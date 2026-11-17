Tras la Operación Metro Surge, las familias de Minnesota se enfrentan a otra presión: las facturas de energía invernal

El proveedor de asistencia energética del condado de Hennepin ha recibido unas 2.000 solicitudes más que en esta misma época del año pasado, ya que los grupos comunitarios ayudan a las familias a gestionar la documentación y acceder a apoyo.

por Nicolas Scibelli

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Para las muchas familias que aún se están recuperando de los efectos de meses de control migratorio en Minnesota a principios de este año, los efectos del aumento de los costes energéticos son otro desafío de gestionar este invierno.

Las organizaciones de servicio comunitario afirman que están recibiendo solicitudes de ayuda para navegar el Programa de Asistencia Energética de Minnesota a principios de este año y de familias que en el pasado no habrían solicitado ayuda.

A partir del 1 de octubre de cada año, el EAP proporciona pagos directos a las compañías eléctricas y proveedores de combustible para ayudar a las familias a afrontar la carga de las altas facturas de energía. Ya este año, más de 24.000 hogares en todo el estado han recibido ayuda, incluidos 2.800 en el condado de Hennepin.

“Las familias apenas están sobreviviendo ahora mismo debido al aumento del coste de todo”, dijo May Yer Thao, presidenta de la Alianza Hmong Americana (HAP).

A nivel nacional, los precios de la energía este invierno podrían ser hasta un 8,7% más altos que el año pasado, según datos de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética. En Minnesota, los grupos comunitarios y las organizaciones de asistencia energética ya están viendo los efectos mientras las familias se preparan para un invierno costoso.

Necesidades crecientes

En el contexto de la guerra en curso en Irán y la inflación persistente, los grupos comunitarios locales que trabajan con el Programa de Asistencia Energética están viendo los efectos de primera mano.

“Está generando más presión sobre nuestras familias en la comunidad”, dijo Thao.

Thao dijo que HAP habitualmente ve interés en ayudar con las facturas de servicios a medida que se acerca el invierno. Sin embargo, este año la demanda se ha expandido hacia hogares que antes no se han afectado.

“No son solo las familias de bajos ingresos”, dijo. “Incluso somos quienes nos consideramos [a nosotros mismos] en la clase media.”

Tammy Alto, directora de asistencia energética en Community Action Partnership of Hennepin County (CAP Hennepin County), dijo que su organización también ha visto un aumento en la demanda al inicio del periodo del programa. Añadió que la organización ha recibido unas 2.000 solicitudes más este año que en la misma época del año pasado.

“Fue un salto enorme”, dijo. “Y el año pasado tuvimos más solicitudes que el año anterior.”

CAP El condado de Hennepin también está operando con unos 30.000 dólares menos en financiación federal este año, según Alto, lo que dificulta su capacidad para tramitar solicitudes a tiempo.

“Se necesita mucho dinero para poder tramitar 30.000 solicitudes en un periodo de 10 meses”, dijo.

Según Alto, el condado de Hennepin ha procesado más de 6.000 solicitudes desde que se abrió el plazo de solicitudes el mes pasado, y unas 5.000 solicitudes aún no se han tramitado.

Thao afirmó que HAP también se ha visto afectada por recortes de financiación, lo que afecta la capacidad de la organización para ofrecer asistencia directa a sus clientes.

“Nuestros fondos de servicios de apoyo se han reducido drásticamente”, dijo Thao. “Ni siquiera podemos ayudar a nuestras familias y clientes individuales a pagar esos gastos como antes.”

En cambio, Thao dijo que HAP está apoyándose cada vez más en socios para ayudar a sus clientes a entrar en el Programa de Asistencia Energética.

El EAP ayuda anualmente a más de 100.000 hogares en Minnesota con pagos directos a servicios públicos o proveedores de combustible. El programa también financia subvenciones en crisis para hogares en riesgo inmediato de desconexión del servicio o de quedarse sin combustible para calefacción. También cubre subvenciones para reparaciones relacionadas con la energía a propietarios con sistemas de calefacción defectuosos.

Los hogares de Minnesota también reciben protección adicional durante el invierno gracias a la Norma de Clima Frío de Minnesota, que va del 1 de octubre al 30 de abril anualmente y permite a los clientes de servicios públicos negociar un plan de pagos con su proveedor para evitar cortes. Las compañías eléctricas también están obligadas a avisar con antelación de los cortes durante este periodo, incluso si un hogar no ha contactado con la compañía.

Sin embargo, la Regla de Clima Frío no impide automáticamente los cortes por completo. George Shardlow, director ejecutivo de EnergyCents Coalition, subrayó la importancia de que los clientes contacten con las compañías eléctricas con antelación para negociar un plan de pagos para el invierno.

“Las personas que están pasando por dificultades, incluso si no han recibido otra ayuda, pueden negociar un plan de pago”, afirmó.

Según Shardlow, EnergyCents y otras organizaciones de defensa en Minnesota han estado presionando a nivel estatal para conseguir financiación adicional para el Programa de Asistencia Energética que mantenga las solicitudes abiertas durante todo el año. Pero con el aumento de costes y el ajuste de los presupuestos para las organizaciones en todo el estado, la prioridad es llegar a los hogares este año.

Difundiendo la palabra

Para muchas familias en Minnesota, la mayor barrera para recibir asistencia energética proviene de la propia solicitud. Según Alto, los requisitos administrativos para demostrar la elegibilidad para el programa y presentar los documentos necesarios suelen ser un obstáculo para los solicitantes.

“Cada año, unos 7.000 de nuestros hogares que solicitan son rechazados porque nunca terminaron su solicitud”, dijo. “Intentamos localizar a esos solicitantes.”

Alto dijo que, entre los obstáculos para los solicitantes, la verificación de ingresos suele plantear los mayores problemas. Cuando un solicitante deja su trabajo o cambia su ingreso, está obligado a rellenar una declaración jurada detallando estos cambios al estado. Alto dijo que, al tramitar solicitudes, el CAP del condado de Hennepin envía frecuentemente estas declaraciones sin recibirlas.

Alto añadió que desafíos similares ocurren con la página final de firma necesaria para presentar la solicitud.

“No podemos tramitar nada en su solicitud hasta que firmen y fechan su solicitud”, dijo Alto. “A veces les enviamos una página de firma y luego nunca la devuelven.”

A pesar de los desafíos, Alto afirmó que el estado ha mejorado la accesibilidad de la aplicación en los últimos años, incluyendo su disponibilidad en varios idiomas. Aun así, la extensa documentación requerida puede llevar a que se abandonen las solicitudes, haciendo que la divulgación comunitaria sea una parte clave del trabajo de muchas organizaciones de asistencia energética.

Rachel Landreau, responsable de asistencia energética de la Agencia CAP de los condados de Scott, Carver y Dakota, afirmó que la formación de alianzas comunitarias ha sido clave para impulsar la participación en el programa durante los últimos años. Reconoció especialmente a la organización sin ánimo de lucro de Minneapolis Isuroon por ayudar a CAP a llegar a las comunidades somalíes en los condados a los que sirve la agencia.

“Revisan como 15 o 20 solicitudes con nosotros para residentes somalíes que quizá no hablen inglés”, dijo Landreau. “[Nosotros] siempre intentamos formar asociaciones así.”

Landreau afirmó que su organización también ha establecido alianzas con despensas de alimentos, iglesias y otros grupos para ayudar a conectar con las comunidades donde se encuentran.

Según Shardlow, aunque el trabajo para formar alianzas comunitarias es un paso sólido, las organizaciones que sirven a la comunidad necesitan apoyo adicional para satisfacer la creciente demanda.

“Seguimos trabajando en financiación adicional de las compañías eléctricas y del estado”, dijo Shardlow. “No solo la eficiencia energética de bajos ingresos en general, sino específicamente trabajar con organizaciones comunitarias culturalmente competentes para amplificar nuestro alcance y ayudar a la gente a participar más plenamente en esos programas.”

Los efectos persistentes de Metro Surge

Para muchas familias, la Operación Metro Surge dejó una presión duradera en su capacidad para cubrir necesidades básicas, incluidas las facturas de servicios. A medida que se acerca el invierno, el impacto de meses de aplicación de la ley migratoria persiste.

Thao dijo que en HAP, la organización está viendo una mayor demanda de ayuda para las facturas de energía este año para las familias que sufrieron pérdidas salariales por Metro Surge.

“Definitivamente hemos visto ese retraso”, dijo Thao. “Las familias que tenían miedo de salir a trabajar, incluso de ir a la escuela, estamos viendo todo eso porque sus ingresos durante ese primer trimestre y más allá [se perdieron].”

HAP se vio afectada por la presión de Metro Surge además de los recortes presupuestarios, agotando su capacidad para proporcionar asistencia financiera directa a los clientes, dijo Thao. Añadió que, con recursos limitados, la organización ha tenido que apoyarse más en alianzas y adaptarse sobre la marcha.

“Nuestra estrategia desde el principio desde la Operación Metro Surge y los recortes de financiación del año pasado es simplemente ser ágiles y centrarnos en los objetivos prioritarios”, dijo.

Landreau también dijo que las familias de los condados de Scott, Carver y Dakota están viendo los efectos persistentes de Metro Surge. Dijo que CAP recibió una solicitud directamente del Distrito Escolar Público de Shakopee para ayudar a abordar la creciente carga energética de las familias durante el pico de Operación Metro Surge, lo que desde entonces ha dado lugar a un grupo de trabajo que aún apoya a las familias en dificultades.

“Muchos socios diferentes en el condado de Dakota y distintas organizaciones se unieron gracias a la Operación Metro Surge”, dijo Landreau.

Un invierno difícil por delante

Con la llegada rápida del invierno, las organizaciones se preparan para la presión que supone el aumento continuo de los costes sobre las familias.

Es un problema poco probable que desaparezca pronto, ya que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado y la inflación se mantuvo estable el mes pasado. En el ámbito regulatorio, las compañías eléctricas en Minnesota tienen amplia libertad para trasladar los precios a los consumidores, lo que significa que la carga seguirá recayendo sobre las familias mientras los precios sigan subiendo.

“En cuanto [las compañías eléctricas] pasan por un aumento de tarifa, al día siguiente de haber sido aprobadas, vuelven y vuelven a empezar todo el proceso”, dijo Alto.

Shardlow afirmó que, sin un cambio regulatorio significativo a nivel estatal, las familias seguirán sintiendo los efectos en los próximos años.

“Ha habido muchas buenas ideas, pero no se ha hecho lo suficiente”, dijo.