Conoce las nuevas recomendaciones de vacunación para tus hijos

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

En medio del regreso a clases y el inicio del nuevo año escolar según cada estado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que cambia la manera en que el gobierno federal recomienda las vacunas para los niños, un anuncio que detonó polémica.

El tema importa mucho a las familias porque las vacunas ayudan a proteger contra enfermedades que pueden ser graves, como el sarampión, la tos ferina y la polio. Las nuevas directrices dividen las vacunas en tres grupos.

El gobierno recomienda vacunas para todos los niños contra 11 enfermedades, entre ellas sarampión, paperas, rubéola, polio, varicela y tos ferina.

Otras vacunas, como las de hepatitis A y B y meningitis, se recomiendan para ciertos niños con mayor riesgo.

Y vacunas contra la gripe, COVID-19, rotavirus y algunas otras quedarían más como una decisión que los padres deben conversar con el médico.

La orden también propone un cambio importante en la vacuna MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

En vez de poner las tres juntas, el gobierno quiere que en el futuro puedan darse como tres vacunas separadas.

También recomienda, cuando sea posible, dar las vacunas infantiles en visitas médicas separadas.

Pero las vacunas individuales de sarampión, paperas y rubéola no están disponibles en Estados Unidos, por lo que el Departamento de Salud tiene 90 días para presentar un plan de acción.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) deploró el anuncio, pues aseguró que no se basa en la ciencia más rigurosa y “no existe evidencia nueva que justifique cambios significativos en las recomendaciones de vacunación”.

“Los casos de sarampión alcanzan su nivel más alto en 35 años en Estados Unidos y con la temporada de resfriados y gripe acercándose rápidamente, la orden ejecutiva… no solo es desalentadora, sino también peligrosa”, advirtió.

El senador republicano Bill Cassidy, de Louisiana, quien es médico y dirige el comité de salud del Senado, dijo que las vacunas son seguras, que no causan autismo y criticó que el presidente haga cambios médicos sin tener la experiencia científica necesaria.

¿Qué hacer ante estas opiniones? Para los padres, lo más importante ahora es no cambiar por su cuenta el calendario de vacunas de sus hijos.

Las reglas también pueden variar según el estado, especialmente para entrar a la escuela.

Antes de cancelar, retrasar o separar una vacuna, hablen con el pediatra de su hijo y pregunten qué recomienda según su edad, su salud y las enfermedades que están circulando en su comunidad.