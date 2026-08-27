Dolly Parton, la mujer que logró unir a presidentes, creyentes y drag queens

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

Su estilo fue adoptado por la comunidad LGBTQ y se celebra en espectáculos de drag.

Protagonizó una comedia feminista.

Hablaba de su profunda fe y prestó su nombre a un parque temático para toda la familia en su estado natal de Tennessee.

Hizo todo esto sin ofender a nadie. Los aficionados a la música country, los fanáticos de la música pop, los republicanos, los demócratas, los presidentes, los líderes religiosos y las drag queens lamentaron sinceramente su fallecimiento este martes.

El presidente Donald Trump anunció después de su muerte que las banderas ondearían a media asta en señal de duelo por su fallecimiento, un honor que ha negado a quienes considera enemigos.

“Nunca ha habido nadie como ella, ni volverá a haberlo”, dijo Trump en un comunicado difundido en las redes sociales.

El expresidente Barack Obama pareció sorprendido cuando el entonces presentador de “Late Show”, Stephen Colbert, le preguntó en 2020 por qué no le concedió a Parton la Medalla Presidencial de la Libertad.

“Estoy sorprendido”, dijo Obama. “Fue un error”. Había dado por sentado que ella ya había sido distinguida con el máximo honor civil del país.

Parton se tomó el trabajo de intentar agradar a todo el mundo.

Cuando se informó erróneamente que había apoyado a Hillary Clinton frente a Trump en 2016, publicó una aclaración en las redes sociales en la que afirmó que, aunque apoyaba que hubiera una mujer en la Casa Blanca, eso no constituía un respaldo a Clinton.

“Intento no meterme en política, pero si lo hago, más me valdría presentarme yo misma, porque tengo el pelo para ello, es enorme, y siempre podrían venir bien más pechos en la contienda”, escribió, y añadió: “Pero, en serio, no he decidido por quién voy a votar, aunque, pase lo que pase, vamos a sufrir Cambios de Humor Presidenciales”.

Eso no significa que no tomara postura alguna. Cuando el acceso de las personas transgénero a los baños fue noticia en 2016, sugirió a CNN que la gente debería poder usar el baño donde se sintiera cómoda.

“Intento no dejarme atrapar demasiado por la controversia de las cosas”, dijo, y añadió: “Espero que todo el mundo tenga la oportunidad de ser quien es y lo que es”.

Pero luego añadió el tipo de ocurrencia franca tan propia de Dolly que atravesaba de lleno el debate.

“Solo sé que, si tengo que orinar, voy a orinar. No me importa dónde sea”.

Su popularidad era excepcional. Cuando la Universidad de Massachusetts y YouGov encuestaron en abril a 1.000 personas sobre sus opiniones acerca de una selección aleatoria de personajes de fama mundial, Parton obtuvo, con diferencia, el mayor índice neto de aprobación, con un +65 %, una cifra que incluía amplias mayorías tanto de progresistas como de conservadores.

La siguiente persona más popular de la lista fue Obama, con un +14 %. Trump estaba en terreno negativo, junto con el expresidente Joe Biden.

“Tengo tantos seguidores republicanos como demócratas”, dijo Parton a USA Today en 2020. “No quiero ofender a nadie; tengo derecho a guardarme mis opiniones”.

Ese tipo de agnosticismo político profesional, quizá en parte producto de tener su base en el corazón del país y de sus comienzos como artista country, podría parecer escapismo en el clima político actual. Pero también es cierto que gran parte del país, al igual que Parton, no habla de política todos los días.

Aportaba una sonrisa sincera y una risita contagiosa a cualquier conversación. Su música se centraba más en las canciones tristes, las baladas románticas y los duetos que vendían en los años 70 y 80. Hoy son los álbumes sobre rupturas los que acumulan reproducciones y atención.

“Jolene”, cantada desde la perspectiva de una narradora anónima cuyo hombre la dejaría por la más bella Jolene si pudiera, se percibe como una súplica y un lamento. Si otra artista que combinara el country y el pop abordara hoy un tema similar, podría sonar más como una canción de ataque.

Parton provenía de una época en la que la división no era necesaria para crear una audiencia. Y creó la audiencia más amplia posible.

“Dolly se crió en la iglesia de su abuelo. Conocía la Biblia. Y uno de sus versículos favoritos era: ‘No juzguéis, para que no seáis juzgados’”, dijo su biógrafa, Martha Ackmann, a NPR en 2025.

Parton vivía de acuerdo con ese principio, dijo Ackmann. El cabello voluminoso y el maquillaje pueden haber creado un personaje sobre el que otros proyectaban sus propias expectativas. Pero, en el fondo, dijo Ackmann, la palabra que mejor describía a Parton era “decencia”, es decir, “esa decencia inquebrantable que respeta a los demás y los trata con compasión y franqueza”.