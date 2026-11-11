Los demócratas planean ampliar sus investigaciones sobre tiroteos mortales del ICE

Meg Anderson, NPR

La mañana después de las elecciones de mitad de mandato del martes fue gris y lluvioso en Minneapolis, pero la gente seguía reuniéndose en el lugar donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon y mataron a Alex Pretti, una enfermera del VA y ciudadana estadounidense, el pasado enero. Durante toda la semana, miembros de la comunidad han venido aquí para colocar sus pegatinas de “Voté” en el memorial.

Nicki Adams, que salió con Pretti y fue su amiga cercana durante casi 17 años, observó en silencio cómo una mujer colocaba su pegatina en una farola completamente cubierta de calcomanías rojas.

“Quería ver todas las pegatinas. Solo quería estar aquí”, dice. “Significa mucho para mí. Creo que también significaría mucho para Alex.”

A unas pocas manzanas, la gente dejó sus pegatinas donde un agente de ICE mató a Renee Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense, solo unas semanas antes de la muerte de Pretti. En Houston, las dejaron donde un agente de ICE mató a Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos e inmigrante mexicano, en julio.

Adams dice que estas pegatinas, y los resultados electorales de esta semana, envían un mensaje claro al Congreso: “Trabajas para nosotros y, por favor, mantienes estos valores que nos importan … Queremos que nos vean, se escuchen, se cuiden y que cuiden a nuestros vecinos.”

Las muertes de Pretti y Good durante el aumento de ICE en Minneapolis marcaron un momento crucial para el país, desatando una intensa reacción pública a los agresivos esfuerzos de deportación del presidente Trump. Pero las autoridades federales de seguridad han dado pocas indicaciones de que estén avanzando en la investigación de sus muertes, o las muertes de al menos otras siete personas asesinadas por agentes federales de inmigración desde que Trump volvió a asumir el cargo el año pasado. El DHS no respondió a una solicitud de NPR sobre el estado de esas investigaciones.

Ahora, tras las aplastantes victorias de los demócratas esta semana, sus muertes a manos de agentes de inmigración probablemente serán objeto de nuevas investigaciones. Con mayoría en el Congreso, los demócratas pueden emitir citaciones a los principales actores del plan de deportación masiva de Trump, obligándoles a testificar bajo juramento ante la legislatura.

Eso podría incluir al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el excomandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y el jefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, entre otros.

El Congreso también puede exigir documentos internos como informes sobre el uso de la fuerza.

“Pueden analizar estos tiroteos individuales y realmente desentrañar la historia de lo ocurrido”, dice Naureen Shah, que lidera el trabajo de política migratoria de la ACLU.

Los demócratas ya han celebrado audiencias en la sombra sobre los tiroteos de ICE, durante las cuales han llamado a familiares y testigos para que declaren.

Pero Shah dice que ahora el Congreso puede plantear preguntas clave a los principales responsables de la toma de decisiones: ¿Qué órdenes se dieron a los agentes de inmigración en el terreno? ¿Cómo fue la formación para estos funcionarios?

¿Quién tomó la decisión de pintar a Good y Pretti como amenazas, incluyendo llamar a Pretti “aspirante a asesino” y terrorista doméstico, cuando el vídeo mostró lo contrario?

“Es como si pudiéramos abrir el grifo y descubrir mucho más”, dice Shah. “Hay un aspecto de esto que realmente trata de un ajuste de cuentas sobre cómo es posible que cosas que parecían impensables puedan ocurrir en las calles americanas. ¿Cómo tienes ese ajuste de cuentas si no tienes realmente la capacidad de obligar a la gente a explicarse?”

Los líderes demócratas ya han dicho que ese es el plan.

El representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin, que se espera lidere el Comité Judicial de la Cámara, declaró a NPR en un comunicado que el Congreso utilizará “todas las herramientas” a su disposición para investigar a ICE y que es hora de que la agencia “empiece a responder ante el pueblo estadounidense.”

El representante demócrata de California Robert Garcia, que se espera lidere el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, prometió abordar los abusos del DHS y el ICE en una declaración de dos palabras: “Abogado.”

El representante demócrata de Mississippi, Bennie Thompson, que se espera lidere el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, envió una carta el miércoles al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exigiendo que la agencia “cumpla con todos los requisitos de preservación de documentos.”

La representante demócrata de Illinois, Delia Ramírez, escribió en redes sociales que Noem, Miller, Homan, Bovino y Mullin deberían “despejar” sus agendas.

En respuesta a ello, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, dijo que los demócratas están “más interesados en las maniobras políticas que en gobernar”, pero que la agencia está preparada para “lidiar con estas tonterías.”

Hay limitaciones clave en lo que los demócratas en el Congreso pueden hacer con su mayoría en lo que respecta a la rendición de cuentas de ICE, dice Rachel Moran, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas.

Cambios importantes, como recuperar la financiación para la agencia, requerirían una mayoría a prueba de veto, algo que los demócratas no tienen.

“Todavía hay un presidente que ha mostrado una completa falta de interés en la rendición de cuentas de los agentes federales y, de hecho, una gran dosis de defensiva instintiva sobre su conducta”, dice Moran.

En un comunicado, un portavoz de la Casa Blanca dijo a NPR: “si los demócratas deciden seguir investigaciones simuladas y políticas de izquierdas radicales, están eligiendo actuar en contra del pueblo estadounidense.”

Los demócratas, añadió el comunicado, “deben ser recordados de que seguimos controlando el gobierno federal y todos sus poderes.”

Pero eso no es cierto. El Congreso tiene sus propios poderes, uno de ellos es la capacidad de obligar a declarar. Moran dice que una investigación más profunda sobre los tiroteos podría seguir teniendo propósitos importantes, como poner a disposición pruebas para que los estados las utilicen en sus propias investigaciones penales.

Por ejemplo, los funcionarios de Minnesota han estado luchando con el gobierno federal para obtener pruebas relacionadas con los asesinatos de Pretti y Good.

Brent Ganger, hermano de Renee Good, dice que será difícil escuchar más información sobre la muerte de su hermana, “pero creo que también es muy importante que entendamos lo que pasó ese día. No quiero que la historia se repita una y otra vez.”

Fue doloroso, dice, ver cómo agentes de inmigración mataban a más personas después de su hermana. Pensaba que su muerte sería un punto de inflexión. En cierto modo, podría haber sido el comienzo de uno. Tras el aumento de tropas en Minneapolis, la mayoría de los estadounidenses dijo que ICE había ido demasiado lejos.

Ganger, que se considera moderado, se alegró de ver la Ola Azul esta semana. La noche electoral, estaba navegando por Instagram cuando vio una foto del lugar del memorial de su hermana, con todas las pegatinas de “He votado”.

“Estuve muy agradecido de ver el rechazo de esta administración por parte del país. Me sentí muy solidario con toda mi familia”, dice.

A la mañana siguiente, en su casa en Colorado, se levantó y preparó galletas con salsa, el desayuno favorito de su hermana.