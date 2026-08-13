Cambio de hora en Chile 2026: cuándo empieza el horario de verano

El país sudamericano vuelve a modificar sus relojes para dar inicio al horario de verano. Esta es la fecha en que habrá que adelantar la hora y cómo quedará el horario

Por: Sebastián Dote

Articulo escrito por El Pais

Chile iniciará el mes de septiembre con un hito clave para su organización y funcionamiento cotidiano. El país sudamericano entrará al horario de verano, lo que implicará que los relojes se adelanten en una hora en gran parte del territorio continental y en el insular. El cambio, que busca proporcionar un atardecer más tardío en la línea con el fin del invierno, impactará a la ciudadanía que deberá ajustar sus horarios de sueño.

La modificación del horario de invierno y horario de verano se aplica en Chile desde 1968, un año marcado por una severa sequía que afectó a las principales fuentes de energía eléctrica del país. La idea de modificar la zona horaria para aprovechar de mejor manera la luz proporcionada por el día fue obra de Edinson Román, un ingeniero de Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra), una antigua distribuidora de energía eléctrica. Durante casi seis décadas, la modificación ha sido actualizada mediante decretos impulsados por los gobiernos de turno. En los últimos años la medida ha sido cuestionada por la alteración en la vida cotidiana de la población, en especial entre los trabajadores y los estudiantes, y por la necesidad de contar con una luz día suficiente para enfrentar los problemas de seguridad pública.

¿Cuándo cambia la hora en Chile en 2026?

El cambio de hora para entrar al horario de verano en Chile se hará el sábado 5 de septiembre de 2026 a las 23.59 horas. Los relojes se deben adelantar en una hora. El ajuste se realiza en todo continental, excepto en Aysén y Magallanes, que no tiene cambios. En el territorio insular —la isla de Pascua, y las islas Salas y Gómez— tendrán que hacer el cambio durante esa misma jornada, pero a las 22.00 (horario local).

¿Hay que adelantar o atrasar el reloj?

Cuando llegue las 23.59 horas del sábado 5 de septiembre, los relojes deberán ser adelantados en una hora (60 minutos). Así, la hora oficial del territorio chileno pasará a ser la 1.00 horas de la madrugada del domingo 6 de septiembre. El cambio permitirá que todas las regiones continentales del país tengan el mismo horario, ya que en el invierno las regiones patagónicas de Aysén y Magallanes no pasaron al horario de invierno.

¿Cómo quedará el horario de verano en Chile?

El cambio de hora implica que Chile quedará bajo el huso horario UTC-3, lo que implicará una hora de adelanto en comparación al invierno. En lo concreto, el ajuste implica que el atardecer se extienda y el amanecer se retrase, aunque el avance hacia la primavera provocará un cambio natural que permitirá que la luz de día se extienda por más horas. Este horario llegará a su fin en abril de 2027.

¿En qué regiones de Chile se cambia la hora?

El cambio de hora se realiza en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. A estos territorios se suman la isla de Pascua, y las islas Salas y Gómez. En Aysén y Magallanes no se concretará ningún cambio.

¿Los teléfonos cambian la hora automáticamente?

La mayoría de los dispositivos electrónicos —ordenadores, tabletas o teléfonos móviles (celulares)— tienen mecanismos que permiten el ajuste automático, aunque también está la opción de realizarlo de manera manual. En el caso de los celulares con sistema operativo Android se debe entrar a la opción Sistema o Administración general. Luego, se ingresa a Fecha y Hora, siempre con las opciones Establecer hora automáticamente y Establecer una zona horaria automáticamente desactivadas. Para la modificación en iPhone se tiene que entrar Configuración, y luego acceder a General, y finalmente a Fecha y Hora, con la opción de Definir automáticamente desactivada.

¿Cuándo será el próximo cambio de hora?

El decreto 98 decreta que el horario de verano llegará a su fin durante la primera semana del mes de abril del próximo. El próximo cambio de hora para entrar nuevamente al horario de invierno se concretará el sábado 3 de abril de 2027. Por el momento el Gobierno de José Antonio Kast no ha entregado alguna definición sobre algún cambio a este calendario.