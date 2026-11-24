La nueva unidad de trabajo contra pandillas debería recordarnos a la infame Fuerza de Ataque de Pandillas Metropolitanas

Golpes, robos, pruebas mal manejadas y grandes pagos

Por: Randy Furst

Artículo de MN Reformer

Recientemente, las autoridades estatales y locales anunciaron un esfuerzo coordinado para combatir la violencia de bandas, especialmente entre grupos de jóvenes somalíes estadounidenses.

Esperemos que hayan aprendido del fiasco conocido como la Metro Gang Strike Force, una unidad multijurisdiccional que fue abruptamente cerrada en 2009 tras una serie de escándalos, incluyendo golpes, robos y pruebas mal manejadas. Sin embargo, no me han tranquilizado los comentarios recientes de los líderes de las fuerzas del orden.

La nueva iniciativa propone recopilar y compartir información de inteligencia a través del Centro de Inteligencia Criminal y de Armas de Fuego del estado, dirigido por la Oficina de Detención Criminal de Minnesota, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La información se compartirá entre decenas de agencias, asignando cada caso a una agencia participante, según el superintendente de BCA, Drew Evans.

A diferencia de la Metro Gang Strike Force, que era una unidad independiente compuesta por agentes de agencias policiales de las Twin Cities, la nueva iniciativa parece estar coordinada pero descentralizada, al menos por ahora. Sin embargo, el anuncio dejó sin respuesta preguntas sobre supervisión y rendición de cuentas.

La nueva iniciativa está dirigida, en parte, a jóvenes somalíes estadounidenses a quienes las autoridades han calificado como miembros de bandas. “La violencia de bandas y grupos somalí-estadounidenses es un problema, y no la comunidad somalí”, dijo Evans.

Ni un solo agente o funcionario somalí estadounidense habló en la rueda de prensa. Su ausencia fue llamativa, dado que agentes de policía somalí estadounidenses se habían reunido con miembros de la comunidad aproximadamente al mismo tiempo para hablar sobre violencia juvenil, prevención y los peligros de los estereotipos raciales. Sus voces deberían haber formado parte del anuncio.

La historia de la Metro Gang Strike Force muestra por qué esas voces importan. Uno de los peores delitos de la unidad fue el ataque a personas de color, especialmente jóvenes negros y latinos, a menudo sin causa probable. Los miembros de la Fuerza de Ataque confiscaban propiedades sin justificación, a menudo sin efectuar detenciones. Algunos agentes se llevaron la propiedad a casa para uso personal, incluso conduciendo coches que habían confiscado. Si eras una persona joven de color, eras sospechoso.

¿Qué salvaguardas protegerán los derechos civiles de los somalíes estadounidenses y otras comunidades de color bajo esta última iniciativa anti-pandillas?

Dado el historial de mala conducta de la Fuerza de Ataque de Pandillas Metropolitanas, la pregunta exige una respuesta.

Sin embargo, los agentes de la ley no ofrecieron ninguna explicación sobre cómo evitarían abusos similares.

Para evitar repetir esa historia, cada agente y funcionario implicado en el nuevo programa debería recibir una formación intensiva sobre las protecciones de los derechos civiles y las prácticas racistas que se convirtieron en un sello distintivo de la Fuerza de Ataque de Pandillas Metropolitanas. Sin embargo, la formación debe estar respaldada por una supervisión y rendición de cuentas significativas.

Evans, de la BCA, anunció que un abogado de la oficina del fiscal general de Minnesota actuaría como asesor en el nuevo esfuerzo coordinado contra las bandas. Pero un asesor por sí solo es insuficiente. La Fuerza de Ataque contra Pandillas Metropolitana operó sin supervisión legal adecuada, incluyendo un fiscal designado responsable de revisar las operaciones diarias de la Fuerza de Asalto. Para evitar abusos similares, la nueva iniciativa necesita un abogado con autoridad significativa de supervisión, que revise activamente los casos y proteja los derechos de quienes están bajo escrutinio.

La situación se pusió tan mal que, tras la disolución de la Fuerza de Ataque, el Fideicomiso de Seguros de Ciudades de Minnesota pagó 3 millones de dólares para resolver reclamaciones derivadas de la mala conducta de los agentes. Un jefe especial designado por un juez federal supervisaba los pagos a las víctimas. Cuando terminó, la Fuerza de Ataque había pasado por una revisión especial por parte del Auditor Legislativo de Minnesota y una investigación independiente, encargada por el comisionado de seguridad pública del estado. Los legisladores también examinaron la unidad durante las audiencias tras su desmantelamiento.

Igualmente preocupante en el anuncio de la semana pasada fue el énfasis en coordinar una ofensiva policial, con poca discusión sobre la prevención. Las pandillas no surgen de la nada. Los jóvenes necesitan mentoría culturalmente sensible, apoyo familiar y alternativas significativas a la violencia. En lugar de depender principalmente de la aplicación de la ley, las autoridades deberían desarrollar una estrategia más amplia que aborde las condiciones que contribuyen a la violencia juvenil. Un enfoque policial por sí solo no va a resolver estos problemas.

Luego está el elefante en la habitación: las fuerzas del orden federales. Las mismas autoridades de la Fiscalía de Estados Unidos y del FBI que se han unido al esfuerzo para combatir la violencia de bandas, incluidos tiroteos que involucran a jóvenes somalíes estadounidenses, no han logrado proporcionar una cooperación significativa con las investigaciones estatales sobre los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti.

Los jóvenes somalíes estadounidenses tendrían razón en ver un doble rasero: 46 agencias policiales movilizándose para investigar la violencia que las autoridades afirman fue perpetrada por “bandas somalíes”, mientras que las autoridades federales han obstaculizado las investigaciones sobre los asesinatos de Good y Pretti, protegiendo a los agentes federales de la persecución judicial.

Tampoco podemos ignorar el clima político que rodea a la iniciativa anti-pandillas. El presidente Donald Trump ha dirigido repetidamente a los somalíes estadounidenses con una retórica incendiaria y racista, apoyada por otros políticos, incluido el representante federal de Minnesota Tom Emmer, el líder de la mayoría en la Cámara. Esa retórica socava la confianza de la comunidad en los motivos de las fuerzas del orden.

Detrás de Evans en la rueda de prensa estaba una figura conocida: Bob Fletcher, sheriff del condado de Ramsey. Fletcher fue destituido en 2010 en medio de críticas por su supervisión de la Fuerza de Ataque de Pandillas Metropolitanas. La Oficina del Sheriff del Condado de Ramsey actuó como agente fiscal de la unidad, aunque Fletcher nunca fue implicado en actos indebidos. Sostuvo que no tuvo ninguna implicación. Sin embargo, las dudas sobre su supervisión persistieron a medida que se desarrollaban los escándalos. Ahora, está de vuelta en una rueda de prensa para discutir otra iniciativa coordinada contra las bandas.

Este último esfuerzo contra las bandas está siendo supervisado por la BCA, una agencia estatal dentro del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota. Pero la supervisión no puede detenerse ahí. El gobernador, el fiscal general y la Legislatura de Minnesota deben vigilar de cerca esta iniciativa, impulsar un enfoque más amplio que incluya la prevención de la violencia y estar dispuestos a intervenir si es necesario.

Los medios de comunicación también deben mantenerse vigilantes. Minnesota necesita una respuesta eficaz ante la violencia armada, pero basada en la rendición de cuentas, la confianza comunitaria y el respeto por los derechos civiles.

Nuestro estado no puede permitirse otro escándalo de la Fuerza de Ataque de Pandillas Metropolitanas.