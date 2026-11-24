Un año después, la clínica de Minneapolis sitúa a la comunidad en el centro de la atención sanitaria

Por: Erica Zurek

Artículo de MPR

Pero el primer año también presentó desafíos, incluyendo un aumento del miedo dentro de las comunidades inmigrantes, pacientes perdiendo su seguro médico y una necesidad creciente de encontrar nuevas formas de prestar atención.

Durante la Operación Metro Surge, un periodo de mayor control migratorio, la clínica organizó a más de 150 clínicos voluntarios para realizar visitas domiciliarias a pacientes que temían salir de casa. También amplió los programas para madres y pacientes que gestionan enfermedades crónicas.

Maalimisaq, enfermera especialista y fundadora y directora ejecutiva de la clínica, habló sobre el primer año de la clínica, los efectos duraderos de la aplicación de la ley migratoria en los pacientes y sus planes de futuro.

Esta entrevista ha sido editada por razones de extensión y claridad.

Ha pasado poco más de un año desde que abriste la Inspire Change Clinic. ¿Cómo ha sido el primer año?

Ha sido un gran año. Ha sido un reto, divertido y un año de crecimiento.

Nuestro objetivo era atender a 100 pacientes en el primer año, y hemos superado esa cifra.

También tuvimos que cambiar de rumbo y encontrar diferentes formas de prestar atención. Empezamos a hacer visitas a domicilio cuando la gente no podía acudir a la clínica. Ampliamos nuestro Círculo de Maternidad y añadimos sesiones de grupo de atención crónica para personas que estaban perdiendo su seguro médico.

Quería que las personas con enfermedades crónicas tuvieran un lugar donde pudieran conectar con un profesional, hacerse análisis de laboratorio y aprender juntos sobre cambios en el estilo de vida. Hablamos sobre el ejercicio y la nutrición, pero también sobre cómo incorporar elecciones saludables en los alimentos que la gente ya ama.

Tu primer año coincidió con una época difícil para las comunidades inmigrantes en Minnesota. ¿Cuándo notaste por primera vez que las cosas estaban cambiando y cómo respondiste?

Hacia finales de noviembre, sentí que la comunidad empezó a notar el peso de todo lo que estaba pasando.

Al principio, se trataba de la deshumanización de la comunidad somalí. Luego se convirtió en la llegada de todos los inmigrantes y la aplicación de la ley de inmigración aquí.

Muchos miembros de la comunidad sabían que algo iba a pasar antes incluso de que las grandes organizaciones lo sintieran o lo vieran. La gente estaba preocupada por cuántos agentes de inmigración iban a venir, quiénes se verían afectados y si la gente se sentiría segura en sus propios hogares, y mucho menos en salir de sus hogares.

Recibimos una llamada de otro profesional, que ejerce en otro sitio y que estaba preocupado por un paciente y quería concertar una visita domiciliaria. Empezamos a tener conversaciones sobre cómo podíamos ayudar. No teníamos un plan perfecto porque pensábamos que quizá duraría una semana. Luego pasó de una semana a cuatro meses.

Al final, recibimos 826 llamadas de respuesta rápida durante la Operación Metro Surge. Eso incluyó la entrega de medicamentos, análisis de sangre, transporte de personas hacia y desde la quimioterapia y el control de las madres después de que tuvieran bebés y experimentaran síntomas de depresión posparto.

Tuvimos más de 150 médicos que hicieron voluntariado con nosotros. También llevábamos comida a las familias porque los niños no iban a la escuela, y para muchas familias, la escuela es donde los niños desayunan y almorzan. Los padres no salían de casa y no había nada en la nevera.

Así que, siempre que hacíamos una visita domiciliaria, llevábamos algún tipo de comida, lo que encontrábamos o las donaciones que recibíamos.

Nos conectamos con escuelas, trabajadores sociales y otros miembros de la comunidad. Establecimos una línea de ayuda y Signal se convirtió en una forma popular para que los voluntarios se comunicaran. También hubo un gran proceso de selección. Todo el mundo tenía que pasar por él, y teníamos una forma específica de hacer las visitas domiciliarias. No usábamos GPS para llegar a los lugares porque queríamos asegurarnos de no hacer daño a las personas a las que intentábamos ayudar.

¿Qué te enseñó esta experiencia sobre el sistema sanitario?

Nos dimos cuenta de que la gente no sabía cómo usar MyChart ni siquiera cómo configurarlo. Queríamos que la gente recibiera atención de sus propios médicos, pero si alguien no sabe cómo usar la tecnología, ¿cómo contacta con su proveedor si no puede salir de casa?

Eso es algo en lo que las organizaciones sanitarias deben pensar. La próxima vez que creemos algo, ¿cómo podemos hacerlo con la comunidad en el centro de esas decisiones? ¿Cómo nos aseguramos de que sea lo suficientemente flexible para atender a la gente donde esté?

Muchas organizaciones decían que los pacientes no se presentaban. Pero no acudían porque no querían. No acudían porque había un miedo que les impedía hacerlo, y no habíamos encontrado la manera de ofrecerles la atención que necesitaban.

Por primera vez en mi vida adulta, siempre me sentí segura en el país que llamo hogar. Pero ahora, el miedo a saber que me pueden quitar en cualquier momento es algo que nunca entenderé.

Me hizo darme cuenta de lo importante que es crear sistemas sanitarios con la comunidad en el centro.

¿Están volviendo los pacientes a la clínica?

Sí. En abril, tuvimos unos 300 nuevos pacientes inscritos. Habían oído hablar del trabajo que habíamos hecho, o habíamos ayudado a alguien de su familia, y querían venir a un lugar donde sus familias estuvieran centradas.

Pero todavía hay personas que no acuden o que intentan averiguar qué hacer porque han perdido su seguro médico. Algunos han perdido su empleo o han vuelto a trabajar con salarios más bajos. Otros, que fueron detenidos injustamente, ahora necesitan servicios sanitarios y de salud mental.

Estamos intentando encontrar diferentes formas de prestar atención, como ofrecer una membresía mensual de 30 dólares para servicios básicos y una opción de pago único de unos 180 dólares para análisis, renovaciones de medicación y orientación de alguien como un nutricionista.

También estamos trabajando con socios para ayudar a cubrir parte de esos costes. La realidad es que 30 dólares ni siquiera cubren el coste de algunos de los laboratorios.

Ojalá más organizaciones sanitarias pensaran en el impacto humano en lugar de solo en el impacto financiero. Pero también entiendo lo que se siente al dirigir una clínica y querer pagar tus facturas. Es un equilibrio.

¿Cuáles son tus planes para ampliar la clínica?

Estamos buscando contratar a más proveedores y a otra enfermera titulada.

También esperamos convertirnos en un centro de salud con certificación federal en 2027. Eso nos permitiría crecer mucho más rápido y hacer mucho más.

Estamos planeando incorporar servicios dentales y de salud mental en el lugar. Otro objetivo es recuperar nuestro programa Pathway to Medicine y trabajar con médicos formados internacionalmente que estén pasando por el proceso de obtener la licencia en Estados Unidos. Podríamos formarles en interpretación médica y salvar brechas lingüísticas y culturales en la atención sanitaria, especialmente en situaciones que involucren bebés en la UCI neonatal o en cuidados al final de la vida.

Has hablado de ser un puente entre los miembros de la comunidad y las organizaciones sanitarias más grandes. ¿Cómo se ve eso en la práctica?

Hemos ayudado a realizar más de 30 cambios de sistema en otras organizaciones compartiendo información y reuniéndonos con líderes.

Para nuestro Círculo de Maternidad y los grupos de cuidados crónicos, invitamos a líderes sanitarios a ofrecer educación y aprender de la comunidad. Luego les pedimos que realicen al menos un cambio en su propia organización.

Un ejemplo es cómo los profesionales se comunican con los pacientes. Si alguien ha tomado un tiempo libre del trabajo y ha viajado en autobús a una cita sintiéndose asustado o teniendo dificultades con una barrera lingüística, esos primeros 15 segundos importan. Animamos a los profesionales a reconocer a los pacientes y agradecerles por estar presentes antes de iniciar sesión inmediatamente en el ordenador.

También colaboramos con organizaciones en conversaciones culturalmente informadas sobre vacunas y cuidados al final de la vida.

Has realizado un trabajo extenso sobre la reticencia a vacunarse, especialmente en la comunidad somalí. ¿Qué has aprendido al hablar con familias?

Se trata de confianza.

En nuestro Círculo de Maternidad, solo el 12 por ciento de los niños había recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola al inicio del programa. Al final, el 89 por ciento la había recibido.

Esto ocurrió porque nos tomamos el tiempo para entender de dónde venía el miedo.

Algunas familias han sido objeto de desinformación. No puedes simplemente decirle a alguien que sus preocupaciones han sido desacreditadas. Si alguien no entiende la investigación y cómo funciona, necesitas explicar las cosas de una forma real con la que pueda conectarse.

Pienso en una madre que vino a nuestro grupo durante un año y me hizo cientos de preguntas sobre vacunas. Estaba muy reticente. Entonces, un día, entró en nuestra clínica con sus cinco hijos. Todos ellos se vacunaron, y ella también.

Eso me mostró la importancia de construir confianza, dar tiempo a la gente para hacer preguntas y crear un lugar donde confíen en quienes proporcionan las respuestas.

Queremos empoderar a las familias con información en lugar de hacerlas sentir juzgadas.

Ha pasado un año. ¿Qué es lo que más esperas del futuro?

Estoy emocionada por dejar atrás este año. Estoy emocionada de organizar de nuevo el Día de Acción de Gracias en mi casa.

También estoy entusiasmada con todo lo que estamos planeando en Inspire Change. Creo de verdad en el trabajo que se está haciendo aquí. Es un modelo diferente, pero es el tipo de modelo al que las comunidades a las que servimos necesitan.

No lo cambiaría ni por un día por la gente con la que hacemos este trabajo y por la gente para la que lo hacemos.