por Viktorie Spurná

Artículo publicado por Sahan Journal

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Una empresa social con sede en Chicago está adquiriendo el centro comercial de Hawthorn Crossings, en el norte de Minneapolis, con la promesa de generar riqueza local y apoyar el desarrollo comunitario en uno de los barrios más diversos y con menores ingresos de las Ciudades Gemelas.

Lyneir Richardson, cofundador y director ejecutivo de Chicago Trend, está llevando a cabo una campaña de financiación colectiva en la que pide a los residentes de la zona que inviertan un mínimo de 1.000 dólares en el proyecto de Hawthorn Crossings. Su objetivo es que el 49 % del centro comercial sea propiedad de la comunidad, ya que afirma que la propiedad de inmuebles comerciales en West Broadway potenciará el barrio.

«Cualquiera puede invertir. Califico esta iniciativa de forma intencionada como inclusiva», afirmó Richardson. «Estoy haciendo un esfuerzo adicional para invitar a la población local a invertir. […] Nuestra teoría al respecto es que, si la población local invierte, es probable que la inversión tenga más éxito, ya que la gente del lugar se preocupará por ella y la protegerá».

Dado que el 51 % restante de la propiedad seguirá en manos de Chicago Trend, la empresa tiene la intención de alquilar íntegramente el centro comercial. Basándose en proyectos anteriores, los responsables de la empresa esperan conservar la propiedad durante al menos 10 años. Para 2036, prevén que la rentabilidad de la inversión se triplique.

La empresa social fundada por Richardson en 2016 ya cuenta con seis centros comerciales repartidos por todo el país. Habiendo crecido en uno de los barrios con menores ingresos de West Chicago, le apasiona revitalizar los barrios negros a través de la propiedad de inmuebles comerciales.

En las compras anteriores de Richardson, sus inversores eran aproximadamente un 70 % locales y un 30 % de fuera de la zona. En una entrevista a principios de julio, se negó a revelar los nombres de los inversores o a indicar cuántos procedían del North Side. Sin embargo, afirmó que daría a conocer la información una vez concluida la campaña de financiación colectiva.

Ante la creciente amenaza de la gentrificación, la fuga de riqueza de los barrios y la dificultad de los residentes con ingresos bajos y medios para adquirir propiedades en el norte de Minneapolis, Richardson propone una posible solución.

«Cuando los barrios cambian, la gente suele temer la gentrificación», afirmó Richardson. «Una de las formas de hacer frente a la gentrificación es que las personas con ingresos bajos y moderados sean propietarias. Así, a medida que el barrio mejora, no somos solo trabajadores… Tenemos una pequeña participación pasiva en la propiedad. Si el barrio cambia y se fortalece, nuestra situación financiera también se verá beneficiada».

En 2023, la Fundación McKnight invirtió en el fondo de Richardson para apoyar su misión. La fundación, con sede en Minnesota, solicitó que la próxima adquisición de Trend se realizara en las Ciudades Gemelas.

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En una reunión, Warren McLean, presidente de la organización comunitaria Northside Economic Opportunity Network (NEON), convenció a Richardson de las ventajas del emplazamiento de Hawthorn Crossings. Este se encuentra justo enfrente de las oficinas de NEON. Para McLean, el norte de Minneapolis era el lugar que más necesitaba la iniciativa de Chicago Trend.

«La visión [de NEON] es transformar el norte de Minneapolis en una comunidad próspera, física, sostenible, muy diversa y multicultural de emprendedores, haciendo hincapié en la palabra “transformación”», afirmó McLean. «Creo que si conseguimos hacernos con el centro comercial, supondría un gran paso en esa dirección».

Entre los defensores e inversores del proyecto se encuentra el reverendo Alfred Babington-Johnson, fundador y director ejecutivo de la Fundación Stairstep y residente del North Side desde hace 60 años. La misión de Chicago Trend le atrajo de inmediato.

«Encajaba perfectamente con lo que nos interesa, que es el empoderamiento de la comunidad, el desarrollo de capacidades y el acceso a zonas que hasta ahora habían estado vedadas», afirmó Babington-Johnson.

Babington-Johnson organizó numerosas reuniones comunitarias, lo que permitió a los miembros de la comunidad y a los residentes del North Side conocer a Richardson y su proyecto. Algunos líderes comunitarios y residentes quedaron impresionados y decidieron seguir el ejemplo de Babington-Johnson e invertir. Otros se mostraron escépticos, alegando que faltaba claridad y seguridad para los inversores.

Kristel Porter, directora ejecutiva de la West Broadway Business and Area Coalition, es una de las escépticas. La coalición colabora con muchos propietarios de negocios de la zona, incluidos algunos del centro comercial. En el desempeño de su cargo, Porter ha sido testigo de cómo proyectos como el de Richardson han surgido y fracasado en el norte de Minneapolis.

«Solo queremos asegurarnos de que la gente no sufra más perjuicios», afirmó Porter. «Hay mucha gente que viene al North Side y promete inversiones, promete desarrollo… Por aquí se bromea diciendo que el norte de Minneapolis es un campo de pruebas para muchos proyectos diferentes… Eso no significa necesariamente que, si avanzamos 10 años en el tiempo, todo vaya a salir bien».

Una de sus principales preocupaciones es que Chicago Trend aún no haya comprado la propiedad. También le preocupa el impacto que tendría si los inversores no recuperaran sus 1.000 dólares.

«Si aún no han formalizado la compra de la propiedad, nada está cerrado», dijo Porter. «No está por escrito que sean los propietarios, así que, ¿qué pasaría si un grupo de vecinos del North Side invirtiera 1.000 dólares y luego no recuperara su dinero?».

Richardson comprende este tipo de dudas, pero sigue confiando en que mucha gente podrá permitirse invertir.

«La gente puede invertir 1.000 dólares, si quiere y ve que merece la pena; 1.000 dólares no suponen, desde luego, un obstáculo para las familias de ese barrio», afirmó Richardson. «Pero esto es lo que sugiero, es una invitación. Si alguien puede invertir o decide no hacerlo, solo pido dos cosas: que siga comprando en el centro comercial y que rece para que tengamos éxito. Queremos que sigáis sintiéndoos parte de esto a medida que el barrio se fortalece».

Chicago Trend tiene previsto cerrar la compra de Hawthorn Crossings antes del 31 de agosto. La campaña de financiación colectiva finaliza hoy a las 23:59 h.