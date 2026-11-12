Orgullo latino: una participación electoral histórica confirma que el voto hizo la diferencia

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Los latinos tenemos razones para levantar la cabeza con orgullo.

Las elecciones del 3 de noviembre demostraron que nuestra participación puede cambiar el rumbo del país.

UnidosUS estima que votaron 14.5 millones de hispanos, una cifra histórica para unos comicios intermedios. Es un cálculo preliminar, pero describe una movilización que merece reconocimiento.

El despertar ya era visible antes de la jornada electoral: 5.2 millones de latinos habían votado anticipadamente al 30 de octubre, frente a 2.9 millones en el mismo punto de 2022, según Voto Latino y TargetSmart.

Entre ellos figuraban más de 406,000 jóvenes de entre 18 y 29 años.

A esos jóvenes debemos reconocerles algo fundamental: están aprendiendo a convertir sus preocupaciones en decisiones públicas.

Cada primer voto abre una relación con la democracia que puede durar toda la vida. Su participación nos recuerda que el futuro también se construye haciendo fila, informándose y marcando una boleta.

Gracias a ello, el Caucus Hispano demócrata proyecta alcanzar 55 integrantes en el próximo Congreso, su mayor número en cincuenta años.

La cifra corresponde únicamente a esa agrupación; los legisladores hispanos republicanos se cuentan aparte. Más representación ofrece una oportunidad para que nuestras necesidades tengan mayor atención.

Los triunfos históricos tienen nombres: Gina Hinojosa será la primera gobernadora latina de Texas; Xavier Becerra, el primer latino elegido directamente gobernador de California; y Denise Powell, la primera latina que representará a Nebraska en el Congreso.

Sus victorias amplían los horizontes de quienes durante generaciones encontraron puertas cerradas.

Pero elegir bien exige mirar las propuestas y la trayectoria. Nuestro voto puede respaldar a candidatas y candidatos que representen nuestros intereses, sean o no latinos.

Compartir un apellido, un idioma o unas raíces no sustituye el compromiso con salarios dignos, salud accesible, educación y respeto a nuestras familias y a las comunidades migrantes.

Ahora comienza la siguiente responsabilidad. Hay que mantener la organización comunitaria, acudir a reuniones públicas, llamar a las oficinas legislativas y revisar cómo votan quienes elegimos.

Cada promesa debe tener seguimiento: qué iniciativa presentarán, qué apoyos buscarán y cuándo estarán dispuestos a someterla a votación.

En materia migratoria, debemos plantear alivios concretos para las familias y un esfuerzo serio por construir acuerdos hacia una reforma en la próxima legislatura.

Su aprobación no está garantizada; requerirá negociación y presión ciudadana sostenida. La esperanza necesita objetivos, plazos y representantes dispuestos a responder por sus decisiones.

Celebrar nuestra participación también significa defender su valor después de las elecciones.

Los jóvenes –y todos– dieron un paso que merece continuidad, acompañamiento y oportunidades de liderazgo.

Ya demostramos que el voto puede abrir puertas.

Ahora nos corresponde mantenernos presentes para que, detrás de esas puertas, se cumplan las promesas y nuestra fuerza electoral se traduzca en el objetivo último de la política: una vida mejor.