El Capitolio acogerá por primera vez un altar para celebrar el Día de los Muertos

Los organizadores dicen que el primer “Altar de Muertos” honra tanto a los seres queridos fallecidos como a las contribuciones de los latinos

Por Simone Cazares-MPR

Es un viernes por la noche en la Casa Waite de Pillsbury United Communities en Minneapolis. La artista Mónica Vega está de pie sobre una pequeña mesa mostrando a otros latinos cómo hacer las tradicionales flores de cempasuchil de papel.

Mientras sigue los pasos, todos los ojos se fijan en sus manos mientras moldea el papel naranja brillante en una hermosa flor.

Este año, para el Día de los Muertos, habrá un “Altar de Muertos”, u ofrenda, en el Capitolio del Estado de Minnesota por primera vez. Incluirá las flores de cempasuchil que Vega y los miembros de la comunidad están haciendo, mezcladas con flores reales cultivadas localmente.

El Día de los Muertos es cuando los seres queridos que han fallecido vuelven a visitar y celebrar con los vivos. Muchos latinos crean ofrendas en sus casas o centros comunitarios que incluyen comida y bebida, fotos de los seres queridos, papel picado -un papel decorativo con intrincados diseños recortados- e incienso.

También incluye las flores de cempasuchil -que tradicionalmente se conocen como la flor de los muertos-, cuyo aroma almizclado ayuda a guiar a las almas de vuelta a casa.

Las artistas Mónica Vega y Flor Soto están diseñando la ofrenda, que representará las tradiciones culturales de las comunidades mexicanas y latinas en Minnesota.

Los organizadores esperan que cree un espacio para recordar a los que han perdido la vida en los últimos años a causa del COVID-19, la brutalidad policial y la violencia armada. También recordarán a los inmigrantes que perdieron la vida en la frontera entre Estados Unidos y México.

Para Vega, la creación de ofrendas es una tradición muy cercana a su corazón. Cuando era una joven adolescente, su padre falleció y ella creó su primer altar para mantener viva su memoria.

“La celebración del Día de los Muertos ha estado en mi familia desde que tengo uso de razón. Mi mamá perdió un bebé y papá, en una forma de seguir recordando a ese bebé decidió hacer un altar en casa cada año para recordarlo. Cuando falleció, realmente necesitaba una manera de sanar. Fue muy duro a esa edad, perder a tu padre”, dijo Vega. “Creamos los altares en casa, pero una vez que me casé y tuve a mis hijos dije: ‘¿Sabes qué? Debería continuar con la tradición, así que de esta manera hago que mis hijos sepan del abuelo'”.

Ahora, crear ofrendas se ha convertido en el oficio de Vega.

El altar del Capitolio del Estado es sólo uno de los muchos que ha diseñado en hogares, centros comunitarios y organizaciones culturales de todo Minnesota. Para Vega, es importante investigar y aprender más sobre la historia para poder transmitirla a la siguiente generación de latinos en Minnesota.

Dice que reconoce que crear el primer Altar de Muertos en el Capitolio del Estado es una gran responsabilidad para su comunidad.

El primero de su tipo en cualquier edificio gubernamental de Minnesota

La idea de la ofrenda fue de Carmen Maya Johnson-Ortiz. Ella dirige (Neo) Muralismos de México, una organización artística comunitaria mexicana y latina con sede en Minnesota, con su hermano Aaron Johnson-Ortiz.

Johnson-Ortiz recuerda haber preguntado a su hermano si había habido alguna vez un altar en el Capitolio. Cuando se dieron cuenta de que nunca había habido uno en ninguna organización gubernamental de Minnesota, supieron que era el momento de organizar uno para su comunidad.

“Soy mexicano-americano, así que puedo ir de un lado a otro. Pero conozco a mucha gente que se muda aquí y que, ya sabes, no pueden volver a su país, y echan de menos todas las cosas que, ya sabes, les recuerdan a su familia, a su pueblo, a su tradición”, reflexionó Johnson-Ortiz. “Creo que es importante que las hagamos aquí, para que podamos sentir que somos parte de esta comunidad y no sólo en una tierra diferente donde nuestras tradiciones no importan”.

Carmen Maya y Aaron Johnson-Ortiz propusieron la idea al Consejo de Asuntos Latinos de Minnesota. Katya Zepeda es la Directora Legislativa y Política de Educación del Consejo y coordinó el trabajo de los artistas y organizadores con el Capitolio.

Zepeda dice que espera que tener una ofrenda en el Capitolio muestre el valor de la tradición, traiga la curación del dolor que los miembros de la comunidad han estado experimentando, y cree un espacio visible para que se reúnan.

“Hemos tenido pérdida de empleos, hemos tenido pérdida de vidas, hemos lidiado con la brutalidad policial en nuestra comunidad también, muchas vidas perdidas en la frontera”. dijo Zepeda. “Todo eso se empieza a embotellar y tener un lugar donde se pueda recordar y sentir que, de acuerdo, no estás solo”.

Aunque el Altar de Muertos no está relacionado con la próxima temporada electoral, Zepeda dice que espera que sirva como un importante recordatorio para que los funcionarios electos reconozcan a la comunidad latina de Minnesota.

“Nuestros problemas van a seguir estando ahí. Así que es un recordatorio, creo, para que nuestros políticos, nuestra legislación y nuestra comunidad recuerden que estamos aquí, que somos una gran parte de Minnesota, de la historia y que nuestros problemas deben ser tenidos en cuenta mientras construimos Minnesota”, dijo Zepeda.

Lo has hecho con el corazón

De vuelta al taller, la pila de flores de cempasuchil crece mientras la artista Mónica Vega se sienta alrededor de una mesa con otros latinos.

A medida que avanza la noche, los miembros de la comunidad intercambian historias sobre la historia familiar, las tradiciones culturales y los acontecimientos de la comunidad. Ver a otros latinos hacer las flores de cempasuchil alegra a Vega. Espera que los visitantes salgan a ver el Altar de Muertos, y anima a otros latinos a explorar la tradición a su manera.

“A veces no tenemos suficiente dinero para comprar todo. Si tienes una foto, si tienes un vaso de agua, si tienes cualquier tipo de pan -no hace falta que sea un pan especial para el Día de los Muertos- si sólo tienes fruta. Lo que tengas, así lo empiezas”, dijo Vega. “Por favor, no pienses que si no sigues esas reglas, tus familiares no vendrán a visitarte porque eso es mentira. Definitivamente vendrán a visitarte porque lo hiciste de corazón”.

El Altar de Muertos en el Capitolio del Estado de Minnesota se inaugurará el martes 1 de noviembre y estará disponible para que el público lo vea hasta el 12 de noviembre. Se anima a los visitantes a traer fotos de sus seres queridos para honrarlos.