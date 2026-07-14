Defensores de esta causa lanzan una campaña en Minnesota a favor de la guardería infantil gratuita y universal

Por: Kyra Miles

Publicado por MPR

El aumento de los costes laborales y de los seguros llevó a Kayley Spencer a tomar la decisión de cerrar su guardería en Duluth el mes pasado. Sabía que algo tenía que cambiar.

«Quiero asegurarme de que mi centro sea uno de los últimos en cerrar sus puertas», afirmó Spencer. «Hemos visto cómo las guarderías de todo nuestro estado cierran a un ritmo muy preocupante, y conozco de primera mano los retos a los que se enfrentan los proveedores; además, nuestras familias no pueden permitirse pagar más».

Spencer pensó que el cambio necesario podría encontrarse en «Childcare for All» (Cuidado infantil para todos), una campaña de base para que el cuidado infantil sea gratuito o de bajo coste para todos los niños desde el nacimiento hasta los 5 años en Minnesota.

La campaña insta a la Asamblea Legislativa a financiar la iniciativa, argumentando que convertir el cuidado infantil en una inversión pública no solo reducirá significativamente los costes para las familias, sino que también permitirá a los proveedores, como Spencer, ofrecer salarios dignos a su personal y prestaciones equivalentes.

«Ya estamos pagando por el cuidado infantil, pero lo estamos pagando con la pérdida de la intervención temprana», afirmó Spencer, que ejerce como cocapitana de la campaña para el Distrito 8 del Senado de Minnesota en Duluth.

Un estudio de 2003 del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis reveló que el gasto público en la primera infancia generaba un rendimiento de la inversión del 18 % gracias al ahorro futuro derivado de menores índices de delincuencia, menores costes educativos, mejor salud y otros resultados positivos. Los investigadores afirman que estas conclusiones siguen siendo válidas 23 años después.

En los últimos años, los legisladores de Minnesota han destinado unos 2.000 millones de dólares para ayudar a aumentar los salarios de los trabajadores de guarderías y aliviar la carga económica de los gestores, con el fin de hacer frente a la crisis de las guarderías.

La iniciativa «Childcare for All» está trabajando actualmente para conseguir apoyo popular mediante la organización de eventos comunitarios y la planificación de reuniones con los legisladores, según ha declarado Jessica Whitten, copresidenta de la campaña en el Distrito 37 del Senado, en Maple Grove.

«El cuidado infantil es un tema interesante porque, antes de tener hijos, era algo a lo que realmente no prestaba mucha atención», afirmó Whitten, madre de dos niños de 3 y 4 años.

«En cuanto me quedé embarazada y empecé a compartir la noticia, la gente empezó a decirme: “Oh, si estás pensando en el cuidado infantil, tienes que apuntarte en la lista”», añadió. «Pero nadie habla del hecho de que, desde el primer momento, básicamente estás pagando una matrícula universitaria para enviarlos a la guardería».

Whitten contó que, cuando estaba esperando a su segundo hijo, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con la directora de la guardería de su primer hijo, incluso antes de contarle a su familia que estaba embarazada.

Afirmó que tener acceso a una guardería era esencial para su familia; de lo contrario, ella o su marido habrían tenido que interrumpir sus carreras profesionales.

Whitten señaló que pagar 36 000 dólares al año por sus dos hijos es el mayor gasto de su hogar. Al igual que muchas familias, no puede permitirse pagar más, pero también entiende que los trabajadores de guarderías no ganan lo suficiente y, a menudo, deciden abandonar el sector.

Una encuesta publicada a principios de este año por el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis y la organización sin ánimo de lucro First Children’s Finance reveló que cada vez son más los proveedores de servicios de guardería de Minnesota que dudan de la sostenibilidad de sus negocios. Un tercio de los encuestados afirmó que había tenido que dejar de pagarse un sueldo para poder hacer frente al aumento de los costes de la alimentación y los seguros.

«Es una situación en la que todos salen perdiendo, tanto las familias como los proveedores de servicios de guardería y los educadores», añadió. «Así que el proyecto “Childcare for All” surgió realmente en torno a esta idea: tenemos que hacerlo mejor».

Whitten se mostró de acuerdo.

«Superviso a personas, y constantemente surge que tienen que cambiar su horario o que ya no pueden seguir con el trabajo y tienen que marcharse porque no tienen una solución para el cuidado de sus hijos», explicó Whitten. «Es un factor muy importante. Así que, desde un punto de vista económico, creo que se trata de una gran preocupación para el estado de Minnesota, y espero que también lo sea para nuestros legisladores».

La campaña «Childcare for All» tiene previsto seguir creciendo durante el verano y tras las elecciones de otoño. A continuación, contribuirá a impulsar la legislación a principios del año que viene.