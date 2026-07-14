Los agentes de inmigración siguen disparando a personas que van en coche

Por: Madison McVan

Publicado por MN Reformer

El martes, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Houston disparó y mató a Lorenzo Salgado Araujo, el último caso de una serie de tiroteos protagonizados por agentes del ICE que posteriormente alegaron que la víctima había intentado atropellarlos con un coche.

Salgado Araujo llevaba a tres hombres a un lugar de trabajo a primera hora de la mañana del martes cuando se percataron de que un vehículo camuflado les seguía, según una entrevista del Texas Tribune a Hugo Balderas Ibarra, abogado que representa a dos de los tres pasajeros que viajaban en la furgoneta con Salgado Araujo. Las imágenes de las cámaras de vigilancia captaron fragmentos de los momentos previos al tiroteo: un vehículo camuflado circulando por el carril contrario para adelantar a la furgoneta blanca de Salgado Araujo, y un agente abriendo la puerta del copiloto.

«Mis clientes reiteraron que en ningún momento hubo un agente de pie delante del vehículo, ni se puso a ningún agente en situación de peligro», declaró Balderas Ibarra en una rueda de prensa el viernes.

El asesinato de Salgado Araujo supuso el vigésimo primer tiroteo protagonizado por agentes de inmigración desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. En Minnesota se ha disparado contra cuatro personas, lo que ha provocado dos muertes.

En muchos de estos casos —incluidos los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti— las pruebas videográficas contradijeron las versiones del Gobierno, aunque hasta ahora las autoridades federales rara vez han investigado a los agentes por su uso de la fuerza.

Y, en la mayoría de los casos, los agentes federales dispararon a alguien que se encontraba dentro de un coche.

Los expertos en materia policial y en el uso de la fuerza llevan mucho tiempo aconsejando a los agentes de las fuerzas del orden que no se coloquen delante de los vehículos ni disparen contra ellos.

«La mayoría de las directrices que he visto en todo el país indican a los agentes que no deben disparar contra vehículos salvo como último recurso», afirmó Geoffrey Alpert, investigador especializado en prácticas policiales de la Universidad de Carolina del Sur que ha impartido clases en la Academia Nacional del FBI y en el Centro Federal de Formación de las Fuerzas del Orden. «Pero no se puede recurrir a ese último recurso si eres tú mismo quien te has puesto en esa situación; a eso lo llamamos “peligro creado por el agente”».

El 1 de julio, un agente del ICE disparó contra Clemente Lara-Hernández en Harrisburg (Pensilvania), cuando este intentaba alejarse en su coche de los agentes que le ordenaban que saliera del vehículo. Un portavoz del ICE afirmó que el tiroteo se produjo porque Lara-Hernández «convirtió su vehículo en un arma» al «embestir» el sedán de los agentes federales, según informó PennLive.

Sin embargo, las imágenes de vigilancia obtenidas por PennLive muestran a los agentes rompiendo la ventanilla del lado del conductor y disparando luego contra el vehículo después de que Lara-Hernández rodeara el vehículo de ICE, rozando la parte delantera mientras huía.

En el área de Chicago, durante la oleada migratoria de septiembre conocida como «Operación Midway Blitz», un agente del ICE disparó y mató a Silverio Villegas-González, de 38 años. Los agentes afirmaron que Villegas-González atropelló y arrastró a un agente con su coche, causándole lesiones graves, pero las imágenes de vídeo de la escena ponen en duda que ningún agente resultara atropellado; un agente declaró inmediatamente después del incidente que sus lesiones «no eran nada grave».

Cuando el agente del ICE Jonathan Ross disparó y mató a Good en enero, se trataba del noveno tiroteo en cuatro meses, todos ellos con personas en el interior de vehículos.

No todos los tiroteos quedaron grabados por las cámaras.

En diciembre, agentes del ICE dispararon contra un hombre de St. Paul, Juan Carlos Rodríguez Romero, cuando intentaba eludir la detención. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. publicó en X un comunicado en el que acusaba a Rodríguez Romero de embestir con su coche a varios agentes, afirmando que el agente había disparado en defensa propia, aunque las entrevistas con los agentes presentes en el lugar contradecían la versión oficial.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Rodríguez Romero de agredir a agentes federales, pero retiró los cargos seis meses después por falta de pruebas. No ha salido a la luz ningún vídeo del incidente.

El Gobierno federal rara vez ha investigado o sancionado a los agentes por los tiroteos, ni ha hecho públicos los nombres de los agentes implicados. (El ICE abrió investigaciones sobre dos agentes acusados de realizar declaraciones falsas después de que uno de ellos, Christian Castro, presuntamente disparara a Julio Sosa-Celis en el norte de Minneapolis en enero. Castro se enfrenta a cargos estatales).

«Cuando no hay medidas disciplinarias y no se exige rendir cuentas por hacer algo así, se convierte en una práctica y en una pauta», afirmó Alpert.

La familia de Salgado Araujo exige una investigación independiente sobre el tiroteo.