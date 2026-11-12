El Partido Republicano decide intensificar la lucha como respuesta a la derrota en las elecciones intermedias

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Los republicanos han optado por una solución poco convencional para la contundente derrota que los votantes le propinaron al presidente Donald Trump en las elecciones intermedias: más trumpismo.

El grupo parlamentario republicano de la Cámara de Representantes eligió el martes al combativo representante de Ohio, Jim Jordan, para liderar su minoría el próximo año, días después de que el presidente ascendiera a Stephen Miller, el agitador del lema “Estados Unidos primero”, para que se desempeñara como secretario general de la Casa Blanca.

Y la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que pronto se quedará extinguida, surgió del luto por la debacle electoral para salvar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miembro más afín a Trump del gabinete del presidente, del juicio político.

Estas acciones distan mucho de ser las de un partido que busca redimirse de las contundentes derrotas nacionales, incluso en territorios tradicionalmente republicanos.

Más bien, la rebeldía del Partido Republicano parece inspirar el veredicto del presidente saliente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el lunes: “Los votantes tomaron la decisión equivocada”.

Aparte de Trump, no hay una pareja más combativa en la política de MAGA que Jordan y Miller.

Jordan es un estratega implacable y provocador, quizás incluso más eficaz en la oposición que en el Gobierno, que ha desatado el caos en numerosas audiencias del Congreso con su brusca expulsión de testigos. Será la primera línea de defensa de Trump cuando la ofensiva demócrata de investigación se ponga en marcha el próximo año.

Miller es la personificación del nacionalismo más puro en la base de Trump y exprimirá hasta el último segundo de los dos años que le quedan a su jefe en el poder.

Su ascenso al poder envía una clara señal de que no habrá arrepentimiento ni retrocesos en el Partido Republicano de Trump solo porque los votantes rechazaron la semana pasada múltiples aspectos de las políticas, el desempeño y la personalidad de Trump.

Este no es un partido que busca reinventarse. Quiere pelear.

Por qué Trump no cambiará de rumbo

Un observador externo podría haber esperado una mayor reflexión por parte de Trump y su equipo tras el derrumbe de su “muro rojo” y la pérdida de la Cámara de Representantes y el Senado a manos de los demócratas.

Sin duda, el partido necesita atraer a un público más amplio si quiere revertir estas pérdidas y tener alguna posibilidad de recuperar el Congreso y conservar la Casa Blanca en 2028.

Pero las revoluciones rara vez se vuelven más moderadas. Y tras haber perdido el apoyo del centro político, es posible que Trump ahora solo cuente con sus seguidores más fieles.

El martes quedó patente el fuerte control que aún conserva dentro de su partido, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes se unieron sorprendentemente para frustrar el intento del disidente republicano Thomas Massie de destituir a Hegseth.

Salvar el puesto de Hegseth puede parecer un insulto para los votantes: él es el principal planificador y promotor de la guerra contra Irán, que incluso muchos votantes republicanos detestan.

Pero la votación supuso un estímulo moral para los republicanos de la Cámara de Representantes una semana después de una noche electoral devastadora, y fue celebrada con entusiasmo por Trump en las redes sociales.

Sin embargo, las enormes mayorías demócratas entrantes implican que probablemente se trató de una victoria de última hora de un ejército ya derrotado. “Esto no es el final, es solo el principio”, declaró el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries , quien está a punto de convertirse en presidente de la Cámara el próximo año.

Cómo una coalición republicana más reducida podría, paradójicamente, reforzar el control de Trump

La magnitud de la victoria de los demócratas en las elecciones intermedias —cuentan con 54 escaños en el Senado, con dos aún por definir, y 256 escaños hasta el momento en la Cámara de Representantes— significa que los republicanos tienen una tarea titánica para recuperar el poder en 2028.

Por lo tanto, dos años de Trump insistiendo en un enfoque que los votantes ya detestan parece una mala estrategia.

Pero el nuevo Partido Republicano refleja el ADN de un presidente que ha dedicado toda su vida a responder a cada derrota intensificando la lucha, a menudo en términos más extremos.

Y el Partido Republicano de Trump dejó de escuchar hace mucho tiempo a analistas, moderados y líderes del establishment sobre sus próximos pasos más acertados.

Tras las elecciones de 2012, el partido encargó un análisis exhaustivo de por qué su candidato, Mitt Romney, no logró impedir la reelección del presidente Barack Obama. El estudio concluyó que la formación conservadora necesitaba ampliar su base para atraer a un electorado más diverso, compuesto por personas no blancas, jóvenes y mujeres, para así recuperar la Casa Blanca.

Pero sucedió lo contrario: Trump llegó con su imparable maquinaria populista, nacionalista y antiinmigración, y arrasó en una contienda que transformó al tradicional Partido Republicano a su imagen y semejanza.

El ascenso de Jordan y Miller tras el desastre electoral de 2026 representa una versión actualizada de este giro hacia la base de Trump.

La victoria de Jordan también refleja la dinámica política. La aplastante derrota demócrata de la semana pasada arrasó con los republicanos más moderados en los distritos electorales indecisos.

Los que sobrevivieron provienen de los distritos más conservadores y, por lo tanto, son más conservadores y más partidarios de Trump. El presidente podría tener un control aún mayor sobre un Partido Republicano más reducido.

Los demócratas se enfrentarán a un escenario opuesto en el nuevo Congreso tras haber ganado en zonas que durante mucho tiempo se consideraron inalcanzables para su partido.

Su espectro ideológico es ahora mucho más amplio: los senadores de estados conservadores como Texas, Kansas y Carolina del Sur pondrán de manifiesto las divisiones internas entre los demócratas centristas y los progresistas de bastiones liberales.

Un enfrentamiento inmigratorio lo explica todo

La negativa de la base republicana a moderar su postura, a pesar de la contundente derrota en las elecciones, queda patente en la intensa polémica sobre inmigración, después de que Trump insinuara en una entrevista con el programa “60 Minutes” un posible acuerdo sobre la reforma inmigratoria con el nuevo Congreso demócrata.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sugirió entonces que dicho acuerdo podría implicar la residencia legal permanente para los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, los llamados “Dreamers”.

La explosión de actividad en las redes sociales de MAGA planteó la posibilidad de que Trump estuviera traicionando a sus seguidores más leales.

Es posible que la mayoría de los estadounidenses se hayan rebelado contra las drásticas medidas contra la inmigración que, según declaró a CBS, podrían haber ido demasiado lejos. Pero su base no quiere dar marcha atrás.

La presentadora de Fox News Laura Ingraham advirtió el lunes en su programa sobre los peligros de la “amnistía” en un segmento titulado “Lecciones equivocadas”. El martes por la noche, Mullin apareció en su programa para insistir en que nada había cambiado en la política de inmigración y deportación.

En realidad, siempre fue poco realista que un partido aún controlado por Trump rectificara su rumbo tras las elecciones. El debate sobre el posible reposicionamiento del Partido Republicano en la era post-Trump es mejor dejarlo en manos de quienes podrían liderarlo.

Los primeros indicios de ese proceso se pudieron observar la semana pasada en las reacciones a la aplastante derrota republicana del vicepresidente J. D. Vance, quien repudió la guerra, y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien advirtió sobre una posible década de daños políticos.

Pero por ahora, el espectáculo de Trump, Miller, Jordan y Hegseth se prepara para su última temporada. Eso significa que 2027 será un año turbulento en Washington.