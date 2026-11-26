El horror revelado de Ximena Santaolalla: “Fui abusada a diario durante nueve años por mi padrastro Francisco Aguirre”

La escritora mexicana relata a EL PAÍS las agresiones que vivió cuando era niña a manos del empresario, que presidió cerca de 30 años Grupo Radio Centro

Por: Beatriz Guillén

Artículo por El País

Es una cuenta imposible, pero la ha hecho. Dice que quitando los días que él viajaba o que algo excepcional había sucedido, su padrastro la violó en 2.500 ocasiones. Desde que tuvo 5 años hasta que cumplió 14. “Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez”, dice la escritora Ximena Santaolalla sobre el empresario, que ha presidido durante 27 años -hasta el pasado jueves- Grupo Radio Centro: “Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”. Las violaciones acabaron una noche de 1997 en la que él se atrevió a abusar de ella mientras dormía en la misma cama que su madre. El episodio sirvió para hacer explotar una realidad de la que ya había avisado cuando tenía ocho, 10 y 13 años. El silencio de la familia siempre sirvió para cubrir los abusos, mientras sucedían y también después de suceder. Hasta ahora. “Llevo 38 años esperando este momento”, afirma, segura, la escritora.

Ximena Santaolalla (Hidalgo, 43 años) narró los abusos en su última novela, Un jardín al fondo de la noche, publicada en 2025, pero se atreve ahora a afirmar que es autobiográfica y a hacer público el nombre de su violador, uno de los empresarios más influyentes de México. Dice que lo hace después de ser madre y de saber que, pese a las advertencias reiteradas que ha hecho al entorno de él, Aguirre sigue conviviendo con menores. “Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad. No estoy cargándole la responsabilidad a las víctimas, pero yo sí me siento responsable y me siento mal de seguir callada porque pienso que estamos todos haciendo lo mismo: protegiéndolo a él. Ya no quiero ser parte del sistema en el que este señor abusó de niños y vive con niños”, reflexiona Santaolalla, que ubica otras cuatro mujeres víctimas de su padrastro, algunas antes y otras al mismo tiempo que ella.

Francisco Aguirre, de 85 años, fue cabeza del conglomerado mediático Grupo Radio Centro durante 27 años y era el presidente del Consejo de Administración hasta hace solo cinco días, cuando el grupo decidió relevarlo por su hijo. La compañía anunció este cambio justo cuando la autora comunicó que iba a denunciar públicamente a Aguirre. El empresario no ha contestado a las reiteradas solicitudes de este periódico.

Santaolalla ha calculado que avisó de las violaciones a una veintena de personas de su entorno y del de Aguirre mientras los abusos todavía ocurrían; después lo ha dicho decenas de veces más: a familiares, a amigos y conocidos, “a todos los que se han dejado”. Su madre, su hermano, su prima, su amiga de la infancia y su marido confirman a EL PAÍS que supieron de los abusos hace décadas. “Se lo he contado por lo menos a 50 personas en toda mi vida”, señala Santaolalla: “No culpo a toda esa gente, para nada, porque entiendo que el silencio es un fenómeno social y cultural, pero sí quiero decir que para mí los niños y las niñas son responsabilidad de todos nosotros”.

En abril de 2019, la escritora denunció a Aguirre en Francia —de la mano del actual abogado de Gisèle Pelicot—, porque en México el delito había prescrito. Explica que lo pudo demandar en el país europeo porque fue violada en numerosas vacaciones a París entre 1989 y 1997. La denuncia fue desestimada por la justicia francesa porque tanto la víctima como el acusado eran mexicanos y vivían en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la prescriptibilidad en México de los delitos sexuales a menores de edad en 2025 y para todos los delitos contra la infancia en 2026.

El 30 de mayo de este año, Aguirre firmó un contrato de confidencialidad, al que ha accedido EL PAÍS, en el que se comprometía a “hacer donaciones sustanciales” a tres asociaciones infantiles, a mantener la pensión mensual a la madre de la escritora (de la que se divorció hace más de dos décadas) y a concienciar sobre la prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro a cambio de que Santaolalla se abstuviera de denunciarlo penalmente. En ese contrato, la propuesta era que ella revelara los abusos solo una vez, de forma exclusiva, en una entrevista en su grupo de radio. Él no cumplió con las donaciones, según sostiene la escritora, que asegura que el documento quedó invalidado.

Con unos ojos clarísimos, una sonrisa amable y una voz cuidadosa, Santaoalla es consciente de que cuando relata lo que vivió de niña la gente se incomoda. Cuesta mirar de frente al horror que otros son capaces de ejercer. Eso, cree, es parte del problema que rodea a una lacra para la que apenas hay prevención. “Es un problema de salud pública, una epidemia”, sostiene la escritora, y dice los datos que lleva años estudiando: uno de cada cinco niños es o será abusado antes de los 18; el 90% de los agresores son hombres; el 70% de los perpetradores proviene del entorno familiar; solo el 1% de las denuncias por abuso sexual infantil culminan en sentencia condenatoria. Concienciar sobre esto es uno de los motores de este testimonio: “Sí se puede prevenir, no es inevitable”.

Una rutina diaria

Ximena Santaolalla tenía cinco años cuando empezó a vivir con Francisco Aguirre Gómez. El empresario se casó con su madre, Adriana Abdó, en el verano de 1988. Se mudaron a un lujoso departamento en el piso 22 de la calle Rubén Darío, en Polanco, con vistas al parque de Chapultepec. “Mi mamá era madre soltera y tenía dificultades económicas. Cuando conoció a este señor, que tenía mucha lana y que era importante, se deslumbró. Ella tenía 25 años y él 20 años más que ella. Se casaron a los seis meses de conocerse”, relata la escritora, que apunta que al principio ella también “estaba emocionada de tener un papá”.

Llevaban pocos meses en la casa nueva cuando él entró por primera vez a su habitación. “Los abusos generalmente se daban en la noche, todos los días. Yo trataba de no quedarme dormida, porque no quería que me agarrara desprevenida, pero en algún momento me dormía y él me despertaba. Cuando terminaba me quedaba como embarrada de algo que no tenía idea qué era y que ahora sé que era semen. Entonces yo me metía al baño y me limpiaba. Era la rutina diaria, así como te puedo asegurar que diario me lavaba los dientes o diario cenaba, pues diario esto era parte de de mi vida”.

La primera vez, cuenta Santaolalla, fue la más confusa, pero después llegó a convencerse de que eso era lo que les pasaba a las niñas en las noches: “Pensaba ‘ah, okay, esto es lo que significa tener un papá’. De muy chica nunca se me ocurrió decir nada, porque yo pensaba que eso hacían todos. Muchas veces en casa de mi prima Lucía me quedé despierta esperando a ver cuándo llegaba su padre. Después me di cuenta que nunca llegaba y a los ocho años fue la primera vez que se lo dije a mi mamá”.

Los tres avisos

Adriana Abdó dice a este periódico lo mismo que escribió y firmó a mano para la justicia francesa en 2019: Santaolalla le avisó en tres ocasiones de lo que estaba viviendo. La primera vez le dijo que “Francisco le tocaba su cola”, en referencia a sus partes íntimas. La mujer afirma que creyó a su hija y encaró a su esposo. “El señor F, con una calma total de persona que nada tiene que esconder, se dedicó a calmarme y a decirme que era un malentendido”, señala el testimonio escrito, que incluye la explicación de Aguirre de que la niña se hacía caca encima y él la limpiaba para que no se avergonzara. “Yo me sentí culpable y mala madre. No le creí totalmente al principio, aunque con la culpa, le creí. Nadie hablaba de los manoseos a los niños, menos de pedofilia. Mi excompañero, el señor F, se presentó en mi vida y la de mi hija como una persona muy educada, impecable y preocupada por nuestro bienestar”, incluye el testimonio de 2019.

El segundo aviso fue a finales de 1993, cuando Santaolalla tenía 10 años. La niña llamó a su madre por celular (puesto que fueron de las primeras personas en México en tener estos dispositivos gracias a un contacto de Aguirre) y le dijo: “F continúa a hacerme cosas”. “Cuando trato de recordarme de ese momento, sólo llega a mí un bloqueo de conciencia y un sentimiento TOTAL de confusión. Lo olvidé. No me lo explico ahora, pero en ese momento no pude o no quise escucharla…”, escribe Abdó.

La tercera vez, en 1997, cuando Santaolalla tenía 14 años, fue la definitiva. La familia había ido de viaje a Nueva York. Aguirre siempre reservaba una suite en el hotel Waldorf Astoria, en Manhattan, con una habitación para el matrimonio y dos camas extra en la sala (una para Ximena y otra para Juan, el hijo que Abdó y Aguirre tuvieron en 1991). Las suites permitían al hombre, relata la escritora, seguir abusando de ella en todos los viajes: en París, Houston, El Paso, Las Vegas… “Yo le dije a mi madre que a ese viaje ya no quería ir porque él seguía metiéndose en mi cuarto”, apunta Santaolalla. Sin embargo, su madre la convenció y Ximena pidió a cambio dormir con ella.

“A pesar de que yo estaba en la misma cama de mi mamá, me desperté con el tipo otra vez penetrándome con los dedos y mi mamá al lado. Empecé a gritar y lo empujé y me levanté y me encerré en el baño. Y mi mamá se despertó así de qué onda y él le dijo: ‘No, yo no podía dormir y estaba dando la vuelta’. Ahí le dije a mi mamá: ‘Otra vez está haciendo lo mismo’. Le pedí que lo denunciáramos ahí en Nueva York, pero ella me dijo que pobre de mi hermano, que era muy chico e iba a tener a su papá en la cárcel. Entonces no lo denunciamos”, recuerda la autora. Abdó señala a EL PAÍS que cuando encararon a Aguirre, él “aceptó” lo que había hecho: “Tuvo que decir que era cierto”.

A la vuelta de ese viaje, Santaolalla durmió en la habitación de su madre y Aguirre en la de ella, en su cama de adolescente. En cuanto consiguieron un lugar, a las dos semanas, ellas y Juan salieron de esa casa. Los siguientes tres años, Abdó mantuvo todavía una relación con él, por lo que Aguirre llegaba a la nueva vivienda y la víctima tenía que encontrárselo. “Para mí, el abuso mismo fue igual de horrible que la falta de reacción. Si ella me hubiera protegido de él, si lo hubiera denunciado, si me hubiera llevado a que me atendieran, yo no hubiera sufrido tanto como sufrí”, señala la escritora: “Lo quiero decir para que las madres y padres que lleguen a leer esto, sepan que a veces no vamos a poder evitar el abuso, pero sí podemos reaccionar como se debe: lo que importa es creer al niño, atenderlo, señalar a la persona que lo hizo”.

Preguntada ahora, Abdó afirma sin dudas que “lo haría diferente”: “En aquella época no se decía nada. Era un hombre muy poderoso, me hubiera dejado sin mis hijos y en el loquero. Era muy difícil. Yo estaba protegiendo a los dos, a mi hijo y a mi hija, porque era un estigma horrible”. Sobre los aprendizajes para otras familias añade: “Siempre darle crédito a lo que te dicen tus hijos y aunque tengas al manipulador más experto del mundo, como fue mi caso, que les creas. Y por supuesto denunciar. O sea, salirte de ahí e ir a denunciar. Ahorita es otro mundo y creo que ya no hay excusa. Bueno, nunca hubo, yo tengo mi responsabilidad y la acepto”.

La casa de los espejos

Santaolalla tardó nueve años en poder salir de lo que llama la casa de los espejos. El departamento de Rubén Darío que compartieron con Francisco Aguirre tenía las paredes y el techo cubiertos de espejos. Por todos lados, cientos de reflejos. Por ahí, cuenta la escritora, su padrastro se paseaba desnudo, con camiseta, pero sin pantalones ni calzones, “con el pene colgando”. Su madre y la señora que trabajaba ahí “fingían que era gracioso, probablemente porque sabían que él era quien mandaba, que no podían ponerle un límite”.

También pasaban otras cosas a la luz del día: “Por ejemplo, él quería que yo lo acompañara a hacer popó siempre. Me pedía que me acostara encima de él o me hacía bañarme con él”. En el colegio, aunque siempre logró mantener buenas notas, los profesores avisaban de que la niña se dormía, que no se concentraba. Le costaba mucho socializar y hacer amigos. Sentía mucha ansiedad. Cuando fue algo mayor empezó a enfrentar a Aguirre: “Cuando entraba a mi cuarto yo le gritaba groserías y me trataba de defender. Sí hubo varias peleas y entonces me empecé a convertir en el problema de la casa, de la familia”. La escritora se pregunta si esas situaciones no eran suficientes señales.

Una prima de la escritora, Lucía Lahellec, cuenta a EL PAÍS un episodio de 1993, cuando Santaolalla tenía 10 años y ella, solo seis. Estaban en unas vacaciones en Cancún y ella ya quería volverse a la capital porque sus padres no habían ido al viaje. Ante eso su tía Adriana le propuso que se regresara con Francisco Aguirre en el avión porque él volvía antes que el resto. Ximena se le acercó y le dijo: “No te vayas con él porque él te hace hacer cosas”. “Me quiso proteger”, cuenta Lahellec. Oficialmente la familia supo de los abusos cuatro años más tarde, pero nadie lo habló, ni entonces ni ahora. Lahellec, que siempre admiró a su prima mayor, recuerda que su padre no la dejaba dormir en su casa justo por Aguirre: “Me protegieron a mí, pero no la protegieron a ella”. Nunca se montó en ese avión.

El libro de Guinea

Santaolalla estudió Derecho y fue asistente de investigación y profesora en el CIDE. Desde ahí pensó mucho en preparar un artículo académico sobre abusos infantiles. Sin embargo, la angustiaba que tuviera tanto que ver con ella. En el camino empezó a escribir A veces despierto temblando, sobre el genocidio de Efraín Ríos Montt en Guatemala. “No tenía idea de que yo podía escribir una novela y que además la quisieran publicar”, dice. Salió en 2021 y ganó el premio Mauricio Achar. Ese libro desbloqueó su capacidad de escritura literaria y le permitió retomar su propia historia.

Ella quería relatarla desde la voz de la niña (de nombre Guinea en la ficción), que así suena: “Una vez más, Guinea, por favor, sé buena. Tú eres especial, Guinea. Ponte la almohada, tapa tu cara, Guinea, ya sabes, no es nada. Quédate quieta. Si estás muerta, no sientes nada. Juguemos, Guinea, una vez más. Siempre es la última. Pero nunca es la última”. Después, a raíz de un taller de escritura, decidió apostar también por la voz de adulta, que aborda la vida tras los abusos, que escarba detrás de lo que otros calificaron de loca, histérica, puta, rara, y que así suena: “¿Pienso que debo acabar el trabajo como niña obediente? ¿Como perra obediente? Me quedan las ganas de matar esa imagen, los sonidos, mis palabras“. El libro Un jardín al fondo de la noche salió publicado en septiembre de 2025 en la editorial Penguin Random House.

Las consecuencias de la violencia para Santaolalla han sido brutales. Empezó a ser bulímica a los 12 años y a beber con 13. Estuvo internada ocho meses en una clínica para trastornos alimenticios. Tuvo problemas de autolesiones desde la adolescencia hasta la veintena. De adulta recayó en el alcoholismo y estuvo siete años en Alcohólicos Anónimos. Tuvo una adicción a las anfetaminas que le provocó hipotiroidismo.

“Toda mi vida se han juntado problemas que resolver, además de haber tenido relaciones terribles”, dice ahora, acompañada de su marido y su hijo, con serenidad: “Me encantó cuando Gisèle Pelicot dijo que la vergüenza tenía que cambiar de bando, pero no solo la vergüenza, también las consecuencias. Por eso quería decir quién era él, porque la vergüenza y las consecuencias se las regreso a este señor, son de él y a ver cómo las atiende, pero ya no me las quiero quedar yo”.