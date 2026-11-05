Trump reacciona a las derrotas republicanas y se niega a asumir la culpa

Por Kevin Liptak

Articulo por CNN

Para cuando se proyectó que la Cámara de Representantes y el Senado quedaban en manos de los demócratas este martes, entre miembros de ambos partidos se formaba un consenso: los votantes habían rechazado la gestión del presidente Donald Trump, quien se enfrenta una realidad política radicalmente distinta durante el resto de su mandato.

Trump, sin embargo, lo ve de una manera muy diferente.

“Pero no lo veo como un golpe contra mí”, declaró Trump a Fox News en u

Trump insistió en que los sorprendentes resultados en gran parte de Estados Unidos no se debieron principalmente a la guerra con Irán que inició hace ocho meses —dijo al Wall Street Journal que eso fue solo una “parte” del asunto—, ni a los aranceles que elevaron los precios, ni a su obsesión con temas ajenos a las preocupaciones de los votantes.

La culpa fue de los candidatos, argumentó, con la ayuda de una cobertura favorable a los demócratas en el que alguna vez fue su canal favorito, Fox News.

Los resultados fueron solo una “pequeña sorpresa”, diría más tarde a ese canal. Los vientos de la historia siempre estuvieron en su contra, había advertido durante mucho tiempo. No mencionó que él mismo había elegido a muchos de los candidatos.

“Pensé que les iría mejor”, comentó a Fox, refiriéndose a los republicanos en tercera persona en lugar de como el partido que actualmente lidera. Más tarde, atribuyó las derrotas a un “clima en el ambiente”.

Este martes por la noche también insistió en que su agenda de Gobierno seguiría adelante al mismo ritmo, pese a las condiciones políticas drásticamente alteradas en Washington.

Los resultados electorales fueron el punto final de una larga y a menudo frustrante temporada de campaña para Trump, que pasó la mayor parte del último mes volando a bordo del Air Force One hacia estados republicanos con la tarea de alentar a sus seguidores a “hacer de cuenta que yo estoy en la boleta”.

La apuesta no funcionó, pero Trump no vio la falla en su propio desempeño sino en el de las personas a las que intentaba ayudar.

“Simplemente no inspiraron a la gente a salir a votar”, declaró a Fox. “Y yo no estaba en la boleta. Si yo hubiera estado en la boleta, habrían salido”.

Muchos de los candidatos que perdieron el martes, entre ellos Darline Graham en Carolina del Sur, Ken Paxton en Texas, Michael Whatley en Carolina del Norte y Mike Collins en Georgia, fueron elegidos personalmente por Trump, en algunos casos pese a las objeciones de otros republicanos.

No lo mencionó mientras se lamentaba de la incapacidad de los candidatos para convertir su apoyo en votos.

“No tenía opción”, comentó sobre la decisión de apoyar a Ken Paxton, el candidato envuelto en escándalos en Texas al que respaldó en lugar del senador en funciones John Cornyn. “Cuando no estaba de moda, me besó el trasero”.

La intensidad con la que Trump quería culpar a los candidatos de su partido parecía variar minuto a minuto.

“¡Me voy a convertir en un Comentarista Político, tanto bueno como malo, sobre las razones por las que estos Candidatos ganaron y perdieron!”, escribió de forma inquietante en Truth Social pocos minutos antes de la medianoche.

Su primer blanco fue el gobernador de Texas, Greg Abbott, el republicano en funciones que perdió la reelección frente a la demócrata Gina Hinojosa. Trump lo calificó de

Pero en una entrevista telefónica con Politico casi al mismo tiempo, insistió en que no le interesaba repartir culpas.

“No quiero culpar a nadie”, indicó. “Solo quiero decir, ya sabes, que fue un período muy interesante. Lo observé con gran interés, aprendí de ello”.

Trump sonó más conciliador con los demócratas, de quienes ahora dependerá si quiere aprobar cualquier cosa en el Congreso. Hizo promesas similares después de que los republicanos perdieran la Cámara en las elecciones intermedias de 2018, pero los ofrecimientos de bipartidismo no se concretaron.

“Sabes, tengo muchos amigos que son demócratas. Lo creas o no, ya hablé con algunos de ellos”, afirmó, sin nombrarlos.

Habló vagamente de intentar encontrar áreas de acuerdo, pero insistió en que no se arrepentía del tema al que muchos republicanos más culpan por los males del partido: la guerra con Irán.

“No pienso en eso. Hice lo correcto”, respondió al Wall Street Journal cuando le preguntaron si se arrepentía de la guerra. “Lo volvería a hacer”.