Los latinos votamos temprano

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Más allá de los resultados finales de las elecciones, los latinos ya podemos presumir un avance histórico.

Me refiero al hito de haber roto las barreras de la apatía y protagonizar una movilización electoral sin precedentes recientes en unas elecciones legislativas de Estados Unidos.

Más de 5.2 millones de hispanos habían votado anticipadamente, por correo o presencialmente, un extraordinario incremento del 80% frente a los 2.9 millones registrados a la misma distancia de las elecciones de 2022, según Voto Latino y TargetSmart.

En ese corte, nuestra comunidad representaba el 12.75% de todos los sufragios anticipados, frente a aproximadamente el 8.8% cuatro años atrás.

Pero detrás de los números emerge un fenómeno todavía más significativo. Me refiero al avance político de una comunidad que durante décadas ha tenido una presencia demográfica muy superior a su influencia electoral.

El fenómeno es particularmente notable entre los jóvenes, toda vez que más de 406,000 latinos de entre 18 y 29 años habían emitido su voto anticipado.

Y en Texas, uno de los principales campos de batalla, cientos de miles de electores hispanos que no participaron en las presidenciales de 2024 han acudido ahora a las urnas.

La inflación, el encarecimiento de la vivienda, los salarios insuficientes y las políticas migratorias de Donald Trump han colocado cuestiones profundamente personales en el centro de las decisiones electorales. Y también muchos latinos votan por aquellos que aún no pueden votar.

Pew Research encontró que el 53% de los latinos registrados que apoyan a candidatos demócratas se declara extremadamente motivado para votar, frente al 41% en 2022.

Nuestra presencia también comienza a transformar las boletas electorales.

Este año, más de 100 candidatos latinos compiten por escaños en el Congreso en 23 estados, un récord.

En 24 contiendas para la Cámara de Representantes se enfrentan al menos dos aspirantes hispanos, una muestra de la creciente diversidad política de nuestra comunidad.

El crecimiento es notable, aunque todavía insuficiente. Somos aproximadamente 39 millones de ciudadanos elegibles para votar, el 16% del electorado nacional, pero nuestra representación política continúa rezagada frente a ese peso demográfico.

Conviene recordar que votar anticipadamente no equivale necesariamente a aumentar la participación total. El verdadero alcance de este despertar se conocerá cuando termine el escrutinio.

Sin embargo, una cosa ya resulta evidente: millones de latinos están dejando de ser espectadores para convertirse en protagonistas.

La historia no comienza cuando ganamos una elección. Comienza cuando hacemos escuchar nuestra voz. Y este año, los latinos ya la hicimos escuchar.