El “Lake Street Taco Tour” brinda apoyo a los negocios locales

Por: Matt Mikus

Artículo de MPR

Una lluvia ligera no impidió que los amantes de los tacos acudieran a Lake Street el sábado.

A primera hora de la tarde, la gente se reunió en el Mercado Central para disfrutar de música local, arte y un concurso de comer tacos.

Después de las 4 p. m., la fiesta se trasladó a El Nuevo Campo para disfrutar de juegos, talleres de marionetas y una carrera de 5K.

A lo largo del recorrido, los asistentes pudieron visitar hasta 30 taquerías diferentes en Lake Street y recolectar sellos para tener la oportunidad de ganar un premio al final del mes.

Rob y Stephanie Liebhart formaban parte de la multitud. Rob incluso participó en el concurso de comer tacos, aunque no logró terminar entre los tres primeros.

“Hemos hecho el recorrido de tacos varias veces. Hemos vivido en Lake Street por unos 10 años”, dijo.

El ambiente en general era festivo, pero los asistentes aún sentían el impacto de la Operación Metro Surge —cuando agentes de ICE llevaron a cabo una agresiva operación de control migratorio en Minnesota el invierno pasado—.

Este año, el evento se enfoca en promover la solidaridad con la comunidad empresarial.

“Siempre digo que se necesita que todos nos unamos para que puedan seguir adelante, y si queremos que sigan aquí el próximo mes, realmente tenemos que ser conscientes de cómo gastamos nuestro dinero y comprar en nuestras tiendas locales”, dijo a MPR ZoeAna Martínez, gerente principal de participación comunitaria del Consejo de Lake Street.

El evento ha sido un clásico para la comunidad, pero tras la pandemia de COVID-19 y los disturbios civiles que siguieron al asesinato de George Floyd, se suspendió temporalmente, aunque regresó este año.

Luego, tras la intensificación de la “Operación Metro”, algunos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas de manera temporal o permanente, ya que Lake Street y las comunidades aledañas fueron blanco de las políticas migratorias de la administración de Trump.

“Nuestros emprendedores son muy resilientes”, dijo Martínez. “[Ellos] siguen enfrentando obstáculos año tras año. [Siguen] buscando formas de dar un giro a sus negocios y adaptarse”.

“Son familias que viven aquí, que han venido a labrarse un futuro y mantener a sus familias, y muchas veces lo hacen a través del emprendimiento”.

Entre las paradas se incluyeron Marsu Pizzeria y Taquería, a unas cuantas puertas del Mercado Central. Luis Martínez es el dueño de Marsu. El recorrido lo mantuvo ocupado todo el día, con una fila de personas que llegaba hasta la puerta.

“Me gusta esta promoción del Taco Tour. Me gusta que toda esta gente nueva pruebe los tacos en Lake Street”, dijo Luis Martínez.

Durante la “Operación Metro Surge”, señaló Martínez, los habitantes de Minnesota apoyaron a negocios como el suyo.

Dijo que está tratando de mantener sus precios bajos el mayor tiempo posible. Sin embargo, sigue enfrentando los mismos desafíos que cualquier otro dueño de una pequeña empresa: el aumento de los costos de los insumos, los aranceles y los precios del combustible.

De vuelta en el Mercado Central, Rob y Stephanie Liebhart dijeron que les encantaría ver aún más apoyo para los negocios y restaurantes de propiedad de inmigrantes que ofrecen cocina auténtica.

“No sé si hay alguna forma de hacer un recorrido de falafel y de pita y destacar los restaurantes de estilo mediooriental”, dijo Rob.

“Creo que solían tener un recorrido de dumplings”, agregó Stephanie. “Solían hacerlo. Pero ya no lo han hecho desde hace unos años”.

Sin embargo, para estos negocios locales, lo que marca la diferencia se reduce a si la comunidad sigue regresando para disfrutar de más.