Los manifestantes se reúnen en Appleton para el primer fin de semana de funcionamiento del centro de detención de ICE

Por: Matt Mikus y Anna Paige

Artículo Por MPR

Más de 100 manifestantes se reunieron el sábado para una vigilia de oración y una manifestación en Appleton, después de que el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas comenzara a transportar detenidos a la recién inaugurada instalación.

Los manifestantes se reunieron para sostener pancartas, cantar y corear, pidiendo más transparencia y expresando su frustración por las políticas migratorias del gobierno federal. También pidieron condiciones humanas, incluyendo acceso a alimentos, agua potable y comunicación con sus familias y abogados.

Brian Wojtalewicz, abogado en Appleton, dijo a los periodistas antes de la manifestación que los organizadores de la protesta creen que más de 70 detenidos están retenidos en la instalación, que puede alojar hasta 1.600 personas.

“No somos los únicos que nos horroriza que haya personas encarceladas aquí”, dijo Wojtalewicz. “¿Cuáles son sus pecados? Sus pecados son viajar miles de kilómetros para conseguir mejores empleos, para conseguir comunidades seguras, para que sus hijos vivan en seguridad, que reciban una educación digna. Esos son sus pecados.”

Yolanda Cisneros, miembro de Unidos MN en Granite Falls, dijo que las acciones previas de la administración republicana del presidente Donald Trump y de ICE requieren transparencia debido a la falta de confianza.

“Todavía quedan muchas preguntas que merecen respuesta”, dijo Cisneros. “¿Cuántas más se esperan que lleguen a ser? ¿Cómo son las condiciones dentro de la instalación? ¿Cómo se trata a los detenidos? ¿Y qué procedimientos existen para garantizar su seguridad y bienestar? No son preguntas descabelladas.”

Clérigos y ciudadanos, como el pastor Andrés Albertsen, también expresaron su preocupación por los vecinos inmigrantes, no solo dentro del centro de detención, sino también entre sus comunidades.

“La apertura de esta instalación envía un mensaje doloroso”, dijo Albersten. “Las políticas que causaron tanto miedo no han cambiado, y siguen viviendo con ese miedo. Ese miedo tiene un coste humano.”

Observadores notaron que la instalación, anteriormente propiedad de CoreCivic y vacía desde 2010, comenzó a registrar niveles de actividad más altos el miércoles. El Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que el Centro de Detención Appleton abrió el 9 de noviembre.

La antigua prisión privada ha sido controvertida desde que ICE compró la instalación en agosto. KARE 11 informó que la prisión, que estaba a la venta por 75 millones de dólares, fue comprada por la administración Trump por 495,6 millones de dólares.

MPR News ha solicitado una respuesta a los responsables de Seguridad Nacional, que aún no ha respondido.